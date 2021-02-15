разделы

реклама

журналы

USD

73.251 (-0,66%)

EUR

88.872 (-0,19%)

MOEX

3464.83 (1,10%)

BRENT

63.32 (1,43%)

Пшеница

637.4 (0,63%)

Сахар

16.38 (-1,03%)

USD

73.251 (-0,66%)

EUR

88.872 (-0,19%)

MOEX

3464.83 (1,10%)

BRENT

63.32 (1,43%)

Пшеница

637.4 (0,63%)

Сахар

16.38 (-1,03%)

USD

73.251 (-0,66%)

EUR

88.872 (-0,19%)

MOEX

3464.83 (1,10%)

BRENT

63.32 (1,43%)

Пшеница

637.4 (0,63%)

Сахар

16.38 (-1,03%)

USD

73.251 (-0,66%)

EUR

88.872 (-0,19%)

MOEX

3464.83 (1,10%)

BRENT

63.32 (1,43%)

Пшеница

637.4 (0,63%)

Сахар

16.38 (-1,03%)

USD

73.251 (-0,66%)

EUR

88.872 (-0,19%)

MOEX

3464.83 (1,10%)

BRENT

63.32 (1,43%)

Пшеница

637.4 (0,63%)

Сахар

16.38 (-1,03%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

«Карофорте желтый 10%» - другой альтернативы нет

Партнёрский материал


«Фидлэнд Групп»

«Фидлэнд Групп»

Очевидно, что внешний вид пищевых продуктов — это один из основных факторов, влияющих на наш выбор. В частности, если говорить о куриных яйцах, то наряду с их питательностью, большое значение имеет цвет желтка, часто именно этот фактор является основополагающим при выборе яиц потребителями. Этот органолептический аспект, в понимании потребителя, является индикатором качества яиц. Кроме того, важную роль играет не только интенсивность, но и гомогенность окраски желтка

Известно, что интенсивность окраски желтка определяется типом и профилем каротиноидов, содержащихся в компонентах корма, а также степенью их всасывания в кишечнике птицы. Каротиноиды представляют собой группу жирорастворимых пигментов желтого, красного и оранжевого цветов. С точки зрения структуры они делятся на две большие группы: каротины (β- и α-каротины, ликопин и др.) и ксантофиллы (лютеин, зеаксантин, виолаксантин и др.). На данный момент выделено и описано более 600 типов каротиноидов. При этом ксантофиллы более важны для окраски желтка яиц, чем каротины.

Кроме натуральных пигментов на рынке присутствуют такие как апокаротин —   этиловый эфир β-апо-8’-каротиновой кислоты, получаемый в промышленности методом химического синтеза.

Пигменты, используемые для придания желткам яиц желаемой окраски, могут быть как природного происхождения, так и искусственного. Существует шесть основных типов каротиноидов, три из которых отвечают за желтую окраску: зеаксантин, лютеин и его сложный апо-эфир; три остальных обеспечивают красное окрашивание: кантаксантин, астаксантин и капсантин. При помощи подбора определенных комбинаций данных пигментов в корме несушек можно добиться различной цветности желтков яиц. При этом нужно помнить, что для получения интенсивности окраски желтков по цветовой гамме веера от 10 и выше, необходим ввод красного пигмента.

В условиях жесткой конкуренции производители яичной продукции при выборе пигмента должны ориентироваться не только на цену продукта, но и на его характеристики, из которых особо хочется выделить стабильность и предсказуемость результата. Этим требованиям полностью отвечают синтетические пигменты, но себестоимость 1 г апоэфира значительно превосходит себестоимость 1 г натурального лютеина поэтому, еще с 1980-х годов прошлого столетия, лютеин природного происхождения активно использовали в качестве более дешевой альтернативы синтетическим каротиноидам.   

Производители натуральных пигментов традиционно отказывались от нанесения оболочки на гранулы лютеина для его защиты от окисления, чтобы сократить затраты, используя соединения кремниевой кислоты в качестве носителя, а также этоксиквин, как антиоксидант для стабилизации готового продукта.  Этоксиквин является очень эффективным антиоксидантом, но при беспрепятственном доступе кислорода из воздуха, он ограниченно сдерживает процесс окисления в продуктах. Чтобы минимизировать снижение активности натуральных продуктов, их герметично упаковывают. Тем не менее эта мера предосторожности не гарантирует сохранность активности в условиях производства, особенно при высоких температурах в теплое время года, когда возможны потери активности натуральных каротиноидов вплоть до 50% в премиксах и комбикормах. Однако в силу того, что добавки обычно покрывают только определенную часть потребности в желтом пигменте, а основную часть обеспечивает кукуруза, входящая в состав рациона, снижение интенсивности окраски яичных желтков в подобных случаях было не заметно. 

Помимо фасовки продукта в герметичную упаковку, существовал второй способ компенсировать потери — передозировка. Учитывая, что стоимость натурального лютеина была намного ниже, чем цена синтетического апоэфира, передозировка лютеина с целью компенсации потерь в ряде случаев была экономически оправданной. Апоэфир заменялся на лютеин без потерь интенсивности окраски в пропорции 1:1, тем не менее производители натурального красителя для снижения рисков рекомендовали соотношение 1:1,3, т. е. увеличить ввод натурального пигмента на 30%.

В связи с этим, продукты на основе лютеина быстро вытеснили более 50% продаж синтетических каротиноидов, на долю которых осталось около 20 — 30% рынка. Среди потребителей продуктов на основе апоэфира оказались предприятия, на которых применяли так называемые «белые рационы» (т. е. рационы в состав которых не входит ни одного красящего агента), они были вынуждены использовать синтетические красители, т. к. в их ситуации 30%-ной передозировки лютеина было недостаточно для компенсации потерь активности, что неминуемо приводило к проблемам, связанным с недостаточной пигментацией яичного желтка. Ситуация натуральных каротиноидов усугубляется с запретом использования этоксиквина в качестве антиоксиданта: нестабильность продуктов на основе лютеина в результате становится еще большей. 

Ввиду сложившихся обстоятельств компания ZMC-Europe GmbH разработала и выпустила на рынок продукт, отвечающий всем требованиям потребителей — «Карофорте желтый 10%», который содержит 10% ксантофиллов (9,5% лютеина и 0,5% зеаксантина), экстрагированных из цветов бархатцев. 

Исследования показали, что данный продукт не уступает по стабильности синтетическому аналогу. В опыте кроме «Карофорте желтый 10%» принимали участие три конкурентных продукта: один синтетического происхождения (апоэфир) и два растительного. Для изучения стабильности их поместили в открытые емкости и хранили так в течение одного года при температуре 40℃. Результаты исследования указаны в таблице 1.

129C20DB-9E93-4381-8B95-359209A48229_4_5005_c.jpeg

«Карофорте желтый 10%» — это значительный шаг вперед с точки зрения стабильности и эффективности пигментов натурального происхождения.

Кроме того, «Карофорте желтый 10%» — отличная экономичная альтернатива пигментам, присутствующим на рынке, как синтетического, так и натурального происхождения. 

Содержащиеся в «Карофорте желтый 10%» лютеин и зеаксантин влияют на важные жизненные процессы в организме сельскохозяйственной птицы, обладают провитаминной А активностью, стимулируют иммунитет и жизнеспособность птицы, ее стрессоустойчивость, повышают фертильность, являются природными антиоксидантами. Наряду с этим, желток приобретает красивый естественный цвет нужной интенсивности.

Сергей Щербинин, технический консультант «Фидлэнд Групп» 

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама