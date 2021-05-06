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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Alliance 768 Value Plus: движущая сила систем кругового полива

Партнёрский материал


Alliance Tire Group

Alliance Tire Group

Новый рисунок протектора, оптимально подходящий для систем кругового полива / Разработаны для эксплуатации в жарких районах, в условиях орошаемых всходов и илистой почвы / Округлые плечи гарантируют наилучшее сцепление с почвой и эффективную защиту всходов / Крепкий нейлоновый каркас и устойчивый к озону материал позволяют продлить срок службы / Выпускаются в трех размерах

Компания Alliance (входящая в Yokohama OHT) в рамках своего производственного портфолио для шин сегмента Value представляет также новую модель шин, созданную для систем кругового полива, Alliance 768 Value Plus. Для нее используется абсолютно новый рисунок протектора, разработанный с целью улучшить сцепление и повысить тяговое усилие при перемещении грузов постоянной массы по кольцевой траектории в условиях влажного или даже илистого грунта. Широкий зазор между грунтозацепами обеспечивает неизменно хорошую способность шины к самоочищению, а округлые плечи гарантируют постоянную движущую силу и в то же время помогают предотвратить повреждение всходов. Крепкий нейлоновый корд увеличивает срок службы шины и повышает ее надежность.

Эксплуатация в неблагоприятных условиях

Системы кругового полива, широко распространенные в жарких, засушливых районах, должны отличаться высокой надежностью при эксплуатации даже в самых неблагоприятных условиях, т. е. при высоких температурах и высокой интенсивности солнечного излучения. В то же время из-за почвы и орошаемых всходов рабочая среда в подобных случаях нередко отличается повышенной влажностью и даже наличием жидкой грязи. Именно поэтому шины Alliance 768 Value Plus изготавливаются из особого устойчивого к озону материала, который снижает опасность преждевременного старения и растрескивания. По мере того как продолжаются глобальные изменения климата, оросительные системы с использованием установок кругового полива также будут пользоваться все большим спросом — например, в полузасушливых регионах. Таким образом, новейшая модель 768 Value Plus от Alliance, выпускаемая в трех размерах — 11,2-24, 14,9-24 и 11,2-38, — является идеальным решением для подобных ситуаций.

Alliance Tire Group 

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