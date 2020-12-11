О тенденциях рынка сыров и маркировке, модернизации производства и коронавирусе

Е. Разумный



В последний год молочная отрасль столкнулась с серьезными вызовами в связи с пандемией COVID-19. Каким образом предприятия решают возникающие проблемы? Какая ситуация складывается на рынке сыров и сливочного масла?



Об этом мы побеседовали с генеральным директором «Бондарского сыродельного завода» Станиславом Шаламковым.



— Станислав, вашему заводу почти 80 лет. Что представляет собой «Бондарский сырный завод» сегодня?



— Наше предприятие — это средний по отрасли завод, выпускающий полутвердые сыры и масло под торговой маркой «Бон-Дари» с высоким стандартом качества. Ежедневно мы перерабатываем более ста тонн молока, из которых на выходе получается примерно десять тонн сыра и полторы-две тонны сливочного масла.



— Где продается продукция завода? С какими ритейлерами вы работаете?



— Торговая марка «Бон-Дари» хорошо зарекомендовала себя на рынке. Нашу продукцию хорошо знают российские потребители по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Это стало возможным благодаря работе как с крупными федеральными ритейлерами, так и основными игроками оптового рынка сыра.



Сыры Бондарского завода представлены в сети магазинов «Магнит» (АО «Тандер»), с ними у нас заключен федеральный контракт по макрорегионам Центральная Россия, Поволжье, Юг.



Второй крупный федеральный ритейлер — Х5 Retail Group — поставляет нашу продукцию в сеть магазинов «Перекресток» по всей стране. В настоящее время мы развиваем контракт с сетью «Пятерочка» на домашнем регионе, а после Нового года наша продукция будет во всех «пятерочках» Центрального Черноземья.



В 2020 году очень динамично развивается партнерство с сетью «Ашан», где уже поставляем сыры не только на домашний регион, но и на рынок Северо-Запада России (Санкт-Петербург и Ленинградская область).



— Какие основные задачи вы решаете в настоящий момент?



— В ближайшее время мы хотим заменить оборудование, которому в данный момент исполнилось 8-10 лет, на более современное с высоким уровнем автоматизации.



Отмечу, что в связи с существенным удорожанием технологий, вызванным общеэкономической нестабильностью, колебанием курсов валют, сейчас мы обращаем внимание на отечественные аналоги. Примерно 50% нового оборудования, которое будет поставлено на завод в рамках программы переоснащения, произведено в России. Для реализации проекта инвестиции составят не менее 100 млн руб. Предприятие привлекло кредитные средства.



Это поможет нам усовершенствовать технологии переработки молока, оптимизировать производственные процессы и снизить себестоимость продукции. Таким образом, мы хотим достичь своей стратегической цели: в условиях снижающихся доходов населения оставаться конкурентоспособными, сохранить свою долю рынка, по-прежнему предоставляя потребителям продукцию высшего качества.



— А именно в связи с пандемией и сезонными простудными заболеваниями предприятию приходится решать какие-то новые специфические задачи?



— Одним из серьезных вызовов пандемии для нас стала проблема кадров и внутренней логистики. Сейчас, когда многие сотрудники болеют либо уходят на карантин, происходит разукомплектование технологических смен. Соответственно, встает вопрос, как обеспечить бесперебойную работу предприятия в условиях, когда вчера на линии работали, скажем, десять человек, а сегодня — четыре.



На производственных линиях завода работает около 150 человек. А значит, усложняется сама организация производственного процесса, мы вынуждены привлекать новых сотрудников. С учетом того, что завод относится к категории предприятий с повышенными санитарными требованиями, мы очень строго следим за наличием медицинских книжек — в сложившихся условиях, когда не хватает медицинского персонала, оперативно решить эту проблему тоже довольно непросто. Другая сторона — нам приходится проводить обучение новых сотрудников, увеличивать фонд оплаты труда и тому подобное.



Но все же это, в большей мере, рабочие моменты и мы с ними справляемся.



— Вы участвуете в эксперименте по маркировке продукции: какие были сложности в организации данного процесса? Существуют ли проблемы фальсификата или контрафакта на рынке сыров?



— Начну с ответа на вторую часть вопроса. Безусловно, в сегодняшней ситуации роста цен на продукты многие предприятия сталкиваются с проблемой перепроизводства. И если крупные и средние производители могут оперативно отреагировать на требования рынка и скорректировать свои планы, то мелкие предприятия оказываются в очень сложном положении. Именно они могут двигаться в сторону производства фальсификата.



Приведу пример: этим летом на рынке появилось большое количество беспрецедентно дешевого (около 285 руб./кг) сливочного масла. Это говорит о том, что производители перед угрозой разорения вынуждены демпинговать и предлагать потребителям низкокачественный продукт, скорее всего, с заменителями молочного жира под видом натурального продукта.



Вся продукция под маркой «Бон-Дари» соответствует требованиям законодательства РФ и Таможенного союза, Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ. Соответственно, все требования государства в части маркировки, учета, прозрачности будут выполнены. Наше предприятие принимает участие в работе проектно-экспертной группы по маркировке готовой продукции. В настоящее время окончательно процесс на производстве еще не завершен — требуется перенастройка оборудования, интеграция в бизнес-процесс. Но именно печать этикетки нетрудозатратна.



Мы готовы к тому, что сначала это добавит дополнительного напряжения в части организации и контроля, но есть и другая сторона: строгий контроль качества и безопасности на производстве позволяет нам гарантировать высокое качество линейки производимой продукции. Надеюсь, когда маркировка заработает в полную силу, она поможет «обелить» рынок, сделать все схемы прозрачными, а продукцию — более качественной и безопасной для потребителя.



— Каковы сейчас основные тенденции на рынке сыров в России?



— В связи с неблагоприятной экономической обстановкой сегодня наметилась одна значимая негативная тенденция: рынок перенасыщен, отмечается перепроизводство продукции. Одновременно существуют два разнонаправленных тренда: снижение доходов населения и рост себестоимости готовой продукции.



Поскольку и сыр, и масло — молокоемкие продукты, то их можно назвать одним из способов консервации молока и заложить на длительное хранение в ожидании изменения конъюнктуры рынка. Однако, есть опасение, что в условиях падающего спроса произойдет накопление товарных остатков и, соответственно, снижение цены реализации. При росте закупочной стоимости молока (сырья) растет себестоимость сыра и масла. И эти три фактора: товарные остатки, рост себестоимости и падение доходов могут привести к печальным последствиям. Покупатель так и не увидит комфортную цену, а часть производителей тем временем может обанкротиться.



На что можно надеяться производителям, чтобы продавать свою продукцию по хорошей цене? Несмотря на то, что люди больше времени проводят дома, они начинают искать выход своей творческой энергии в новых форматах деятельности. Одним из них, наиболее доступным и очевидным, становится домашняя кулинария. Надеюсь, качественные продукты — сыр и масло — займут достойное место на столах наших потребителей и помогут им преодолеть нынешнее непростое для всех время.

