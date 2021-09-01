С заботой об окружающей среде

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Как не навредить планете, используя в работе химические средства защиты растений

Вопрос правильного и безопасного применения средств защиты растений остро стоит во всем мире, особенно сейчас, когда тренд на сохранение окружающей среды становится все актуальнее. Однако аграриям стоит помнить, что соблюдение правил использования СЗР помогает не только снизить негативное воздействие на природу, но и сэкономить их средства. Ведь очень часто неправильное применение препаратов или использование дешевых, но контрафактных средств не только не защищает будущий урожай, но и наносит ему вред и приводит к финансовым потерям.



Среди способов минимизации вредного воздействия агрохимии на окружающую среду — соблюдение сельхозкомпаниями рекомендаций производителей, выбор препаратов низких классов опасности, отказ от использования контрафактной продукции. Сейчас российское сельское хозяйство активно перенимает мировой опыт, в основе которого лежит представление о поле как о сложной экосистеме. Для ее сохранения важно выбирать для работы проверенные и зарегистрированные препараты, соблюдая установленные нормы расхода и правила применения.



Самые частые ошибки аграриев

Существует несколько распространенных ошибок, которые сельхозпроизводители допускают, используя средства защиты растений. Одной из самых распространенных является нарушение регламентов применения. В частности — несоблюдение фаз развития агрокультуры при опрыскивании/внесении СЗР, обработка при высокой скорости ветра или по росе. Нередко нарушается температурный режим работы с препаратами (они используются либо когда слишком холодно, либо, наоборот, стоят высокие температуры), а также занижается рекомендованная норма расхода средства.



Плохо настроенная или вообще не настроенная техника для внесения СЗР тоже может стать причиной небезопасного и неэффективного применения препаратов. Очень часто ошибки возникают из-за спешки и невнимательности персонала, а также вследствие элементарного отсутствия опыта работы (это касается молодых специалистов).



Позднее использование средств защиты растений — еще одна распространенная ошибка аграриев. Когда сорняки и вредители уже переросли уязвимую стадию, а болезнь развилась в достаточно сильной степени, ждать высокой эффективности применения препаратов не стоит. Потери урожая в этом случае могут быть значительными, также как и затраты на внесение СЗР.



Еще один важный аспект проведения обработок — совместимость различных средств. Например, иногда защиту необходимо произвести сразу против нескольких сорняков, и хотя смешивание некоторых пестицидов допустимо, это может вызвать снижение эффективности каждого из препаратов и нанести вред растениям. В этом случае лучше обращаться за помощью к специалистам: консультанты компаний — производителей СЗР всегда готовы прийти на помощь.



Без контрафакта

Одно из неотъемлемых условий эффективности химической защиты растений — применение качественных препаратов от официальных производителей (представителей). По данным ОБСЕ, доля контрафактной продукции на глобальном рынке пестицидов составляет 25%, а по средствам малой расфасовки (для частных производителей агропродукции и мелких фермеров) она достигает 70%. В России, по информации Россельхознадзора, фальсифицируется около 20% всех веществ, применяемых в сельском хозяйстве.



Главная проблема в использовании контрафактных СЗР не только и не столько в том, что подпольные производители заменяют действующие вещества «недействующими», а в том, что большая часть поддельной продукции содержит опасные вещества, которые наносят значительный ущерб, причем не только сельскому хозяйству и экологии. От таких препаратов может страдать здоровье потребителей пищевой продукции, экономика государства, престиж страны, а также владельцы авторских прав на легальную продукцию и товарные знаки.



Самый действенный и эффективный способ защиты от фальсификата — приобретение СЗР у официальных дистрибьюторов. Со своей стороны, поставщики агрохимии информируют клиентов о подделках и возможных методах их определения. Также, чтобы избежать копирования, меняют упаковку продукции, создают новые, все более эффективные способы защиты от контрафакта. Узнать подделку и осветить проблемы контрафактной и поддельной продукции на рынке пестицидов помогают компании — члены Комитета производителей средств защиты растений Ассоциации европейского бизнеса.



Например, компания Bayer разработала новую современную концепцию упаковки SmartLine и сложную интерактивную функцию безопасности CapSeal, которая минимизирует нежелательное воздействие СЗР на оператора и окружающую среду. Начиная с 2016 года каждый продукт Bayer поставляется в упаковке, содержащей 3-е поколение защитных голографических наклеек с QR-кодом. После сканирования с помощью приложения CapSeal QR-код сверяется с базой данных, и пользователь получает немедленную обратную связь относительно подлинности кода. Если приложение не может с идеальной точностью просканировать код, то, скорее всего, такой товар контрафактный. В таком случае пользователь может напрямую связаться с сотрудниками компании, отправив электронное письмо или с помощью мобильного приложения, и уточнить подлинность такого продукта.



Еще одна компания — член Комитета производителей СЗР АЕБ, Corteva, часть своей продукции, а именно линейку гербицидов на основе сульфонилмочевин (или линейку сыпучих гербицидов), тоже защищает от подделок. Для этого компания использует уникальную голографическую защиту IZON®. Для более надежной зашиты внешний облик голограммы периодически меняется. Помимо этого, Corteva Agriscience совместно с другими ведущими компаниями — оригинаторами продукции СЗР продолжают активную деятельность по информированию аграрного сообщества о мерах противодействия распространению контрафактной продукции, с которыми можно ознакомиться на сайте www.protectcrop.ru .



Операция «Серебряный топор»

Такое название носит ежегодное международное исследование рынка СЗР на наличие контрафактной продукции. В Европе для борьбы с контрафактными пестицидами применяется комплекс мер, среди которых можно выделить регулярное информирование потребителей об опасностях использования контрафактных пестицидов, взаимодействие компаний-правообладателей с правоохранительными и таможенными органами, запуск горячих линий для оперативного реагирования на обращения потребителей и специальные проекты по пресечению оборота контрафактной продукции. Одним из таких проектов и стала операция «Серебряный топор».



В 2012 году на совместной конференции полицейской службы Европейского союза (Europol/Европол) и ведомства по гармонизации товарных знаков на внутреннем рынке ЕС (OHIM) обсуждался вопрос о необходимости объединения усилий для противодействия обороту контрафактных пестицидов. Было признано, что производство, хранение, распространение и использование контрафактных средств защиты растений становится постоянно растущей угрозой и новым криминальным бизнесом, входящим в десятку лидеров по уровню доходности.



Операция стартовала в 2015 году. Было выявлено, что основным регионом, из которого поставляются контрафактные средства защиты растений, остается Азия. Выросли продажи контрафактных пестицидов онлайн. В ходе 350 проверок было изъято более 190 т незаконных пестицидов. Успех операции вдохновил ее лидеров на организацию второго этапа. В общей сложности с начала запуска «Серебряного топора» и до настоящего времени было проведено шесть операций, в ходе которых было конфисковано более 3,7 тыс. т контрафактных пестицидов.



Эксперты Европола осуществляют обмен полученными от стран-участниц данными онлайн на специальной информационной платформе, проводят их анализ, поддерживают связь с компаниями-правообладателями и обеспечивают поддержку на месте по просьбе участников операции. Европол выступает координирующим центром операции.



По мнению компаний — членов Комитета производителей средств защиты растений Ассоциации европейского бизнеса, такая операция могла бы быть проведена и в России. Ведь именно объединение усилий правоохранительных и контрольных органов, компаний-правообладателей и ассоциаций является основой эффективного противодействия контрафактной продукции.

