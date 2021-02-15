«Карофорте желтый 10%» - другой альтернативы нет

«Фидлэнд Групп»

Очевидно, что внешний вид пищевых продуктов — это один из основных факторов, влияющих на наш выбор. В частности, если говорить о куриных яйцах, то наряду с их питательностью, большое значение имеет цвет желтка, часто именно этот фактор является основополагающим при выборе яиц потребителями. Этот органолептический аспект, в понимании потребителя, является индикатором качества яиц. Кроме того, важную роль играет не только интенсивность, но и гомогенность окраски желтка

Известно, что интенсивность окраски желтка определяется типом и профилем каротиноидов, содержащихся в компонентах корма, а также степенью их всасывания в кишечнике птицы. Каротиноиды представляют собой группу жирорастворимых пигментов желтого, красного и оранжевого цветов. С точки зрения структуры они делятся на две большие группы: каротины (β- и α-каротины, ликопин и др.) и ксантофиллы (лютеин, зеаксантин, виолаксантин и др.). На данный момент выделено и описано более 600 типов каротиноидов. При этом ксантофиллы более важны для окраски желтка яиц, чем каротины.



Кроме натуральных пигментов на рынке присутствуют такие как апокаротин — этиловый эфир β-апо-8’-каротиновой кислоты, получаемый в промышленности методом химического синтеза.



Пигменты, используемые для придания желткам яиц желаемой окраски, могут быть как природного происхождения, так и искусственного. Существует шесть основных типов каротиноидов, три из которых отвечают за желтую окраску: зеаксантин, лютеин и его сложный апо-эфир; три остальных обеспечивают красное окрашивание: кантаксантин, астаксантин и капсантин. При помощи подбора определенных комбинаций данных пигментов в корме несушек можно добиться различной цветности желтков яиц. При этом нужно помнить, что для получения интенсивности окраски желтков по цветовой гамме веера от 10 и выше, необходим ввод красного пигмента.



В условиях жесткой конкуренции производители яичной продукции при выборе пигмента должны ориентироваться не только на цену продукта, но и на его характеристики, из которых особо хочется выделить стабильность и предсказуемость результата. Этим требованиям полностью отвечают синтетические пигменты, но себестоимость 1 г апоэфира значительно превосходит себестоимость 1 г натурального лютеина поэтому, еще с 1980-х годов прошлого столетия, лютеин природного происхождения активно использовали в качестве более дешевой альтернативы синтетическим каротиноидам.



Производители натуральных пигментов традиционно отказывались от нанесения оболочки на гранулы лютеина для его защиты от окисления, чтобы сократить затраты, используя соединения кремниевой кислоты в качестве носителя, а также этоксиквин, как антиоксидант для стабилизации готового продукта. Этоксиквин является очень эффективным антиоксидантом, но при беспрепятственном доступе кислорода из воздуха, он ограниченно сдерживает процесс окисления в продуктах. Чтобы минимизировать снижение активности натуральных продуктов, их герметично упаковывают. Тем не менее эта мера предосторожности не гарантирует сохранность активности в условиях производства, особенно при высоких температурах в теплое время года, когда возможны потери активности натуральных каротиноидов вплоть до 50% в премиксах и комбикормах. Однако в силу того, что добавки обычно покрывают только определенную часть потребности в желтом пигменте, а основную часть обеспечивает кукуруза, входящая в состав рациона, снижение интенсивности окраски яичных желтков в подобных случаях было не заметно.



Помимо фасовки продукта в герметичную упаковку, существовал второй способ компенсировать потери — передозировка. Учитывая, что стоимость натурального лютеина была намного ниже, чем цена синтетического апоэфира, передозировка лютеина с целью компенсации потерь в ряде случаев была экономически оправданной. Апоэфир заменялся на лютеин без потерь интенсивности окраски в пропорции 1:1, тем не менее производители натурального красителя для снижения рисков рекомендовали соотношение 1:1,3, т. е. увеличить ввод натурального пигмента на 30%.



В связи с этим, продукты на основе лютеина быстро вытеснили более 50% продаж синтетических каротиноидов, на долю которых осталось около 20 — 30% рынка. Среди потребителей продуктов на основе апоэфира оказались предприятия, на которых применяли так называемые «белые рационы» (т. е. рационы в состав которых не входит ни одного красящего агента), они были вынуждены использовать синтетические красители, т. к. в их ситуации 30%-ной передозировки лютеина было недостаточно для компенсации потерь активности, что неминуемо приводило к проблемам, связанным с недостаточной пигментацией яичного желтка. Ситуация натуральных каротиноидов усугубляется с запретом использования этоксиквина в качестве антиоксиданта: нестабильность продуктов на основе лютеина в результате становится еще большей.



Ввиду сложившихся обстоятельств компания ZMC-Europe GmbH разработала и выпустила на рынок продукт, отвечающий всем требованиям потребителей — «Карофорте желтый 10%», который содержит 10% ксантофиллов (9,5% лютеина и 0,5% зеаксантина), экстрагированных из цветов бархатцев.



Исследования показали, что данный продукт не уступает по стабильности синтетическому аналогу. В опыте кроме «Карофорте желтый 10%» принимали участие три конкурентных продукта: один синтетического происхождения (апоэфир) и два растительного. Для изучения стабильности их поместили в открытые емкости и хранили так в течение одного года при температуре 40℃. Результаты исследования указаны в таблице 1.







«Карофорте желтый 10%» — это значительный шаг вперед с точки зрения стабильности и эффективности пигментов натурального происхождения.



Кроме того, «Карофорте желтый 10%» — отличная экономичная альтернатива пигментам, присутствующим на рынке, как синтетического, так и натурального происхождения.



Содержащиеся в «Карофорте желтый 10%» лютеин и зеаксантин влияют на важные жизненные процессы в организме сельскохозяйственной птицы, обладают провитаминной А активностью, стимулируют иммунитет и жизнеспособность птицы, ее стрессоустойчивость, повышают фертильность, являются природными антиоксидантами. Наряду с этим, желток приобретает красивый естественный цвет нужной интенсивности.

