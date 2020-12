Европейское исследование нового урожая компанией Alltech указывает на средний и высокий риски контаминации микотоксинами урожая 2020 года

Alltech

В течение вегетационного периода 2020 года погодные условия на европейской территории варьировали, что привело к присутствию в кормах из разных регионов плесневых грибов и их метаболитов — микотоксинов

В течение вегетационного периода 2020 года погодные условия на европейской территории варьировали, что привело к присутствию в кормах из разных регионов плесневых грибов и их метаболитов — микотоксинов. Микотоксины представляют собой структурно разнообразные вторичные метаболиты плесневых грибов и вызывают беспокойство у животноводов из-за их способности влиять на качество корма и впоследствии — на здоровье и производительность животных. Образцы, отобранные со всей Европы в рамках Исследования нового урожая на микотоксины, были отправлены в лабораторию Alltech 37+®. Результаты исследования указывают на средний или высокий риск наличия микотоксинов в урожае.



Результаты основаны на исследовании 274 образца ячменя, пшеницы, кукурузы, кукурузного силоса, сенажа, гороха, овса, подсолнечного шрота, тритикале и сои. Пробы кормов были отобраны на фермах и производственных площадках из 15 стран Европы, включая Россию, Испанию, Португалию, Данию, Венгрию, Германию, Великобританию, Чехию, Эстонию, Литовскую Республику, Марокко, Грецию, Беларусь, Хорватию и Казахстан. На основании результатов анализа была получена репрезентативная картина риска контаминации во всех регионах, с общим риском от среднего до высокого. В каждом проанализированном образце обнаружено в среднем 4,4 микотоксина, причем 99,6% образцов содержали как минимум один микотоксин; 96,4% образцов были с содержанием двух или более микотоксинов. 80,7% образцов были контаминированы фумонизинами, в то время как 74,5% образцов — трихотеценами типа B.



Заметной тенденцией последних лет является рост количества так называемых «новых» микотоксинов (представители фузариевых микотоксинов, относительно недавно начавшие привлекать внимание научного сообщества). Более 75% образцов были контаминированы этой группой, которая включает такие микотоксины, как боверицин, монилиформин, фомопсин А, альтернариол, энниатин A и B. Зеараленон — микотоксин, который негативно влияниет на репродуктивные показатели животных, был обнаружен в 7% образцах. Менее 7% образцов были контаминированы афлатоксином B1 (AfB1) — контаминант, вторичный метаболит, который продуцируется некоторыми видами микроскопических плесневых грибов рода Aspergillus. Этот процент оказался ниже ожидаемого, учитывая более сухие условия, чем обычно, на большей части Центральной и Восточной Европы в этом году.



«Предварительные результаты проведенного исследования образцов кормовых культур нового урожая указывают на средний и высокий риски со стороны микотоксинов для животных в Европе в этом году, и производители должны помнить о том, что наиболее восприимчивыми животными являются племенные и молодняк, — отметила доктор Радка Борутова, менеджер европейской технической поддержки, отдел менеджмента микотоксинов Alltech. — Мы знаем, что использование кормов даже с низким уровнем контаминации оказывает влияние на здоровье и продуктивность животных. Поэтому даже в случаях с меньшим риском производители не должны пренебрегать необходимостью защиты от микотоксинов».



Обзор результатов по регионам:



Южная Европа (Португалия, Испания, Греция и Хорватия)



Результаты из этого региона показывают, что 91,3% образцов были контаминированы фумонизинами, 80,4% — «новыми» микотоксинами. Средняя концентрация фумонизинов составила 1,195,88 мкг/кг, что может негативно влиять на здоровье и продуктивность свиней. Свыше 86% образцов были контаминированы фузариевой кислотой, которая зачастую содержится в различных комбикормах, в основном в кукурузе. Фузариевая кислота участвует во многих взаимодействиях микотоксинов и имеет синергетическое действие с фумонизинами и монилиформином. Менее 6% образцов были контаминированы AfB1. Максимальная концентрация (8 мкг/кг) обнаружена в испанских образцах. Максимальная концентрация дезоксиниваленола (ДОН) была обнаружена в Испании в кукурузном силосе — 4,903,3 мкг/кг.



Центральная Европа (Германия, Венгрия и Чехия)



86,7% образцов были контаминированы фумонизинами, 73,5% — трихотеценами типа В. Средняя концентрация трихотеценов типа B составила 463,5 мкг/кг, что может негативно влиять на здоровье и продуктивность свиней. Свыше 68% образцов были контаминированы «новыми» микотоксинами. Менее 4% образцов были контаминированы AfB1, максимальная концентрация (3,6 мкг/кг) обнаружена в венгерских образцах. Максимальная концентрация ДОНа (3,921 мкг/кг) была обнаружена в кукурузном силосе из Чехии.



Страны Балтии и Восточная Европа (Эстония, Литва, Россия, Беларусь и Казахстан)



70,9% образцов были контаминированы трихотеценами типа В, фумонизинами и «новыми» микотоксинами. Средняя концентрация трихотеценов типа B составила 454,9 мкг/кг. Ни один из образцов из Восточной Европы не содержал зеараленон — микотоксин, который существенно влияет на репродуктивную функцию большинства животных. Более 10% образцов контаминированы AfB1 — максимальная концентрация (27 мкг/кг) обнаружена в литовском травяном силосе. Максимальная концентрация ДОНа была обнаружена в литовском кукурузном силосе — 4,970,5 мкг/кг.



Северная Европа (Дания)



Результаты из этого региона показывают, что 94% образцов были контаминированы «новыми» микотоксинами, 92% — трихотеценами типа B. Средняя концентрация «новых» микотоксинов составила 414,4 мкг/кг. Примечательно, что 6% образцов были контаминированы алкоидами спорыньи (эрготоксины), в то время как средняя концентрация составила 695,4 мкг/кг, а максимальная — 2,037 мкг/кг, обнаружена в ячмене. 2,5% образцов были контаминированы AfB1, а максимальная концентрация (3 мкг/кг) обнаружена в пшенице, собранной в Дании. Максимальная концентрация ДОНа в Дании обнаружена в ячмене, его концентрация составила 1,351,8 мкг/кг.



Средние уровни выявленных микотоксинов ниже рекомендованных ЕС — для каждого из микотоксинов при индивидуальной оценке. Только в 0,36% образцов превышена предельная по стандартам ЕС концентрация AfB1 (20 мкг/кг) в компонентах корма (Постановление комиссии (ЕС) № 574/2011). Однако если рассматривать проблему множественной контаминации, то уровень риска для продуктивных видов, основанный на величине REQ* Alltech, варьируется от умеренного до высокого.



*REQ — показатель общей токсичности пробы.







Производители свинины должны знать, что уровень риска с учетом средней величины REQ высокий для племенных свиноматок и молодых поросят.



В птицеводстве риск микотоксинов для племенной птицы средний, в то время как для бройлеров он варьируется от низкого до среднего.



У жвачных результаты исследованных образцов показывают низкий и средний риски для дойных коров.



Наблюдалась заметная разница в уровнях контаминации микотоксинами крупного зерна (кукуруза) и мелкого зерна (пшеница, ячмень, овес). Среднее число микотоксинов в образцах кукурузы составило 6,4, а в мелком зерне — 3,6. Эта разница отражается в REQ и риске кормления этими компонентами определенных видов и групп животных. Для свиноматок и свинок образцы кукурузы этого года представляют более высокий риск контаминации микотоксинами, но, когда мелкие зерна скармливаются одним и тем же животным, риск заражения микотоксинами считается более низким.



Чтобы получить больше информации, посетите https://www.alltech.com/ru-ru/issledovanie-novogo-urozhaya-na-mikotoksiny .







