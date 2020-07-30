Саранча на Ставрополье и луговой мотылек в Сибири: названы главные вредители сельскохозяйственного сезона-2020

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В компании «Август» перечислили самых опасных вредителей, которые представляют угрозу для урожая в 2020 году. В центре внимания в этом сезоне находятся саранча, тля, луговой мотылек и зерновые клещи

Распространению вредителей способствуют мягкие зимы, которые становятся все теплее. В то же время в этом году аграрии избавлены от многих гусениц, которые нанесли ущерб агрокультурам в 2019-м: репейницы, из-за массовой миграции которой с поля на поле машины на дорогах уходили в занос, хлопковой совки, селящейся внутри кукурузных початков, а главное — капустной моли, увеличившаяся популяция которой могла поставить крест на разведении рапса на территории нашей страны. Размножение чешуекрылых ограничили апрельские заморозки на юге России.

На фоне невиданного нашествия саранчи в Африке, Азии и на Ближнем Востоке в России на борьбу с опасным вредителем объединились регионы юга и Северного Кавказа: Ставрополье, Калмыкия, Дагестан, Чечня, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Эти территории России — своеобразная северная граница, до которой может долететь и начать там размножаться «зарубежная» саранча.



«Особенно большие вспышки численности саранчи в 2020 году отмечались в Ставрополье, Калмыкии, Дагестане, Волгоградской и Астраханской областях, — рассказывает Дмитрий Белов, начальник отдела развития продуктов компании «Август». — Однако вспышка и ее последствия — разные вещи, и в целом в нынешнем году с саранчой удалось справиться. Вспышка регистрируется в результате мониторинга: по сути это модель, которая строится на основе реальных данных, подкрепленных информацией о погодных условиях и данными мониторинга по регионам, из которых мигрирует саранча. Если в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке начинается подъем саранчовых, как в этом году, то ясно, что нам тоже нужно готовиться».



Мониторинг ведется с помощью почвенных раскопок в местах локализации саранчи. Как правило, к ним относятся балки, мочажины, овраги, заросли камыша во влажной местности. Специалисты ищут «кубышки» саранчи, могут обнаружить личинки, а в самом крайнем случае фиксируют лёт — когда большая масса саранчи поднимается на крыло. Распространение саранчи обычно пресекается с помощью обработки зараженных территорий инсектицидами до лёта. Поэтому вспышка численности может быть большой, а ущерб сельскому хозяйству от нее — минимальным. В компании «Август», в частности, отмечают, что в текущем году регистрировались сигналы о повреждении посевов саранчой в Ставрополье и Волгоградской области.



Вот уже несколько лет подряд российским сельхозпроизводителям доставляет проблемы тля, повреждающая посевы подсолнечника, кукурузы, гороха и других культур. Как отмечают специалисты «Августа», тля может причинить серьезный ущерб, поскольку проявляет устойчивость к пиретроидным и системным неоникотиноидным инсектицидам — особенно в южных регионах, где при жаркой погоде неоникотиноиды почти не перемещаются внутри подсохших растений и не достигают своей цели. Поэтому специалисты рекомендуют применять против вредителя фосфорорганические инсектициды в чистом виде или баковые смеси. В 2020-м тлей были поражены посевы в Воронежской и Курской областях, в Ставропольском и Алтайском краях.



Черные гусеницы лугового мотылька — еще одного вредителя, который беспокоит аграриев и дачников в этом сезоне, — предпочитают растения в молодом возрасте, с нежной листвой. Нынешним летом численность этих гусениц оказалась выше, чем обычно. Особенно это было заметно в Новосибирской области, в Алтайском крае, на территории части Красноярского края и в Омской области.



«В Центральном Черноземье, например, к луговому мотыльку уже привыкли, там для аграриев серьезной проблемой он не является. Хотя мы, в частности, видели, как при отсутствии обработки инсектицидными препаратами подсолнечника у растения остаются перфорированные, полностью продырявленные листья. Борьба с луговым мотыльком, если его вовремя обнаружить, совсем несложная: его можно эффективно уничтожить с помощью целого ряда препаратов, в том числе пиретроидов», — говорит Дмитрий Белов.



Из-за теплых зим в России увеличивается популяция зерновых клещей. Озимый зерновой (красноногий) клещ серьезно ухудшает перезимовку озимой пшеницы. В 2018—2019 годах он был особенно распространен в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Ростовской области, а в этом году регистрировался даже на юге Воронежской области. Пшеничный клещ — микроскопический клещ, который тоже повреждает озимую пшеницу, но из-за его размеров желтые пятна на листьях сельхозпроизводители зачастую принимают за болезнь грибной этиологии или последствия погоды. В прошлом и позапрошлом годах вспышки численности вредителя фиксировались в Республике Башкортостан, на Алтае, в Новосибирской области, Курганской области, в меньшей степени — в Свердловской и Челябинской областях. В 2020-м он снова был обнаружен на территории Башкортостана. В этом году в Воронежской области клещ сильно поражает кукурузу, сою, свеклу.



При этом в компании «Август» констатируют, что серьезные заморозки в южных регионах в конце апреля не только повредили посевы, что стало причиной недобора урожая в этом году, но и ограничили активность многих вредителей. В первую очередь — капустной моли, которая наносила ощутимый ущерб посевам ярового рапса в течение последних пяти лет. В 2020-м вспышек ее численности не регистрировалось.



«В период с 2015 по 2019 годы в нашей стране площади ярового рапса увеличились с 1 млн га до 1,5 млн га, — рассказывает Дмитрий Белов. — Многие аграрии начали вводить рапс в структуру севооборота, потому что он и в виде зерна, и в виде масла активно и по высоким ценам экспортировался на европейские рынки и в Китай. В какой-то момент даже удалось несколько потеснить европейских производителей. Однако в ситуацию вмешалась капустная моль — вредитель, который был в России всегда, но чью повышенную численность также обусловили теплые зимы и стремительный рост площадей под рапсом».



Особенность капустной моли в том, что в течение лета на одном и том же поле может смениться несколько поколений насекомого — в отличие, например, от саранчи. Одновременно на одной территории могут находиться и яйца вредителя, гусеницы, и куколки, и взрослые особи. Поэтому проводить инсектицидные обработки многим аграриям приходилось до шести раз за сезон, а спрос на некоторые позиции по инсектицидам для рапса на рынке вырос на 400-500%. Специалисты компании «Август» отмечают, что часть сельхозпроизводителей по итогам 2018-2019 годов даже приняла решение отказаться от выращивания рапса, поскольку те из них, кто не провел обработки, могли потерять урожай полностью, а те, кто его защитил, вследствие расходов на инсектициды существенно просели в рентабельности.



В нынешнем году также не регистрировалось вспышек активности такого вредителя, как бабочка-репейница, тогда как в предыдущем ее гусеницы, обычно немногочисленные и питающиеся преимущественно сорными растениями, нанесли ущерб посевам в Ставрополье, на Кубани, в Ростовской и Воронежской областях. На дорогах, через которые массы этих гусениц мигрировали с поля на поле в поисках кормовой базы, машины могли легко уйти в занос. Кроме того, Ставрополье в этом году не страдает от хлопковой совки — ее крупные гусеницы размером с палец в прошлом году вредили сое, кукурузе, забираясь внутрь початка, и даже виноградникам. Выровнялась в 2020-м ситуация с мраморным клопом, который в последние годы наносит серьезный урон южным садам и городским насаждениям — например, в Сочи.



«Ситуация с многими вредителями изменилась: погодные условия и другие факторы, которые еще предстоит оценить ученым, — но я думаю, что в первую очередь это была именно погода, — привели к тому, что многих насекомых-вредителей в нынешнем году практически нет. Не исключаю, что их популяции могли уменьшиться из-за принятых защитных мер, — считает Дмитрий Белов. — Однако в целом климат продолжит меняться и проблем с вредителями у нас станет гораздо больше. Задача таких компаний, как наша, — развивать технологии защиты растений и предлагать новые инструменты контроля».

