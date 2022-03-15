На Алтае обсудили рост цен на СЗР и технологию защиты рапса

На семинар «Бетарен Агро-2022» приехали руководители и специалисты хозяйств Алтайского края «Щелково Агрохим»

10 марта в Барнауле прошел обучающий семинар для руководителей и специалистов растениеводческих хозяйств «Бетарен Агро-22». Главными темами встречи стали ценовые изменения на рынке средств защиты растений и способы снижения себестоимости, а также новинки препаратов «Щелково Агрохим» и опыт возделывания рапса по технологии, разработанной специалистами компании

С приветственным словом по видеосвязи к собравшимся обратился доктор химических наук, академик РАН, гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.



«Для “Щелково Агрохим” сегодня важны все регионы и особенно такие глобальные, как Алтайский край и Сибирь. Значимость ваша чрезвычайно возросла, потому что продовольственная безопасность — это важнейшее направление нашей работы и правительства России. Как предприятие, оказывающее большое влияние на урожай в нашей стране, “Щелково Агрохим” обязано в этот период быть с вами», — обратился Салис Каракотов к аудитории.



Затем спикер вкратце рассказал о том, какие изменения ждут рынок средств защиты и питания растений в ближайшей перспективе, а также поделился опытом снижения издержек в условиях ценовых скачков.



Рынок СЗР в РФ за последние 5-6 лет по объемам потребления вырос в 1,8 раза (до 192 тыс. т по итогам 2021 года) и продолжит рост. На фоне общероссийской тенденции показатели «Щелково Агрохим» еще более динамичные: объем потребления «щелковских» продуктов в количественном отношении за 6 лет вырос в 2,5 раза, в денежном — в 2,4 раза. Сегодня по объему обрабатываемых площадей «Щелково Агрохим» занимает второе место в РФ, опережая известных европейских производителей СЗР.



Рост рынка сопровождается ростом цен на сырье и готовые препараты. Так, по словам Салиса Каракотова, в связи с рядом объективных факторов рынок СЗР уже испытал рост цен на сырье, необходимое для производства препаратов.







Рынок СЗР уже испытал рост цен на сырье, необходимое для производства препаратов



«В одном литре препарата “Щелково Агрохим” доля импортного сырья в среднем занимает 58% себестоимости. С учетом роста цен на сырье и курса валют удорожание препаратов может составить 55-60%», — отметил Салис Каракотов.







Слева направо: глава алтайского представительства «Щелково Агрохим» Андрей Шестаков, директор по науке Елена Желтова и глава орловского представительства Виктор Титов



Рост цен на сырье для производства СЗР, а также рост цен на удобрения приведет и к росту себестоимости производства сельхозкультур. В частности, по прогнозам гендиректора «Щелково Агрохим», себестоимость производства яровой и озимой пшеницы может подняться на 40%, сои — на 20%. Также на росте стоимости производства скажется увеличение цены на семена высоких репродукций.



Увеличение себестоимости коснется и сахарной свеклы. В разрезе этой культуры стоимость производства, по словам спикера, вырастет примерно на 40%.



«Кто не успел приобрести по невысоким ценам импортные семена сахарной свеклы, приглашаем обратиться в алтайское представительство. Здесь достаточное количество семян как новой российской генетики, так и произведенных на основе импортной», — отметил Салис Каракотов.



В сложившихся условиях необходимо рационально использовать ресурсы и искать пути снижения издержек, подчеркнул спикер. Это прежде всего оптимизация корневого азотно-фосфорно-калийного питания за счет использования жидких форм удобрений, а также применение листовых подкормок и стимуляторов роста для повышения продуктивности культур и, конечно, комплексная защита СЗР.



Следующая презентация была посвящена новинкам препаратов «Щелково Агрохим», о которых рассказала Елена Желтова. Особое внимание было уделено инновационным формуляциям, в которых выпускаются современные препараты. Это наноформуляции и масляные растворы. К первым относятся препаративные формы микроэмульсий (МЭ) и концентратов коллоидных растворов (ККР), а также суспомикроэмульсии (СМЭ). Сверхмелкий размер частиц (менее 100 нанометров) позволяет препаратам проникать внутрь глубже и быстрее и действовать эффективнее.



Что касается масляных формуляций, к которым относятся масляные дисперсии (МД) и масляные концентраты эмульсий (МКЭ), то в них масло выступает проводником действующего вещества. Препараты на масляной основе лучше растекаются по поверхности и удерживаются на ней, в том числе в условиях повышенной влажности или при засухе.



В новых формах выпускаются протравители, гербициды, инсектициды и фунгициды, в том числе новинки: МИСТЕРИЯ, МЭ; ТИТУЛ ТРИО, ККР; РЕПЕР ТРИО, МД; КОНДОР ФОРТЕ, МД; ТВИНГО ЕВРО, МД; ЭСПЕРО ЕВРО, МД; ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ, а также ожидающие регистрации фунгицид ЭЙС, ККР и протравитель ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ.



Наглядно преимущества инновационных формуляций, в частности микроэмульсии (МЭ), гостям продемонстрировала агроном-консультант алтайского представительства Мария Горшкова. Для примера использовался протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ и конкурентный препарат в виде концентрата суспензии. В опыте с семенами гороха, например, было видно, что ПРОТЕГО МАКС, МЭ буквально пропитал зерно насквозь, в то время как концентрат суспензии окрасил только оболочку.







Агроном-консультант Мария Горшкова демонстрирует преимущества протравителя в формуляции микроэмульсии



Рассказывая о новинках препаратов «Щелково Агрохим», Елена Желтова еще раз подчеркнула важность листового питания.



«В ассортименте нашей компании появились новые, еще более действенные формы препаратов серии УЛЬТРАМАГ. Это УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900 и УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700. Их отличие от предыдущих в более высоких концентрациях микроэлементов, а также в том, что в препарате они представлены в нескольких формах, которые начинают работать одна за другой и оказывают пролонгированную поддержку культуре», — рассказала Елена Желтова.



Самыми важными элементами листового питания для рапса являются сера и бор (препараты серии УЛЬТРАМАГ), об этом слушатели узнали из презентации главы орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктора Титова. Он рассказал о системе управления вегетацией рапса на примере хозяйств Орловской области, где самые высокие результаты по этой культуре — 30-40 ц/га — были достигнуты в агрофирме «Мценской».

