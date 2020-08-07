«МЕГАБУСТ РУМЕН» увеличит доходность молочного животноводства

И. Ганенко

«МЕГАМИКС» создал натуральную кормовую добавку для повышения надоев и качества молока

Рост затрат на содержание молочного стада при сложной ценовой ситуации на рынке молока подталкивает бизнес к поиску новых решений по повышению эффективности производства. Одной из самых значительных статей расходов в себестоимости традиционно являются корма. Но именно в области кормления найдены решения, позволяющие не только поддержать здоровье крупного рогатого скота, но и напрямую улучшить конверсию корма и экономические показатели молочного производства.



По данным аналитического центра Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), себестоимость производства сырого молока в апреле 2020 года выросла на 0,8%, а в мае — уже на 1,3%. Одна из причин — девальвация рубля, из-за которой подорожала импортная составляющая себестоимости, в том числе в кормах. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года себестоимость производства молока к маю 2020-го выросла на 15,4%, а если сравнивать с маем-2019 — на 5%. При этом средние закупочные цены на сырое молоко с 2017 года увеличились всего на 1,5%. То есть они фактически стагнируют, а с учетом инфляции, — снижаются. И хотя эксперты прогнозируют увеличение потребления молочных продуктов в России, сложившаяся рыночная конъюнктура — это очередной вызов сохранению финансовой стабильности производителей. Поэтому правильный выбор эффективной концепции кормления помогает не только сохранить эту стабильность, но и получить дополнительную прибыль от молочного стада.



Эффективная концепция кормления

Помочь в решении этого вопроса может разработка ведущего российского производителя премиксов и белково-витаминно-минеральных концентратов. Специалисты группы компаний «МЕГАМИКС» создали инновационный препарат «МЕГАБУСТ РУМЕН» на основе инактивированного ферментационного экстракта гриба-продуцента и специализированных штаммов живых дрожжей. «МЕГАБУСТ РУМЕН» представляет собой стимулятор рубцового пищеварения. Он способствует расщеплению и усвоению микроорганизмами рубца клетчатки рациона, включая труднопереваримые материалы клеточной стенки растений, и таким образом улучшает конверсию кормов. Опытным путем доказан значительный рост (до 28,8%) удоев и качественных показателей молока — жира и белка. Также подтверждено, что биодобавка стимулирует рост аппетита у коров в новотельный период и, как следствие, увеличивает добровольное потребление кормов на 2-2,5 кг сухого вещества на голову в день. Возврат инвестиций в покупку препарата достаточно высок: по данным ряда опытов, 12,7-28,3 руб. на каждый рубль, вложенный в приобретение «МЕГАБУСТ РУМЕН».



Создавая рецептуру биодобавки «МегаБуст Румен», специалисты «МЕГАМИКС» опирались на данные мировых исследований в области влияния ферментационных экстрактов грибков на рубцовое пищеварение жвачных животных и имеющийся зарубежный опыт использования препаратов на основе ферментационных экстрактов. В западных странах обогащение рационов высокопродуктивных молочных коров современными пробиотиками и натуральными активаторами рубцового микробиома уже зарекомендовало себя как передовая практика, и повсеместно используется еще с 1980-х годов. Широкое распространение такая концепция кормления получает, не только доказав экономическую целесообразность; она также полностью отвечает требованиям «зеленой» экономики. Таким образом, запустив производство отечественного стимулятора рубцового пищеварения, «МЕГАМИКС» сделал самые передовые биотехнологии доступными и для российского рынка.



Кормовая добавка «МЕГАБУСТ РУМЕН» выпускается на заводе в Волгоградской области из натурального, экологически чистого сырья, без использования генно-модифицированных организмов и вредных химикатов. Помимо инактивированного ферментационного экстракта мицелия гриба Trichoderma longibrachiatum и комплекса живых дрожжей Saccharomyces Cerevisiae (двух взаимодополняющих штаммов), в состав препарата входят витамины группы В, пектин и натуральный аттрактант.



Практические свойства

«Грибки рубцового содержимого все чаще становятся объектом научного интереса в связи с открытием ценных для животноводства свойств этих микроорганизмов. Благодаря способности производить специфические ферменты эти грибки способны разлагать 37-50% клетчатки соломы ячменя, тогда как руменобактерии переваривают лишь 14-25%. При этом анаэробные грибки производят водород, который служит топливом для расщепления целлюлозы другими микроорганизмами рубца», — отмечает разработчик продукта «МЕГАБУСТ РУМЕН» Дмитрий Григорьев.



Инактивированный мицелий культурного штамма гриба-продуцента Trichoderma longibrachiantum и взят за основу добавки, которая является активатором рубцового содержимого. Он широко используется в микробиологической промышленности в качестве эффективного продуцента целого ряда ферментов — таких, как целлюлаз, гемицеллюлаз, амилаз и т. д. В кормовую добавку входят конечные продукты ферментации, но она не содержит живых зооспор и мицелия гриба. Используемые в рецептуре культуры дрожжей также благотворно влияют на среду рубца жвачных животных. В результате введения в рацион коров биодобавки «МЕГАБУСТ РУМЕН» растет количество микрофлоры рубца и ее активность. Благодаря этому улучшается процесс переваривания клетчатки.



Практические свойства кормовой добавки «МЕГАБУСТ РУМЕН» успешно проверены в ходе производственных экспериментов, проведенных с начала 2019-го по первый квартал 2020 года в российских животноводческих хозяйствах.



Опыт 1: вырос чистый доход

Цель первого эксперимента была в том, чтобы определить влияние кормовой добавки на показатели лактации, здоровья животных, состав молока и метаболиты крови у молочных коров. Его проводили пять месяцев в 2019 году на молочном стаде коров хозяйства «Сельцо» Ленинградской области. Все коровы были голштинской породы, и находились на привязном содержании. 600 животных, включая стельных коров, распределили по двум группам — в опытную и в контрольную.



За семь дней до ожидаемой даты отела и с первого дня после него коровы в опытной группе получали основной рацион с добавлением 100 г «МЕГАБУСТ РУМЕН» на одну голову в день. Животные в контрольной группе получали только основной рацион. Корм всем коровам давали вволю, без ограничений, доили их по три раза в день. На протяжении всего эксперимента регулярно проверялись показатели молока и крови.



«Полученные за эти месяцы результаты свидетельствуют о большем удое и лучшей устойчивости лактации в опытной группе, которая получала «МЕГАБУСТ РУМЕН», по сравнению с контрольной», — рассказывает Григорьев. Так, коровы в первой группе давали молока 41,26 кг в среднем за сутки. Это на 6,81 кг больше, чем во второй. Среднее содержание молочного жира в молоке коров опытной группы составило 3,8% против 3,55% в контрольной, белка — 3,34% против 3,08% соответственно.



За 150 дней эксперимента на одну голову в опытной группе было всего получено 6187 кг молока, а сбалансированного до 3,5% молочного жира — 6717 кг. Это на 1500 кг, или 28,8%, больше по сравнению с показателем контрольной группы (5216 кг). Общее количество молочного жира на одно животное в опытной группе достигло 235 кг, белка — 207 кг. В контрольной группе показатели были заметно ниже: 183 кг молочного жира (то есть на 52 кг меньше) и 158 кг белка (минус 49 кг) на корову. Чистый доход на одну корову за пять месяцев эксперимента оценен в 40037 руб. Под ним понимается дополнительная выручка за вычетом затрат на препарат «МЕГАБУСТ РУМЕН». Этот дополнительный доход исчислялся по индикативным ценам: молоко базисной жирности — 26 руб./кг, молочный жир — 400 руб./кг, молочный белок — 250 руб./кг. На один рубль, инвестированный в «МЕГАБУСТ РУМЕН», было получено 28,33 руб. дополнительной прибыли.



Опыт 2: потребление корма +2 кг

Второй опыт проводился с ноября прошлого года по апрель 2020-го на 700 молочных коровах голштинской породы крестьянского хозяйства «Карсакбаев КБ» Челябинской области. Стадо содержалось на привязи и обще-смешанном рационе, доение проводилось дважды в день. В данном случае изучалась динамика среднесуточного надоя на корову. Перед началом контрольного периода рацион кормления был оптимизирован, и в дальнейшем существенно не менялся.



Коровам давали по 100 г активатора рубцовой микрофлоры с начала декабря 2019 года. Уже через неделю после начала получения добавки «МЕГАБУСТ РУМЕН» коровы увеличили добровольное потребление корма в среднем на 2 кг сухого вещества в сутки каждая. По итогам эксперимента среднемесячный надой вырос в хозяйстве на 4,4 л: с 23,6 л в ноябре 2019 года до 28 л в марте 2020-го. Среднее содержание жира в молоке составило 3,7%, белка — 3,1%. Оба показателя — без существенных колебаний.



Возврат инвестиций по итогам эксперимента достиг 12,7 руб. на один рубль, вложенный в активатор рубцовой микрофлоры. Показатель дан как разница между затратами (9 руб. в сутки за 100 г активатора) и выручкой от дополнительно полученных 4,4 л молока (114,4 руб. из расчета 26 руб./л). «Кроме того, важным сопутствующим эффектом стало снижение потерь живой массы у новотельных коров в первые два месяца лактации», — подчеркивает Дмитрий Григорьев.



«МЕГАБУСТ РУМЕН» - помощник при стрессе

Благодаря благотворному влиянию на микрофлору рубца «МЕГАБУСТ РУМЕН» поддерживает иммунитет коров, и помогает животным легче адаптироваться к различным стрессам — например, к тепловому. Ряд исследований демонстрируют эффект применения ферментационных экстрактов культурных грибов-продуцентов для снижения риска возникновения ацидоза, тимпании и других нарушений пищеварения жвачных животных.



«МЕГАБУСТ РУМЕН» способствует «разгону аппетита» в начале лактации, поэтому использование его в рационе на этой стадии для высокопродуктивных коров особенно важно. В это время у них наблюдается отрицательный энергетический баланс, а рационы, обогащенные концентрированными кормами, часто приводят к ацидозу.



Как применяется «МЕГАБУСТ РУМЕН»

Препарат применяется путем смешивания с концентрированным кормом и потребляется как индивидуально, так и групповым методом. Рекомендуется вводить препарат за 21 день до отела и до 150-го дня лактации. Дозировка — сначала 100 г, а далее, со 150-го дня лактации и до запуска, — 50 г на корову в сутки. Во время теплового стресса суточная дозировка добавки составляет 100 г на голову, для телят — 8 г на 50 кг живой массы. В период откорма животных им скармливают по 100 г на голову в сутки.



«МЕГАБУСТ РУМЕН» рекомендуется использовать вместе с премиксами «МЕГАМИКС» для дойных коров: «НормиЛаком», «ОптиЛаком», «МаксиЛаком», для сухостойных коров — вместе с «ОптиДрай», «ОптиКАБ» или «МаксиКАБ».



Хранят упаковки с препаратом на деревянных поддонах в сухом и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей при температуре от + 5 до + 24 С. Срок хранения в закрытой таре составляет год. После вскрытия упаковки необходимо использовать препарат в течение 30 суток.

