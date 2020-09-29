CLAAS: новый LEXION 8700 демонстрирует свои возможности на полях России

CLAAS

С июня по август в Южном и Центральном федеральных округах компания CLAAS провела демонстрационные показы зерноуборочного комбайна нового поколения LEXION 8700

Машина убирала озимые ячмень, пшеницу и рожь. При этом в целом ряде хозяйств отмечались очень сложные условия уборки: высокая засоренность посевов, значительный объем соломистой массы и неравномерная влажность растительной массы. Но во всех случаях комбайн LEXION 8700 с широкозахватной 11-тиметровой жаткой CONVIO FLEX 1080 обеспечил высокопроизводительную уборку с потерями 0,2-0,3% и высоким качеством зерна в бункере.



Так, в июне LEXION 8700 с жаткой CONVIO FLEX 1080 убирал озимый ячмень при повышенной влажности зерна до 18% и высокой долей соломистой массы. В не самых благоприятных погодных условиях и при рекордной урожайности 95 ц/га производительность машины составила 6 га/час с рабочей скоростью 7 км/час. Загрузка двигателя при этом не превысила 95%, а расход топлива был чуть больше 20 л/га.



В июле погода складывалась более благоприятной. Той же комбинацией комбайна и жатки убиралась уже озимая пшеница с урожайностью 40 ц/га. Влажность зерна составляла в среднем 12%. В таких условиях комбайн развивал скорость до 8 км/час и вышел на максимальную производительность в 8,3 га/час. Расход топлива во время данных демонстрационных работ составил 12,4 л/га.



В августе на одном из полей в центральной части России убиралась полеглая озимая рожь при средней урожайности 31 ц/га. При рабочей скорости 4 км/час комбайн показал производительность около 3 га/час с потерями, не превышавшими 0,2%.



Эксплуатировавшие машину механизаторы особо отметили, что даже в самых сложных условиях уборки, когда на поле было много сорняков или же присутствовало значительное количество соломенной массы, ни разу не произошло засорения жатки или молотильно-сепарирующего устройства. При высокой влажности или больших объемах сорняков или соломы снижалась рабочая скорость комбайна, а качество зерна в бункере оставалось высоким. Также не увеличивались потери урожая, а расход топлива в пересчете на тонну оставался практически неизменным и существенно ниже, чем у моделей предыдущего поколения.







В числе основных преимуществ новой машины участники демонстрационных показов отметили полностью автоматическую систему контроля обмолота CEMOS AUTOMATIC. Она на основе поставленных агрономических целей, таких как качество зерна, соломы, интенсивность обмолота и производительность, автоматически оптимизирует работу сверхмощного LEXION, достигая максимальной для данных параметров производительности комбайна. Так, при заданном показателе качества обмолота и чистоты зерна, машина в ходе уборки, в зависимости от культуры и ее урожайности, подстраивалась под соблюдение именно этого параметра.



Оценивавшие работу новой машины эксперты особо отметили эффективность автоматической системы управления — FIELD SCANNER, которая с точностью до нескольких сантиметров определяла кромку между нескошенными растениями и стерней, автоматически направляя комбайн по краю даже при большой рабочей скорости и в условиях сильной запыленности. Тем самым механизатор мог полностью сконцентрироваться на контроле качественных параметров уборки.



«За все время уборочных работ мы провели более 15 демонстрационных показов нового комбайна LEXION 8700. Даже в самых сложных ситуациях машина показывала свою высокую способность автоматически подстраиваться под задаваемые механизатором требования. К примеру, когда речь идет о необходимости быстро убрать перезревшее и уже осыпающееся зерно, LEXION 8700 способен обеспечить рабочую скорость до 12 км/час, без снижения качества зерна в бункере. Стоит отметить, что в столь сложных и разнообразных условиях демонстрационных работ комбайн LEXION 8700 неизменно был на высоте. В этом и заключается ценность таких практических испытаний, наглядно доказывающих эффективность новой машины», — комментирует результаты практических испытаний Алексей Егоров, руководитель отдела продвижения техники компании «КЛААС Восток».

