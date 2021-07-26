Corteva Agriscience и Symborg объявили о соглашении по азотфиксирующему продукту на основе микробов

Corteva Agriscience

Данное соглашение в Европе укрепляет ранее созданный альянс для продвижения биологических решений в США, Канаде, Бразилии и Аргентине

Corteva Agriscience и компания Symborg, эксперт в сфере микробиологических технологий, сегодня анонсировали многолетнее соглашение в области азотфиксации на основе микробов.



Соглашение включает практически все страны Европы, за исключением стран Северной Европы и Нидерландов, а также Израиль.



В рамках соглашения Symborg предоставляет компании Corteva право эксклюзивной дистрибьюции азотфиксирующей бактерии-эндофита Methylobacterium symbioticum, которая работает на благо растения, обеспечивая поступление необходимого ему азота из атмосферы. Corteva использует свою широкую дистрибьюторскую сеть, доступ к рынкам и обширные возможности в области исследований и разработок.



Corteva будет предлагать два бренда — Utrisha™ N и BlueN™, которые представляют собой оптимизаторы эффективности питательных веществ. Эта прорывная технология обеспечивает эффективность за счет комплексного управления питанием в естественных полевых условиях, адаптируясь к нуждам растущего растения и помогая устойчивым способом максимизировать потенциал урожайности культуры. Данная технология будет доступна для использования на всех продовольственных культурах.



«Corteva Agriscience продолжает выводить на рынок новые и инновационные решения, предлагая продукты натурального происхождения, которые работают, дополняя наши традиционные решения для защиты растений, такие как азотный стабилизатор Optinyte™, — комментирует Сьюзан Вассон, президент бизнес-направления средств защиты растений Corteva Agriscience. — Мы рады работать с компанией Symborg, масштабируя и максимально распространяя экологически безопасные продукты, которые помогут фермерам соответствовать меняющимся условиям окружающей среды, сохраняя при этом продуктивность и здоровье урожая».



Игорь Тесленко, президент Corteva Agriscience в Европе, добавил: «Corteva Agriscience продолжает поставлять новые и инновационные решения фермерам, предоставляя продукты натурального происхождения, которые работают, дополняя наши средства защиты растений.



Это сотрудничество представляет собой еще один шаг вперед в расширении глобального портфеля биологических препаратов Corteva, который направлен на развитие биостимуляторов, средств биоконтроля и продуктов на основе феромонов с доказанным прогнозируемым результатом.



Данное соглашение усиливает наш фокус на обеспечение доступности и эффективности устойчивого использования азота с целью повышения потенциала урожайности и устойчивости сельского хозяйства в соответствии с Целями Corteva Agriscience по устойчивому развитию до 2030 года ».



«Цель компании Symborg — трансформация сельского хозяйства. Благодаря нашим инновационным решениям в области биоразработок мы помогаем аграриям решить одну из ключевых задач — совмещение прибыльности и устойчивости, — комментирует Хесус Хуарез, партнер-основатель и исполнительный директор компании Symborg. — Укрепление нашего сотрудничества с Corteva в Европе — великолепная возможность ускорить передачу технологии BlueN™ и продвижение более устойчивой модели. Это также важно для развития сельского хозяйства, общества и планеты в целом».



Условия соглашения не разглашаются.

