«Ростсельмаш» показал в уборке беспилотный комбайн

«Ростсельмаш»

На полях проходят испытания технологий будущего — беспилотных агромашин «Ростсельмаш»

Представитель компании отмечает, что комбайн двигается по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 10 см, а при обнаружении на пути препятствий автопилот автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору.



Беспилотный комбайн — это разработка, часть инновационного проекта «Умное земледелие». Проект направлен на массовое использование беспилотных технологий и высокоточной навигации в сельском хозяйстве.







Беспилотная агромашина TORUM, оснащена широким рядом умных систем:

