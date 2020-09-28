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Пшеница

545 (0,15%)

Сахар

13 (1,25%)

USD

79.094 (1,28%)

EUR

92.18 (1,48%)

MOEX

2929.37 (1,12%)

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42.52 (0,26%)

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

LEXION 8700 в прямом эфире

Партнерский материал


CLAAS

CLAAS

Последний день демонстрационного тура CLAAS 2020 ознаменуется прямой трансляцией из шоу-рума дилера, где пройдет презентация главного события этого сельхозсезона, флагманского продукта бренда — комбайна LEXION 8700

О впечатляющих результатах демонстрационных показов, охвативших 13 регионов России, расскажет руководитель подразделения продуктового менеджмента ООО «КЛААС Восток» Ральф Хенке.

Также в мероприятии примут участие руководитель направления технического и экономического обучения CLAAS в странах СНГ Сергей Бутов и один из разработчиков LEXION 8700 — Клаус Шефер.

Кроме того, участников презентации ждут онлайн-репортажи из хозяйств, где работал LEXION 8700.

Производительность, точность, комфорт, надежность — это те четыре слагаемые успеха новейшего LEXION 8700, которые вывели эффективность машины на принципиально новый уровень. 

Подключайтесь к официальному YouTube-каналу CLAAS 30 сентября в 15.00 по ссылке — www.youtube.com/channel/UCaw2-38Is2JWwOWcp4J1yZw

Команда CLAAS

CLAAS 

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