ГК «Шанс»: топ-3 ошибки при инсектофунгицидной обработке картофеля

ГК «Шанс»

Инсектофунгингицидная обработка картофеля начинается с фазы 3-4 настоящих листочков и заканчивается фазой завязи картофеля. Именно в этот период картофель подвергается воздействию инфекционных заболеваний и вредных насекомых

На их наличие влияет состояние агроклиматических факторов среды, в которой произрастает культура. Что касается вредных насекомых, то картофель может подвергаться воздействию колорадского жука, проволочника. Из инфекционных заболеваний стоит выделить антракноз, вызывающий пятнистость листьев, и два факультативных заболевания: фитофтороз и фузариозное увядание. К факультативным относят заболевания, которые могут встречаться и на других культурах различных семейств. Например, фузариоз может присутствовать и на овощных культурах, и на зерновых, масличных.



Инсектофунгицидная обработка картофеля — важная и необходимая составляющая при выращивании данной культуры. Поэтому необходимо особо внимательно относиться к данной обработке и не допускать ошибки. О самых распространенных из них рассказал руководитель агрономической службы ГК «Шанс» Илья Добренко.



Ошибка №1: отсутствие проверки качества воды

Это одна из самых распространенных ошибок агрономов на местах при составлении рабочих растворов инсектофунгицидного характера. Агроному следует проверять воду на наличие иловых взвесей в воде, проверять pH и жесткость воды. Все эти показатели, а точнее их отклонение от нормы, могут приводить к снижению эффективности баковых растворов.



При подготовке баковых смесей стоит учитывать состояние действующих веществ. Действующие вещества, требовательные к щелочной среде, нужно применять в более жесткой воде. При таком условии их эффективность увеличивается. А есть, например, действующие вещества, требовательные к кислой и слабокислой средам. И если при составлении рабочих растворов вода имеет повышенную жесткость и pH, то ее необходимо кондиционировать, то есть подкислять. Стоит учитывать совместимость действующих веществ, исходя из вышеперечисленных свойств.



Ошибка №2: отсрочка обработки при наличии вредных объектов

При обнаружении агрономом в посевах картофеля очага заболевания необходимо незамедлительно проводить обработку. Даже промедление со стартом обработки на 2-3 дня может полностью уничтожить весь урожай. Особенно если стоит теплая и влажная погода.



Агрономам на местах следует каждый день осматривать состояние посевов картофеля. И при определении экономического порога вредоносности какого-либо вредного объекта выстраивается стратегия по разработке системы защиты картофеля. Допустим, в картофеле обнаружен проволочник. Он не только наносит механические повреждения, но и может переносить инфекционные или бактериальные инфекции и заражать клубни картофеля. Это влияет на снижение лежкости урожая в хранилище, что в дальнейшем способно привести к возникновению гнилей и распространению грибных инфекций во время хранения.



Каждый год агроном подбирает инсектициды — контактного действия или системного. Инсектициды контактного действия наносят повреждения защитной оболочке насекомого. По сути, это препараты контактно-кишечного действия. В посевах картофеля эффективны системные инсектициды на основе природных токсинов авермектина и пиретроидов. При обработке зеленой массы пиретроидами в сухую погоду их эффективность повышается. Системные инсектициды поражают нервную систему вредителя и приводят к параличу и гибели насекомого. ГК «Шанс» производит препараты и контактного, и системного действия. Популярность завоевали препараты системного действия на основе неоникотиноидов - «Имидашанс, ВРК» на основе имидаклоприда. Также часто клиенты выбирают комбинированные препараты на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина, которые наносят двойной удар по вредным объектам. В борьбе с вредными насекомыми эффективен препарат «Шанс Профи, ВДГ» на основе фипронила.



Ошибка №3: несоблюдение регламентов применения инсектицидных препаратов

Обязательно необходимо соблюдать инструкцию по применению препаратов. Недостаток или переизбыток препарата могут привести к неэффективности обработки посевов, отсутствию результата.



Так, следует соблюдать осторожность при применении фосфорорганических инсектицидных препаратов в обработке зеленой массы картофеля. Фосфорорганические соединения при передозировке могут приводить к фитотоксичности культур. По фосфорорганическим препаратам дозировки нужно брать минимальные. Из таких препаратов спросом пользуется «Дишанс, КЭ» на основе диметоата, показывающий хорошие результаты на картофеле.

