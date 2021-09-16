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Russian Crop Production — 2021/22

«Зеленый пожар» в сезоне 2021 года может лишить отечественных аграриев 10-15% урожая зерновых


АО Фирма «Август»

АО Фирма «Август»

Эксперты АО «Фирма „Август“» констатируют: обильные осадки спровоцировали нынешним летом интенсивный рост сорняков в полях большинства российских сельскохозяйственных регионов. Без должной защиты посевов сорные растения отнимают у культур необходимые ресурсы, угнетая их развитие. Ситуацию осложнила и высокая степень засоренности полей злаковыми сорняками, которые с каждым годом становятся все более серьезной проблемой для земледельцев и для продовольственной безопасности в целом. Бороться с ними в посевах зерновых очень непросто, а зерно с примесью их семян утрачивает экспортный потенциал и падает в цене

Как подчеркивает начальник отдела развития продуктов компании «Август» Дмитрий Белов, проблему с сорняками в 2021 году необходимо делить на две составляющие. Первая — отрастание и всходы нескольких волн сорняков в условиях достаточного количества осадков. Такие трудности были характерны для Северо-Западного федерального округа, части Черноземья, в некоторой мере для регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также для Крыма. В невыгодном положении оказались те аграрии, которые провели первую гербицидную обработку от сорняков слишком рано; на отдельных культурах ее пришлось повторить. Высокая засоренность наблюдалась на озимой пшенице и пропашных культурах (подсолнечнике, сое, сахарной свекле, кукурузе), а также на овощных и кормовых культурах.

«Особенно тяжело пришлось многим сельхозпроизводителям, специализирующимся на картофеле. Стандартная схема защиты, включающая две обработки — довсходовую, с помощью препаратов почвенного действия, содержащих метрибузин, и послевсходовую, — оказалась недостаточной. Поля у земледельцев, которые ограничились ею, поросли просом куриным, лесом встали и двудольные сорняки: марь, горец вьюнковый, щирица, вьюнок. В целом погода поспособствовала неплохой продуктивности картофеля, но только при условии правильного полива и дополнительной защиты от сорных растений, те же, кто пренебрег этими мерами, потеряли часть урожая», — отмечает Дмитрий Белов.

Вторая составляющая проблемы — это распространение злаковых сорняков, устойчивый тренд, который не зависит от сезона или погодных колебаний, но постепенно усиливается вот уже в течение нескольких лет. Особенно посевы страдают от метлицы обыкновенной: ею серьезно засорены поля в СЗФО, в Поволжье, в Республике Мордовия, Нижегородской, Воронежской, Курской, Брянской, Калужской, Тамбовской, Липецкой областях и других регионах. «В этом году в Нижегородской, Московской, Орловской областях можно было наблюдать поля, где метлица выросла выше пшеницы: под сорняком ее колосьев вообще не было видно, — рассказывает Дмитрий Белов. — Ущерб урожаю в таких условиях достигает 10-15%. В свою очередь, в южных регионах широко распространяются такие злаковые сорняки, как костер ржаной, костер кровельный, костер японский, лисохвост, мятлик, клевер, эгилопс, плевел».

Ситуацию, сложившуюся с сорными злаками, эксперты компании «Август» объясняют сочетанием факторов. Первый из них — рост популярности технологий минимальной обработки почвы без оборота пласта, что без надлежащей защиты полей приводит к накоплению на них самих сорняков и их семян. Второй фактор — мягкие зимы: злаковые сорняки начинают развиваться с осени, низкие температуры не ограничивают их рост, и весной во время первой обработки сорные растения уже перерастают ту фазу, в которой были наиболее уязвимы для гербицидов.

«Частично данная проблема могла бы быть решена осенними обработками, традиционными для Европы, однако в России они пока сравнительно новы, — констатирует Дмитрий Белов. — Наши аграрии обычно переживают о качестве перезимовки озимых, и не зря: если они гибнут, то силы и серьезные средства на их защиту оказываются потрачены впустую. Однако это не отменяет тяжести последствий зарастания успешно перезимовавших посевов».

Кроме того, дополняет эксперт, в сельскохозяйственном сезоне 2021 года большинство глифосатсодержащих гербицидов больше не разрешено к использованию для десикации посевов — подсушки растений на корню для облегчения уборки урожая. Сложилась ситуация, при которой десиканты с альтернативными действующими веществами (например, дикватом) оказались в дефиците. Результатом может стать снижение качества урожая — обмолоченное без десикации зерно, как правило, более сырое и содержит больше примесей в виде семян сорняков. Соответственно, падает и его цена. Чтобы такое зерно прошло сертификацию как пригодное к экспорту, потребуется дополнительная подработка и очистка, что увеличит его себестоимость. А засоренность семенного зерна, в свою очередь, провоцирует дальнейшее распространение сорных растений.

«Мы видим, как ежегодно растет спрос на противозлаковые гербициды, — резюмирует Дмитрий Белов. — С учетом того, что в посевах зерновых и сорняк, и культура принадлежат к одному и тому же семейству, у земледельцев возникает необходимость в применении многокомпонентных продуктов (в нашем ассортименте есть препарат почвенного действия „Морион“) и продуктов, содержащих антидоты для зерновых (это послевсходовые гербициды „Ластик Топ“, „Ластик Экстра“). В условиях возрастающей потребности в данной продукции в компании „Август“ готовят к выпуску новые препараты для борьбы со злаковыми сорняками, некоторые из которых уже находятся на завершающей стадии регистрации».

АО Фирма «Август» 

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