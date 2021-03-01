МКБ прогнозирует продолжение роста агроэкспорта в 2021 году

Е. Егоров



Главным покупателем отечественной сельхозпродукции останется Китай





По данным федерального центра развития экспорта АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»), экспорт продовольствия и сельхозсырья из России по итогам 2020 года составил $30,6 млрд. Годом ранее — $25,6 млрд. По-прежнему самая большая доля вывоза в денежном выражении приходится на зерновые культуры — 34% (в 2019-м — 31%). Рыбная продукция и морепродукты занимают 17% против 21% годом ранее. Доля масложировой продукции осталась без изменений — 16%. На товары пищепрома и переработки в общей структуре в прошлом году пришлось 15% (в 2019-м — 16%) от общего объема экспорта, прочей продукции АПК — 14% (13%). До 3% с 2% увеличил свою долю мясной сегмент. Еще 1% занимают молочные продукты.



По прогнозу генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в 2021 году экспорт продукции АПК не будет таким высокими, как в 2020-м. «Те ресурсы и резервы, которые лежали на поверхности, в значительной мере исчерпаны, урожай зерновых в 2021-м, скорее всего, будет ниже. По масличным тоже есть проблемы с вывозом: довольно серьезно повлияют пошлины на экспорт, — поясняет он. — С экспортом мяса и молока таких прорывных историй мы пока не видим, наоборот, у меня ощущение, что там все далеко не благополучно».



Директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова более оптимистична: хотя введенные квота и пошлины на зерно, а также масличные культуры немного притормозят темпы роста вывоза, объем поставок агропродукции на внешние рынки по итогам 2021 года может незначительно вырасти. Этому в том числе будет способствовать увеличение объемов государственной поддержки. Так, если на реализацию проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020 году из федерального бюджета было направлено 29,7 млрд руб. (использовано 29,68 млрд руб.), то в 2021-м запланировано уже 47,3 млрд руб. Среди мер поддержки поставок агротоваров за рубеж, по словам Баховой, у компаний масложировой, молочной и мясной отраслей наиболее востребованы экспортные аккредитивы и факторинг. Приоритетными же продуктами для зернорейдеров и рыбной промышленности остаются пред- и постэкспортное финансирование, а также дисконтирование экспортных аккредитивов.



По предварительным итогам 2020 года, крупнейшим покупателем российского продовольствия и сельхозсырья стал Китай, следует из данных «Агроэкспорта». В КНР экспортировано агротоваров на $4 млрд, или 14% от общего объема вывоза. Еще 11% приходится на Турцию, 7% — на Египет. Суммарно же три крупнейших покупателя продукции АПК из России занимают более 30%. «Китай останется лидирующим импортером российский аграрных товаров и в текущем году, — уверена Бахова. — Важную роль в его развитии сыграют компаний мясной и молочной отраслей, для них это новый рынок, и они активно его осваивают. Также отечественные производители мяса и молока вскоре будут шире представлены в странах Персидского залива». Кроме того, продолжится наращивание объемов поставок на рынки Африки и во Вьетнам, особенно по продукции масложировой отрасли, прогнозирует она. Приоритетными же странами для экспортеров зерна по-прежнему останутся Турция, Египет и Саудовская Аравия, считает Бахова.

