Как раскрыть потенциал ярового рапса

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Правильный выбор гибрида позволит повысить показатели урожайности, качества и рентабельности

В 2020 году Россия собрала рекордный урожай рапса — по данным Минсельхоза на конец ноября, более 2,7 млн т в первоначальном весе. Большую часть этого объема обеспечили яровые посевы, на которые в этому году пришлось почти 80% от общей площади агрокультуры. Климатические условия большинства регионов не позволяют аграриям возделывать озимый рапс, и хотя урожайность ярового несколько ниже, сельхозпроизводители все равно выделяют этой агрокультуре все больше места в севооборотах, ведь в последние несколько лет рапс остается одной из наиболее рентабельных, а для некоторых областей — и самой доходной агрокультурой.



В последние три года посевы ярового рапса стабильно держатся на уровне более 1 млн га, а в 2018-м и 2019-м и вовсе превысили 1,3 млн га, следует из информации Росстата. В то время как еще 10 лет назад данная культура занимала вдвое меньшую площадь. Заметно расширился и ареал возделывания ярового рапса. Так, на Урале его площади за этот период увеличились в 1,2 раза до 54 тыс. га в 2020 году, в Приволжском федеральном округе — в 1,3 раза до 257 тыс. га, в Сибири — почти в 3,5 раз до 563 тыс. га.







Немалая заслуга в расширении географии выращивания ярового рапса принадлежит появлению на российском рынке новых гибридов. Их правильный выбор имеет решающее значение для успешного получения высоких и устойчивых по годам урожаев рапса. Одними из основных качеств, которые учитываются при выборе, являются урожайность и скороспелость. От того, насколько скороспелым является гибрид, зависит его оценка как предшественника в севообороте. «При выборе гибрида рапса хозяйствам в первую очередь следует обратить внимание на его адаптированность к агроклиматическим условиям той местности, где он будет высеваться. Ведь не каждый высокопродуктивный гибрид может реализовать свой потенциал в условиях разных регионов», — акцентирует внимание продукт-менеджер по зерновым культурам и масличному рапсу компании «КВС РУС» Артем Горелов.



С наибольшими трудностями при выращивании рапса сталкиваются более северные и восточные регионы страны. Вегетационный период в таких районах укороченный, поэтому важно подобрать гибрид, который сможет за небольшой срок не только созреть, дать хорошую урожайность, но и выйти на ожидаемые показатели качества. В портфеле KWS есть несколько отлично справляющихся с данной задачей продуктов. Так, гибрид ДЖОЙ KBC — самый ранний в линейке компании, отмечает Горелов. Он показывает высокую урожайность (до 42 ц/га) при коротком вегетационном периоде (90-95 дней). Интенсивное боковое ветвление в сочетании с коротким стеблем делают гибрид агротехнологически удобным. ДЖОЙ КВС имеет высокую устойчивость к фомозу и другим болезням, растрескиванию стручков, засухе и полеганию. «В условиях Рязанской области урожайность гибрида составила 32 ц/га, в Брянской доходила до 36 ц/га, а в Орловской и вовсе приблизилась к 40 ц/га. Результаты же, полученные в регионах Сибири, демонстрируют, что урожайность данного гибрида может превышать там 30 ц/га при соблюдении технологии выращивания», — рассказывает продукт-менеджер.



Для этих же регионов подойдет и другой гибрид — среднеранний ГЕФЕСТ KBC. Это стабильный и засухоустойчивый гибрид. Его вегетационный период в среднем составляет 95-99 дней. Гибрид обладает высокой толерантностью к фомозу, альтернариозу и склеротиниозу, обеспечивает хозяйствам ежегодно стабильно хорошие урожаи (более 42 ц/га) и масличность (от 40%).



Если регион, где планируется выращивать яровой рапс, часто сталкивается со стрессовыми температурными факторами, то сельхозпроизводителям стоит обратить внимание на гибрид ДЖОКЕР KBC. Он пластичен при различных сроках сева, устойчив к высоким весенним температурам и имеет вегетационный период 99-105 дней. Гибрид устойчив к полеганию, осыпанию и засухе, а также таким инфекциям, как альтернариоз и склеротиниоз. На посевах в Калининградской области его урожайность приближалась к 30 ц/га, в Брянской — 37 ц/га, в Рязанской — 32 ц/га.



Есть в портфеле KWS и универсальный гибрид ДЖЕРОМ, который подходит для выращивания практически во всех климатических регионах, пригоден для всех типов почв. Особенность продукта — высокий выход масла (до 47,3%) отличного качества с большим содержанием белка. ДЖЕРОМ — холодостойкий гибрид, устойчив к полеганию, осыпанию и возвратным заморозкам. За счет этого он отлично подходит к ранним срокам посева ярового рапса. Нижний ярус ветвления этого гибрида на высоте от 50 см и выше значительно снижает потери при уборке, утверждает Горелов.



По мнению специалиста, интерес к рапсу будет продолжать увеличиваться, так как производство этой культуры остается высокорентабельным. Цены на нее в сезоне-2020/21 уже превысили уровень в 35 тыс. руб./т. Неуклонно растет производство рапса и в мире, что способствует формированию значительного экспортного потенциала. По составу жирных кислот рапсовое масло можно сравнить с оливковым, благодаря чему многие иностранные покупатели все чаще отдают предпочтение именно первому. Кроме того, помимо масла, продуктом переработки рапса является жмых — незаменимый источник белка для кормления КРС в регионах, в которых не растет ни подсолнечник, ни соя. А рапсовое масло также вводят в рацион птицеводческие предприятия для кормления птицы. Растущая популярность рапса связана и с использованием данной культуры для производства биотоплива (биоэтанола). Первичные же растительные отходы (стручки, солома, полова) могут быть использованы как дополнительный источник энергии (топливные пеллеты, брикеты и т. п.) и ценное углеродсодержащее природное ежегодно возобновляемое растительное сырье для получения продукции малотоннажной химии (новых материалов).



Требования ярового рапса к почвенно-климатическим условиям

Климатические условия — один из важнейших факторов, влияющих на эффективность возделывания ярового рапса. Для его выращивания необходима сумма эффективных температур не менее 1650 °С. Также культура очень требовательна к влаге: ее транспирационный коэффициент составляет 400-500 мм. Особенно необходима влага в период стеблевания, бутонизации и цветения растений. Недостаток влаги во время этих фаз развития обусловливает не только слабое ветвление стебля, но и «физиологическое увядание» бутонов и их опадание вместе с цветками. Вместе с тем яровой рапс — экологически пластичное растение. В связи с растянутостью периода цветения и формирования семян рапс способен «улавливать» неравномерно выпадающие осадки и показывать в результате довольно высокий уровень урожайности маслосемян. Также яровой рапс предъявляет высокие требования к обеспеченности почвы питательными веществами. Для развития 1 т урожая семян культура расходует в два раза больше азота и фосфора, чем зерновые, а также в 3-5 раз больше калия.







KWS — одна из ведущих компаний в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур. В 2016/17 финансовом году 4950 сотрудников в 70 странах обеспечили чистую выручку от продаж в размере 1080 млн евро и прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в размере 132 млн евро. Находясь в семейной собственности, KWS на протяжении уже более 160 лет ведет независимую деятельность, сосредоточенную на селекции, производстве и продаже семян кукурузы, сахарной свеклы, зерновых культур, рапса и подсолнечника. KWS использует передовые методы селекции растений для постоянного повышения урожайности культур и их устойчивости к болезням, вредителям и абиотическому стрессу. С этой целью в минувшем финансовом году компания инвестировала 190 млн евро, или 17% чистой выручки от продаж, в научно-исследовательские разработки.



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