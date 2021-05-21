Заработала молекулярная лаборатория для селекции «Ладожских»

Научно-производственное объединение «Семеноводство Кубани», входящее в «Прогресс Агро», на базе Ладожского кукурузо-калибровочного завода в начале мая запустило в эксплуатацию молекулярную лабораторию. Инвестиции только в закупку оборудования составили порядка 5 млн руб.

Работа лаборатории позволит изменить подход в работе селекционеров объединения — он будет основан на геномном отборе. Селекционеры смогут создавать гибриды с заданными свойствами и уже на начальной стадии работать с лучшими образцами. Подобная молекулярная лаборатория, использующаяся в селекции кукурузы, на сегодня единственная в России. Лабораторию возглавил Юрий Епифанович.



«Внедрение современных методов генетических исследований в селекционную практику значительно расширяет возможности селекционера, — комментирует Юрий Епифанович. — Геномно-ориентированная селекция осуществляется при наличии так называемых молекулярных маркеров (ДНК-маркеры). Установлено, что с помощью ДНК-маркеров можно отбирать устойчивые генные сети, сохраняющиеся в поколениях растений. С помощью молекулярных маркеров можно ускорять процесс селекции благодаря глубокому изучению генетического разнообразия линий кукурузы. Кроме того, мы сможем более точно разделить линии по гетерозисным группам и идентифицировать их по генетической близости, сокращать площади, занятые селекционным материалом, достигать более высокой точности отбора, добиваться экономии трудовых и материальных ресурсов, тем самым снижая производственные издержки».



Еще пример успешного применения ДНК-маркеров в селекции — это возможность вести эффективный отбор кукурузы по признаку влагоотдачи даже в условиях засушливого юга. Дело в том, что в сильную жару выделить, какие растения отдали влагу быстрее, а какие нет, практически невозможно. Соответственно, это ценное качество селекционеру в условиях жаркого юга зафиксировать у растения крайне трудно. Применение геномной селекции позволит вести эффективный отбор по данному признаку даже в условиях засухи.



На первом этапе работы лаборатории прежде всего будет проведена оценка генетического родства линий в имеющейся коллекции кукурузы и подсолнечника. Затем начнется полномасштабная работа над выведением новых гибридов.

