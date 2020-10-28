Как выбрать качественный ЗЦМ?

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Роль ЗЦМ в кормлении теленка

Специалисты в кормлении КРС знают, что молочная продуктивность поголовья закладывается с самых первых дней жизни теленка. Именно поэтому очень важно на этом этапе решить две задачи:



обеспечить теленка необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами для будущей продуктивности



стимулировать быстрое развитие рубца и максимально быстро перевести животное на грубые корма



Многие считают, что коровье молоко содержит все необходимые составляющие для развития теленка и продуктивности будущей взрослой коровы. Однако сбалансированный по составу ЗЦМ часто может быть полезнее и эффективнее для развития организма.



Ранний перевод телят на грубые корма способствует формированию рубца и закладывает фундамент для их продуктивности и иммунитета в будущем. Однако важно отметить, что задача фермера заключается в том, чтобы сделать этот переход максимально простым, быстрым и комфортным для теленка. Для этой цели прекрасно подходят заменители цельного молока.



Молочная или растительная основа?

При производстве большинства ЗЦМ используется растительное сырье (мука). Однако растительные компоненты плохо перевариваются организмом теленка, и их использование может нанести вред его здоровью. Поэтому большинство заменителей цельного молока предлагается использовать для выпойки телят, начиная с 7, 14 или даже 20-го дня, и только после этого животных начинают переводить на грубые корма.



Однако, чем раньше телята будут приучаться к их потреблению, а также чем более сбалансированный по составу ЗЦМ они будут потреблять, тем выше будет их продуктивность в будущем. Для решения этих задач был разработан ЗЦМ на полностью молочной основе — «Нэомилк», который обладает высокой питательностью и перевариваемостью, помогает обеспечить телят всеми необходимыми для нормального развития компонентами и перевести животное на грубые корма максимально безболезненно.



Для производства «Нэомилка» используются исключительно молочные компоненты (100%), а состав разработан с учетом потребностей животного на самом раннем этапе жизни для гарантии его будущей продуктивности. «Нэомилк» содержит только быстро ферментируемые белки, поэтому ЗЦМ хорошо усваивается и способствует переводу телят на грубые корма и раннее формирование рубца.



«Нэомилк» отличается улучшенной формулой по сравнению в другими ЗЦМ. Обычный заменитель цельного молока ферментируется в желудке теленка в среднем в течение 6 часов. Все это время животное чувствует себя сытым и не потребляет другие корма, что замедляет развитие рубца. Специалисты «Мустанг Технологии Кормления» позаботились о том, чтобы создать ЗЦМ, подходящий для выпойки телят начиная уже с 3-го дня.



Как проверить качество ЗЦМ?

В видеоролике «Мустанг Технологии Кормления» технический директор по КРС рассказывает о том, как отличить качественный ЗЦМ от некачественного:



Определение цвета и однородности 1.59



Тест на ферментацию 4.28



Проверка на наличие в составе ЗЦМ растительных ингредиентов 7.13

