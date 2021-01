Данные глобальных отраслевых исследований, представленные на виртуальной конференции Alltech ONE

Исследование «Роль женщин в области продовольствия и сельского хозяйства» показывает прогресс в направлении инклюзивности, отмечая при этом области, требующие улучшений Alltech

По оценкам 10-го ежегодного Глобального исследования кормов компанией Alltech, мировое производство кормов увеличилось на 1% — до 1187,7 млн тонн

Январская сессия виртуальной конференции Alltech ONE стартовала 26 января одновременно с Agri-Food Outlook 2021 (взгляд на агропродовольственный сектор 2021), и представила данные, подтвержденные информацией ведущих отраслевых исследований компании Alltech. В презентации, которую можно получить по запросу, содержатся результаты десятого ежегодного Глобального исследования кормов компанией Alltech и второго годового Исследования «Роль женщин в области продовольствия и сельского хозяйства» . Во время виртуальной сессии д-р Марк Лайонс, президент и главный исполнительный директор Alltech, беседует с мировыми отраслевыми экспертами с целью выйти за рамки цифр и изучить тенденции, формирующие будущее агропродовольственного сектора.



Дискуссии охватывают пять новых направлений:



«Восстановление Китая» — интервью с директором азиатского подразделения Alltech Джонатаном Форрестом Уилсоном и с директором по работе с клиентами Alltech Китай Винни Веи Чиа.



«Перестройка цепочки поставок» — интервью с директором по глобальным закупкам и цепочке поставок Alltech Эриком Гленном и со старшим директором IMI Global Operations, Where Food Comes From, Inc. Кэтрин Бриттон.



«Неумолимый рост электронной коммерции» — интервью с менеджером по цифровому маркетингу Alltech Анандом Рамакришнаном Айером.



«Потребители, заботящиеся о своем здоровье» — интервью с директором подразделения Acutia and Human Nutrition Initiatives (инициативы в области питания человека) компании Alltech Никки Путнэм Бэддинг.



«Инновации через сочувствие и вовлечение» — интервью с генеральным директором Alltech Мексика Бьянкой Мартинс.



«Это было исключительное время для агропродовольственной промышленности, — отметил д-р Марк Лайонс, президент и главный исполнительный директор Alltech. — Сельское хозяйство выстояло перед лицом невзгод, а глобальная цепочка поставок продуктов питания продолжает обеспечивать одну из самых основных потребностей для выживания человечества. Собранные нами данные и идеи отражают проблемы, успехи и исключительные возможности, поскольку уже сейчас мы намечаем курс на будущее».



Результаты Глобального исследования кормов компанией Alltech и Исследования «Роль женщин в области продовольствия и сельского хозяйства», включая графики и карты, доступны на платформе виртуальной конференции Alltech ONE вместе с виртуальной сессией.



Глобальное исследование кормов компанией Alltech

Глобальное исследование кормов компанией Alltech, которое проводится уже десять лет, служит бесценным барометром ситуации в производстве кормов для животных. Этот документ, подкрепленный десятилетним документированием и исследованиями, является самой убедительной оценкой производства кормов и цен в отрасли и является наиболее полным источником данных в своей области.



По оценке Глобального исследования кормов 2021 компанией Alltech, международный тоннаж кормов увеличился на 1% — до 1187,7 млн т, которые были произведены в мире в прошлом году. Китай продемонстрировал рост на 5% и вернул себе позицию лидера по производству кормов с показателем 240 млн т. Далее — учитывая и тоннаж, и процент роста, — идут десять стран-производителей кормов: США (215,9 млн т, + 1%), Бразилия (77,6 млн т, + 10%), Индия (39,3 млн т, + 5%), Мексика (37,9 млн т, + 4%), Испания (34,8 млн т, 0%), Россия (31,3 млн т, + 3%), Япония (25,2 млн т, 0%), Германия (24,9 млн т, 0%) и Аргентина (22,5 млн т, + 7%). В целом на эти страны приходится 63% мирового производства кормов, и их можно рассматривать как индикатор общих тенденций в сельском хозяйстве.



Глобальные данные, собранные из более чем 140 стран и с более чем 28 тыс. комбикормовых заводов, распределяют производство кормов по видам следующим образом: бройлеры — 28%; свиньи — 24%; куры-несушки — 14%; молочное скотоводство — 11%; мясное скотоводство — 10%; другие виды — 7%; аквакультура — 4% и домашние животные — 2%. Преобладающий рост пришелся на сектора бройлеров, свиней, аквакультуры и кормов для домашних животных.



Помимо цифр, позволяющих получить представление о состоянии отрасли в целом, исследование также включает качественные вопросы, проясняющие ситуацию с влиянием COVID-19, экологической устойчивостью и со снижением использования антибиотиков.



Результаты Глобального исследования кормов 2021 компанией Alltech, включая данные о производстве кормов для конкретных видов, интерактивные графики и карты, доступны на сайте one.alltech.com/2021-global-feed-survey .



Исследование «Роль женщин в области продовольствия и сельского хозяйства»:

Alltech считает, что инклюзивность способствует развитию творчества и инноваций. Гендерное равенство — это не только одно из основных прав человека, оно также важно для развития общества и глобальной агропродовольственной промышленности. Чтобы получить реальное представление о профессиональном распределении женщин в сельском хозяйстве, компания Alltech поддержала второе ежегодное исследование «Роль женщин в области продовольствия и сельского хозяйства» (Women in Food & Agriculture, WFA) в партнерстве с AgriBriefing и WFA Summit. Исследование, запущенное в октябре 2020 года, было сфокусировано на сборе опросников, изучение которых позволит агропродовольственной отрасли создать более справедливую рабочую среду.



Чтобы изменения стали возможны, инклюзивным должно быть и само обсуждение, поэтому в ходе опроса были собраны мнения и мужчин, и женщин. Ответы более чем 3200 участников, представляющих более 80 стран и все секторы сельского хозяйства, проливают свет на текущую рабочую среду, препятствия на пути к успеху и перспективы на будущее. Поскольку 2020 год ознаменовался беспрецедентными проблемами, вопросы опросников, связанные с COVID-19, отражают также влияние вируса на работников отрасли.



В ходе опроса более четверти (26%) респондентов указали, что работают из дома, поскольку первоочередной задачей для них является забота о детях или пожилых родителях. При этом 21% женщин, работающих в агропродовольственной отрасли, обеспокоены тем, что работа на дому негативно скажется на их карьере. Среди респондентов-мужчин только 13% разделяли такую озабоченность по поводу своей карьеры.



Большинство (62%) всех респондентов согласны с тем, что отрасль становится все более инклюзивной, поэтому есть основания для оптимизма.



Чтобы получить доступ к выступлениям докладчиков сессии Agri-Food Outlook 2021 и изучить все результаты Глобального исследования кормов компаниейи Исследования «Роль женщин в области продовольствия и сельского хозяйства», посетите one.alltech.com/2021-agri-food-outlook