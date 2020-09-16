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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Российское кролиководство — вектор развития сельских территорий

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

Конференция пройдет 19 сентября 2020 года в МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) и в онлайн-формате

19 сентября 2020 года МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) проведет всероссийский форум «Российское кролиководство — вектор развития сельских территорий». Мероприятие будет посвящено обсуждению современных инновационных технологий, используемых в кролиководстве.

В мероприятии запланировано участие председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ Алексея Майорова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, вице-президента АККОР Светланы Максимовой, президента Союза кролиководов Андрея Червякова и представителей Министерства сельского хозяйства.

На форуме будут обсуждаться следующие темы:
1. Региональный аспект пищевой безопасности Российской Федерации;
2. Проблемы законодательства в области кролиководства и перспективы развития отрасли;
3. Стратегическое развитие кролиководства: наука-бизнес-продовольственная безопасность;
4. О сельских территориях и Законе об устойчивом развитии сельских территорий;
5. Эффективность применения кормов и кормовых добавок в кролиководстве;
6. Инновационные методы переработки продукции кролиководства;
7. Средства и способы санитарной обработки кроликофермы;
8. Современное состояние селекционно-генетических ресурсов в мировом кролиководстве;
9. Региональная инвестиционная привлекательность промышленного кролиководства и инновационная переработка мяса кроликов.

Приглашаем заинтересованных партнеров, фермеров и любителей принять участие в форуме. Ждем всех гостей 19 сентября 2020 года в 11 часов по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 14, стр. 9, здание МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).

Информационный партнер конференции — проект «Агроинвестор».

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на платформе Microsoft teams по ссылке.

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 

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