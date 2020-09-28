LEXION 8700 в прямом эфире

CLAAS

Последний день демонстрационного тура CLAAS 2020 ознаменуется прямой трансляцией из шоу-рума дилера, где пройдет презентация главного события этого сельхозсезона, флагманского продукта бренда — комбайна LEXION 8700

О впечатляющих результатах демонстрационных показов, охвативших 13 регионов России, расскажет руководитель подразделения продуктового менеджмента ООО «КЛААС Восток» Ральф Хенке.



Также в мероприятии примут участие руководитель направления технического и экономического обучения CLAAS в странах СНГ Сергей Бутов и один из разработчиков LEXION 8700 — Клаус Шефер.



Кроме того, участников презентации ждут онлайн-репортажи из хозяйств, где работал LEXION 8700.



Производительность, точность, комфорт, надежность — это те четыре слагаемые успеха новейшего LEXION 8700, которые вывели эффективность машины на принципиально новый уровень.



Подключайтесь к официальному YouTube-каналу CLAAS 30 сентября в 15.00 по ссылке — www.youtube.com/channel/UCaw2-38Is2JWwOWcp4J1yZw



Команда CLAAS

