CLAAS: эксперты оценили результаты работы TUСANO

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На большей части России в активную фазу вышла уборочная страда. В зависимости от региона убираются ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя и многие другие агрокультуры. При этом значительная часть зерноуборочных машин, которые сегодня выходят в поля, — это комбайны TUCANO. Эксперты CLAAS оценили результаты работы машины в различных природно-климатических условиях. Особенно примечательными стали показатели, зафиксированные в Центральном федеральном округе и на Дальнем Востоке

В Тульской области TUCANO 580 с жаткой С900 убирал озимую пшеницу с урожайностью 61 ц/га и влажностью около 17% (допустимая влажность по ГОСТу — 16%). Работавший на машине механизатор особо отметил небольшой расход топлива. За восемь часов работы при производительности 27 т/час и средней скорости около 6 км/час было израсходовано всего лишь 221 л топлива, таким образом в расчете на тонну расходовалось всего 1,81 л. Также высокой производительности способствовала равномерная подача массы в молотильную систему, благодаря чему не было забиваний и вынужденных остановок.



В одном из хозяйств Курской области на уборке пшеницы работал TUCANO 580 с жаткой CERIO 770. На различных участках поля урожайность разнилась от 55 ц/га до 65 ц/га при влажности 13-14%. Система автоматической настройки быстро и эффективно адаптировалась к меняющимся условиям уборки, обеспечивая неизменно высокую производительность и хорошее качество зерна. В данном хозяйстве агрономы особо выделили работу измельчителя соломы и половоразбрасывателя, настройки первого даже были изменены на чуть более крупное измельчение. Итоговая производительность составила 26,7 т/час при расходе топлива 2,3 л/т и рабочей скорости 7,5-8 км/час.



Особенно сложными были условия уборки в Калужской области: TUCANO 580 с жаткой CONVIO FLEX 770 убирал полеглую озимую рожь при влажности 10%. При почти в два раза меньшей урожайности, чем в двух приведенных выше примерах, машина показала производительность около 10 т/час с потерями не более 0,2%. Расход топлива при скорости 4 км/час не превысил 2,5 л/т.





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В Приморском крае на уборке сои работал TUCANO 580 с жаткой MAXFLEX 930. Главной особенностью условий эксплуатации машины был сложный рельеф поля — с большим уклоном. При урожайности 22 ц/га, комбайн шел со скоростью 6-7 км/час, а расход топлива составил 17,7 л/га. Работавший на TUCANO механизатор в качестве значительных преимуществ машины отметил усовершенствованный терминал CEBIS и пылеуловитель на наклонной камере, обеспечивающий прекрасный обзор поля.



«Комбайн TUCANO — это высокопроизводительная и универсальная машина. С каждым годом общий парк этих машин, которые выходят на российские поля по всей территории страны увеличивается. Это позволяет, среди прочего, получать все новые и новые данные о том, как проявляют себя комбайны при работе в отличающихся друг от друга условиях, на уборке разных культур и в комбинации с разными моделями жаток. Это важная информация, помогающая аграриям рассчитывать рентабельность бизнеса, а нам — искать дальнейшие возможности повышения эффективности выпускаемой техники», — отмечает Алексей Егоров, руководитель отдела продвижения техники компании «КЛААС Восток».

