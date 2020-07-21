«Ростсельмаш» показал в уборке беспилотный комбайн

На полях проходят испытания технологий будущего — беспилотных агромашин «Ростсельмаш»
Представитель компании отмечает, что комбайн двигается по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 10 см, а при обнаружении на пути препятствий автопилот автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору.
Беспилотный комбайн — это разработка, часть инновационного проекта «Умное земледелие». Проект направлен на массовое использование беспилотных технологий и высокоточной навигации в сельском хозяйстве.
Беспилотная агромашина TORUM, оснащена широким рядом умных систем:
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Система RSM Router помогает выстроить наиболее эффективную схему-маршрут передвижения транспортных средств в поле, позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность на 15-20%. Система представляет собой алгоритм, который производит рассчеты в рамках конкретных характеристик поля и культуры. Основная цель данной системы координировать работу машин через передачу карт заданий в бортовой компьютер машины.
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RSM Optimax предназначена для оказания помощи в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий. Система при помощи диалоговых окон в процессе «общения» с оператором определяет наиболее оптимальные настройки комбайна. Решение об изменении принимает оператор — система только предлагает. После получения подтверждения от оператора об изменении, система применяет изменения. В последствии предлагаемые настройки будут приходить на бортовую систему одновременно с заданием на работу.
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На основании информации от установленных в бункере сенсорных датчиков, система Level Control отображает уровень наполнения зерном. Если в бункере более 25% зерна, система не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов крепления конструкций в бункере
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В процессе работы при изменении данных — изменении уровня урожайности, более быстром заполнении бункера, система информирует водителей соответствующих машин о перерасчете времени и местах выгрузки и отправляет им обновление посредством GSM канала. Благодаря этой системе, логистика оптимизируется на 25% и исключаются простои.
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Собственная система картирования урожайности RSM Yield Mapping разработана на основе датчиков урожайности и влажности. Система обеспечивает замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные постоянно передаются на сервер платформы Agrotronic, где автоматически анализируются и представляются в виде карт. Пользователь может в любое время посмотреть обработать, выгрузить для дальнейшего использования, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений.
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Оператору необходимо следить за жаткой, чтоб она максимально эффективно захватывала культуру и, с одной стороны, не оставалось нескошенных колосьев, а, с другой, чтобы была задействованався площадь жатки. Система автовождения RSM AutoDriver позволяет управлять траекторией движения комбайна и вести его параллельно предыдущему проходу. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу Agrotronic. Отличительная особенность системы — возможность работы с сервисом дифференциальной коррекции. Это позволяет достигнуть точности позиционирования машины до 2,5 см в любой точке мира.
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В зависимости от загрузки двигателя, наклонной камеры, домолачивающего устройства, ротора и величины потерь система RSM AutoCrop автоматически регулирует оптимальную скорость уборки. Таким образом обеспечивается стабильный поток массы на входе в МСУ, а это значит — стабильное протекание технологического процесса обмолота и очистки с минимальным уровнем потерь.
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Если на пути комбайна возникает препятствие, система RSM Explorer Plus автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору. Такая функция позволяет предотвратить наезд на препятствие и защитить рабочие органы от внешнего воздействия во время уборки, в том числе обезопасить использование машины в беспилотном режиме. Система также может автоматически управлять процессом поднятия жатки перед осуществлением разворота, самим разворотом и опусканием жатки перед началом комбайнирования.
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Совершенно новый TORUM, оснащенный системами автоматизации техпроцесса бережно обмолачивает зерно. Комплекс интеллектуальных систем управления комбайном снижает нагрузку на оператора. Функции машинного зрения обеспечивают новый уровень безопасности при уборке урожая.