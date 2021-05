Alliance 768 Value Plus: движущая сила систем кругового полива

Alliance Tire Group

Новый рисунок протектора, оптимально подходящий для систем кругового полива / Разработаны для эксплуатации в жарких районах, в условиях орошаемых всходов и илистой почвы / Округлые плечи гарантируют наилучшее сцепление с почвой и эффективную защиту всходов / Крепкий нейлоновый каркас и устойчивый к озону материал позволяют продлить срок службы / Выпускаются в трех размерах

Компания Alliance (входящая в Yokohama OHT) в рамках своего производственного портфолио для шин сегмента Value представляет также новую модель шин, созданную для систем кругового полива, Alliance 768 Value Plus. Для нее используется абсолютно новый рисунок протектора, разработанный с целью улучшить сцепление и повысить тяговое усилие при перемещении грузов постоянной массы по кольцевой траектории в условиях влажного или даже илистого грунта. Широкий зазор между грунтозацепами обеспечивает неизменно хорошую способность шины к самоочищению, а округлые плечи гарантируют постоянную движущую силу и в то же время помогают предотвратить повреждение всходов. Крепкий нейлоновый корд увеличивает срок службы шины и повышает ее надежность.



Эксплуатация в неблагоприятных условиях