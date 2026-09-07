Как превратить энергию в дополнительный доход

И. Ганенко

Защищенный жир в рационе коров помогает увеличить надои

Себестоимость сырого молока в 2026 году продолжила расти. Так, хотя в июне 2026 года по сравнению с маем показатель снизился на 1,9%, за год себестоимость увеличилась на 4,2%, подсчитал аналитический центр Союзмолока. Стабилизация операционной себестоимости производства молока в июне обусловлена прежде всего сезонными факторами: повышением молочной продуктивности коров, а также снижением затрат на оплату труда (начало отпускного сезона). Вместе с тем удорожание прочих статей способствует сохранению высоких производственных затрат, отмечают аналитики организации. По данным Росстата, шрот и жмых только за июнь стали дороже на 3,2%, комбикорма для КРС — на 1,5%, фуражное зерно — на 0,5%, дизельное топливо — на 11,7%. Между тем закупочная цена на сырое молоко в первом полугодии продолжала снижаться, и к концу периода в отдельных регионах она была меньше, чем годом ранее на 20%, сообщало Союзмолоко.



В таких условиях животноводам все сложнее удерживать высокие производственные показатели. Однако стремление как-то сократить затраты может еще сильнее навредить бизнесу. Напротив, инвестиции в качественную кормовую базу и комфорт животных помогают увеличить продуктивность, а значит, легче переживать периоды снижения цен на продукцию.



Сельхозпредприятие «Антар» (Пермский край, входит в агрохолдинг «К4») в этом году в связи с падением закупочной цены на сырое молоко, тоже занялось оптимизацией расходов, чтобы снизить себестоимость продукции. «Безусловно, сокращение затрат влечет за собой и некоторое уменьшение продуктивности», — признает директор хозяйства Алексей Киселев. «Срезая» расходы на какие-то составляющие, стоит тщательно взвесить, от каких компонентов можно отказаться, а какие все-таки оставить. Так, в «Антаре» немного сократили объемы закупок покупных кормов, но вот от кормовой добавки Ultra Feed L10 (защищенный гидрогенизированный жир с лецитином), которую производит компания «Эфко», не отказались, так как без данного продукта наполнить рацион высокопродуктивных животных крайне сложно, утверждает руководитель. И это несмотря на то, что продукт недешевый, отмечает Киселев. «Применение добавки однозначно экономически выгодно, так как защищенный жир позволяет меньшим количеством корма добиться более высокого результата», — поясняет он.



Плюс 15% к продуктивности

Ultra Feed L10 — защищенная кормовая добавка, изготавливаемая из модифицированных растительных масел и лецитина, в виде микрогранул с высокой стабильностью к слеживанию и комкованию, а также с отличной смешиваемостью в составе комбикормов и концентратов. Продукт является источником жира в рационе КРС разных периодов лактации, обеспечивая высокий уровень энергии при отсутствии воздействия на процессы ферментации в рубце.



«Антар» использует Ultra Feed L10 в рационах своего поголовья КРС уже более трех лет. «У нас стояла задача увеличить эффективность кормления и рентабельность хозяйства», — рассказывает руководитель. На тот момент стадо коров компании насчитывало около 2 тыс. голов, которые давали порядка 43-45 т молока в сутки. Сейчас общее поголовье КРС в компании превышает 5 тыс. животных, включая 2,5 тыс. голов дойного стада и 600 нетелей. Ежемесячно сельхозпредприятию требуется около 10 т продукта. Кормовую добавку компания закупает напрямую у производителя.



Ultra Feed L10 в «Антаре» ежедневно добавляют в корм каждой дойной корове в количестве 300 г на голову, чего вполне достаточно, чтобы восполнить дефицит энергии у животных. Благодаря этому в пиковые моменты — в зимний и весенний период — производство молока вырастает до 60 т ежесуточно. «Конечно, рост надоя на наших фермах связан не только с использованием защищенного жира. Но одновременно с его применением нам удалось в пиковые периоды нарастить продуктивность на 12-15%», — обращает внимание руководитель.



Жирнокислотный состав

Ultra Feed L10 от «Эфко» содержит набор основных жирных кислот. Так, содержание пальмитиновой кислоты доходит в составе до 60%, стеариновой — до 40%, олеиновой — до 15%. Правильно подобранный жирнокислотный состав способствует легкому усвоению защищенных жиров организмом животного без задействования дополнительной энергии, обращают внимание специалисты «Эфко».



Корма меньше — эффект больше

На молочных фермах «Антара» для кормления животных активно используют монокорм. Это однородная смесь, которая состоит из двух основных составляющих — силоса и сенажа плюс концентраты. Силос и сенаж в компании заготавливают самостоятельно. Кроме этого, в корма добавляют минеральные добавки: соли, соду и поташ, а для отдельных групп животных — пробиотики, премиксы, витаминные добавки для того, чтобы поддержать коров на пиках лактации и помочь им в транзитные периоды — перед отелом и сразу после.



По словам Алексея Киселева, энергию животные могут получать и из других кормов, например из шрота или кукурузы. Но в них основные компоненты этих концентрированных кормов — белок и крахмал — находятся в незащищенной, легкодоступной форме и частично «теряются» в результате метаболизации в рубце коровы. Кроме того, чтобы обеспечить нужное количество энергии, животному придется съедать большой объем кормов, что в принципе практически нереально. А защищенный гидрогенизированный жир позволяет и уменьшить объем корма, и насытить животное. «Жир, по сути, в готовом виде транзитом проходит рубец, уходит в тонкий кишечник и там усваивается, — объясняет руководитель. — Таким образом, за счет небольшого количества жира мы резко увеличиваем питательность рациона и позволяем добиться большего эффекта, не увеличивая вес сухого вещества, которое необходимо съесть корове».



Ultra Feed L10 не имеет специфического вкуса или аромата для животных. Так что сотрудники «Антара» не заметили, чтобы коровы каким-то особенным образом реагировали на монокорм, в который добавлен защищенный жир. «Однако качественные результаты по увеличению производительности молока очевидны, — подчеркивает Киселев. — Самое главное, мы видим, что животное получает необходимую для жизни и хорошей лактации энергию». С учетом всех позитивных факторов компания планирует и в будущем использовать защищенный жир в кормах.



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