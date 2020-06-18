Партнерский материал. Запускается единый интерфейс систем «Меркурий» и маркировки продукции

М. Стулов

В России запущена интеграция федеральной государственной информационной системы «Меркурий» Россельхознадзора и системы маркировки товаров «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Минпромторга

Эксперимент по маркировке некоторых видов молочной продукции начался 15 июля 2019 года. С 1 июня 2020 года маркировка по решению правительства должна была стать обязательной. Однако в апреле 2020 года власти решили изменить эту дату. Теперь, согласно распоряжению кабинета министров, маркировка некоторых видов молочных товаров, перечень которых будет определен позже, станет обязательной с 20 января 2021 года. Остальные наименования такой продукции будут маркироваться с 1 октября 2021 года.



Решение об интеграции двух систем — «Меркурия» и маркировки — было принято правительством в конце 2019 года. Цель — усиление борьбы с контрафактом и повышение качества и безопасности животноводческой продукции для потребителей. Отныне предприятия, производящие молочную продукцию, смогут работать на двух платформах в рамках единого веб-интерфейса, сообщили в ЦРПТ. Апробировать интерфейс в тестовом режиме можно через систему маркировки товаров.



«Модуль работы с «Меркурием» интегрирован в веб-интерфейс личного кабинета системы «Честный знак», где появились два новых раздела: «Ветеринарные документы» - для работы с ветеринарно-сопроводительными документами и «Складской журнал» - для учета партий сырья и готовой продукции», — говорится в пресс-релизе Центра развития перспективных технологий.



В ЦРПТ отмечают, что единый интерфейс позволяет выполнять основные операции с молочной продукцией в системе «Меркурий»: приемку, отгрузку, учет партий товара, преобразование сырья в готовую продукцию и все ее перемещения.



«При преобразовании сырья в готовую продукцию в системе создается связь между производственной ветеринарно-сопроводительной документацией и кодами маркировки, присвоенными готовой продукции из этого сырья», — сообщает ЦРПТ.



Объединенная платформа позволяет оформлять электронные ветеринарные сертификаты на продукцию животного происхождения, уточняет Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора), который является разработчиком ФГИС «Меркурий». «Сейчас проводится работа по организации возможности входа в единый веб-интерфейс двух платформ через систему «Меркурий», — отметил замдиректора по информатизации ФГБУ «ВНИИЗЖ» Александр Осминин. По его словам, компании пока не работают в рамках объединенных систем, а только тестируют их. «В настоящий момент единый интерфейс «Честного знака» и «Меркурия» доступен в тестовой версии системы», — отмечает пресс-служба ЦРПТ.



При входе в веб-интерфейс можно будет получить всю информацию о молочной продукции, включая оформленные на нее электронные ветеринарные сертификаты и уникальные коды маркировки конкретного товара.



«В едином интерфейсе «Честного знака» работа с бизнес-операциями системы «Меркурий» (оформление ветеринарных сопроводительных документов, работа со складским журналом) реализована в одном окне. Производитель, не переключаясь между системами, подает сведения и в «Меркурий», и в систему «Честный знак», — поясняет ЦРПТ. Благодаря такой интеграции платформ покупатели смогут посмотреть всю историю производства и перемещения продукции при сканировании кода маркировки в мобильном приложении «Честный знак». В нем также можно будет ознакомиться с ветеринарным сертификатом на товар и узнать его происхождение.

