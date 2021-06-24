Засуха стимулирует рост посевных площадей под гречихой

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Эксперты компании «Август» констатируют: объемы будущего урожая гречихи пока сложно спрогнозировать, однако посевные площади под данной культурой расширяются. В основных регионах возделывания — Алтайском крае и Республике Башкортостан — гречихой в 2021 году засеваются территории сверх запланированных, поскольку вследствие жары и дефицита влаги ею заменяют менее засухоустойчивые культуры. При этом высокие температуры и отсутствие осадков могут повредить и самой гречихе, создавая благоприятные условия для размножения тли

До конца лета в России действует запрет на экспорт гречихи. Ограничения, связанные с ее реализацией, в стране не редкость: цена и само наличие этого продукта на полках магазинов являются для широкого круга потребителей индикатором продовольственной безопасности. Однако из-за того, что 80% культуры выращивается на территории всего двух регионов, в случае неурожая восполнить ее почти нечем, в итоге цена на гречку сама по себе не отличается стабильностью.



Как отмечает глава представительства компании «Август» в Барнауле Сергей Капустин, родина культуры — Индия и Южный Китай, это теплолюбивое растение, для которого в России наиболее благоприятен климат предгорий — с небольшим внутрисуточным диапазоном колебания температур, без холодных ночей и (желательно) с осадками во второй половине лета.



Преимущественная часть выращиваемой в России гречихи потребляется внутри страны, одновременно с этим экспорт тоже достаточно развит: основные страны ввоза — это КНР, Южная Корея, Япония. Здесь гречиху предпочитают употреблять в пищу в виде проростков и микрозелени, что, впрочем, сейчас получает распространение и в России. Так, до четверти объема алтайского урожая может направляться на экспорт. Также гречиха играет большую роль в лечебном питании — из нее изготавливается гречишная мука для больных диабетом.



Посевные площади гречихи в Алтайском крае и Башкортостане, как правило, в совокупности превышают 1 млн га. Как отмечают эксперты, из-за высокой вероятности торговых и ценовых ограничений земледельцы порой сомневаются в окупаемости и сокращают ее возделывание. Однако наряду с этой тенденцией существуют факторы, которые способствуют наращиванию посевных площадей.



«Преимущества гречихи — ее относительная засухоустойчивость и короткий период вегетации. В случае, если вода ушла из почвы, а аграрии не успели войти в посевную с запланированными культурами, они зачастую отменяют сев и заменяют их гречихой. Таким образом, площади под ней увеличиваются, — рассказывает Сергей Капустин. — Именно это и произошло в 2021 году в условиях засухи. На конец первой декады июня сев данной культуры у нас еще продолжался. В условиях серьезного дефицита влаги гречиха не развивается, но и не гибнет. Определяющим фактором для ее урожайности станет наличие осадков во второй половине лета».



Также, указывает эксперт, гречиху часто сеют на целинных или залежных землях — это значительно ускоряет их ввод в севооборот. Такая агротехническая процедура, как устранение сорняков, механическое или химическое, обычно требует длительного времени, и большинство культур после его проведения сеять уже поздно. А вот гречиха, посеянная даже в июне, позволяет получить первый урожай.



В период роста гречиха может пострадать от ложной мучнистой росы, а кроме того, ее посевам угрожает тля. Причем чем жарче лето, тем она опаснее для культуры, поскольку влажная погода стимулирует развитие бактериозов и микозов тканей насекомого-вредителя, и его численность в таких условиях снижается. Аграрии, как правило, не применяют инсектициды на гречихе, поскольку они могут повлиять в том числе и на насекомых-опылителей.



Гречиха также почти не сопротивляется разрастанию сорняков, поэтому они могут составить ей серьезную конкуренцию за влагу и питательные вещества в почве. Основная группа, которая вредит посевам гречихи, — это просовидные сорняки, с которыми помогают справиться противозлаковые гербициды: в частности, «Миура, КЭ», а также почвенный довсходовый гербицид «Симба», позволяющий защитить гречиху начиная с самых ранних этапов ее роста.