Электроинфляция: как сократить влияние роста тарифов на свой бизнес

«Первый инженер»

В списке энергоемких отраслей нет ни агросектора, ни пищевой промышленности. Но цены на энергоресурсы влияют на индустрию весьма ощутимо. Значительная часть предприятий отрасли сконцентрирована в европейской части России, в регионах, относящихся к ценовым зонам рынка электроэнергии. К тому же, в отличие от крупных предприятий тяжелой промышленности и ТЭК, большинство предприятий агросектора покупают электроэнергию по заведомо более высоким и активно растущим тарифам розничного рынка

В результате затраты производителей на энергоресурсы с каждым годом увеличиваются, повышая себестоимость, съедая прибыль и ограничивая развитие производства. О том, как сократить их влияние на бизнес, рассказывает компания «Первый инженер» (входит в ГК ЛАНИТ).



Малая генерация — большая экономия

Пищевая промышленность и агропереработка потребляют много пара. Снижение параметров вырабатываемого котельной пара до требуемых на производстве сопровождается значительной потерей энергии, которую возможно использовать для получения электроэнергии.



В состав таких систем малой генерации , предлагаемых компанией «Первый инженер», может входить электрогенерирующее оборудование (блочные турбинные установки) различной мощности или турбоприводы для различного динамического оборудования.



Первые позволят вырабатывать электроэнергию для внутренних нужд. Сколько — зависит от расхода и параметров пара. Чем больше тепла потребляет производство, тем больше электроэнергии можно выработать. Доступное на рынке оборудование позволяет реализовывать проекты малой (до 1,5 МВт) и средней генерации (до 20 МВт), поэтому сегодня собственная генерация доступна даже небольшим производствам, где расход пара невысок (8-30 т/час).



Система с применением турбоприводов позволит вырабатывать механическую энергию. На предприятиях часто используется мощное динамическое оборудование, приводимое в действие электродвигателями: сетевые насосы, компрессоры, измельчители и т. п. Внедрение турбоприводов для крупного, свыше 100 кВт, динамического оборудования позволяет ощутимо сократить потребление электроэнергии на его работу.



Вне зависимости от масштаба и конфигурации системы собственная генерация повышает эффективность использования энергии пара и сокращает расходы на приобретение электроэнергии.



По словам генерального директора компании «Первый инженер» Михаила Баклыгина, «важно понимать, что на выработку пара уже было затрачено топливо. То есть собственная генерация будет использовать энергоресурсы фактически с нулевой ценой, что позволит проекту быстро окупить инвестиции».



Сокращение затрат электроэнергии в процессах охлаждения

Помимо тепла, агросектор активно использует холод. И традиционно тратит на его выработку значительное количество электроэнергии — до 330 кВт на 1 МВт холодильной мощности.



Предлагаемая компанией «Первый инженер» альтернатива — система холодоснабжения на базе АБХМ - вместо растущей в цене электроэнергии для выработки холода использует пар, горячую воду или горячие технологические среды, образующиеся в технологических процессах. Энергопотребление систем на базе АБХМ не превышает 50 кВт на 1 МВт холодильной мощности (включая вспомогательное оборудование).



АБХМ можно применять самостоятельно в системах холодоснабжения, для сглаживания пиков потребления ледяной воды, а также для обеспечения работы системы кондиционирования производственных, складских и административных помещений предприятия.



«Стоимость систем охлаждения на базе абсорбционных технологий сегодня, безусловно, несколько выше традиционных парокомпрессионных решений. И тем не менее мы в своих проектах осознанно используем именно эту технологию, поскольку она дает возможность предприятию радикально сократить потребление электроэнергии и имеет отличные эксплуатационные характеристики: срок службы до 60 лет при минимальных затратах на сервисное обслуживание», — говорит Михаил Баклыгин.



Дополнительные преимущества систем на базе абсорбционных технологий — гибкость и способность к модификации. Диапазон регулирования холодопроизводительности современных абсорбционных чиллеров — от 5 до 115%. При снижении холодильной нагрузки зимой возможно переключение оборудования в режим теплового насоса с выработкой горячей воды для нужд теплоснабжения.



Таким образом, одна система, в зависимости от текущих потребностей, может вырабатывать холод или тепло, обеспечивая не только охлаждение продукта, но и круглогодичное решение климатических задач (летом — кондиционирование, зимой — отопление), что позволяет предприятию сэкономить на другом оборудовании.



Используя для выработки холода вторичные энергоресурсы, предприятие сокращает не только затраты, но и свой экологический след, снижая эмиссию СО2.



Тригенерация — энергонезависимость и энергобезопасность

Возможности абсорбционных машин не ограничиваются выработкой холода и тепла.



«Первый инженер» предлагает еще одну возможность сократить потребление электроэнергии и снизить зависимость от поставщиков энергии — строительство тригенерационного энергоцентра на базе АБХМ.



Причем речь идет не только о финансовой зависимости: дополнительный источник электроэнергии прежде всего позволяет исключить хорошо знакомые производителям риски, связанные с перебоями в энергоснабжении.



Тригенерационный энергоцентр состоит из когенерационной установки, вырабатывающей электрическую и тепловую энергию и АБХМ. Процесс электрогенерации происходит с большими потерями тепловой энергии (например, с выхлопными газами генераторных машин). АБХМ потребляет это сбросное тепло и вырабатывает холод для кондиционирования помещений и технологических нужд. Результат — снижение потребления объектом электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями выработки холода и снижение затрат на закупку электроэнергии.



Дополнительные преимущества — низкая себестоимость производства энергоносителей, сокращение потребления электроэнергии из сети и экологичность системы.



Все предлагаемые решения компания «Первый инженер» разрабатывает и реализует в формате под ключ, а также предоставляет сервисные услуги на построенных объектах.

