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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

На Алтае обсудили рост цен на СЗР и технологию защиты рапса

Партнёрский материал

На Алтае обсудили рост цен на СЗР и технологию защиты рапса На семинар «Бетарен Агро-2022» приехали руководители и специалисты хозяйств Алтайского края
«Щелково Агрохим»
На Алтае обсудили рост цен на СЗР и технологию защиты рапса На семинар «Бетарен Агро-2022» приехали руководители и специалисты хозяйств Алтайского края
«Щелково Агрохим»

10 марта в Барнауле прошел обучающий семинар для руководителей и специалистов растениеводческих хозяйств «Бетарен Агро-22». Главными темами встречи стали ценовые изменения на рынке средств защиты растений и способы снижения себестоимости, а также новинки препаратов «Щелково Агрохим» и опыт возделывания рапса по технологии, разработанной специалистами компании

С приветственным словом по видеосвязи к собравшимся обратился доктор химических наук, академик РАН, гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. 

«Для “Щелково Агрохим” сегодня важны все регионы и особенно такие глобальные, как Алтайский край и Сибирь. Значимость ваша чрезвычайно возросла, потому что продовольственная безопасность — это важнейшее направление нашей работы и правительства России. Как предприятие, оказывающее большое влияние на урожай в нашей стране, “Щелково Агрохим” обязано в этот период быть с вами», — обратился Салис Каракотов к аудитории. 

Затем спикер вкратце рассказал о том, какие изменения ждут рынок средств защиты и питания растений в ближайшей перспективе, а также поделился опытом снижения издержек в условиях ценовых скачков.

Рынок СЗР в РФ за последние 5-6 лет по объемам потребления вырос в 1,8 раза (до 192 тыс. т по итогам 2021 года) и продолжит рост. На фоне общероссийской тенденции показатели «Щелково Агрохим» еще более динамичные: объем потребления «щелковских» продуктов в количественном отношении за 6 лет вырос в 2,5 раза, в денежном — в 2,4 раза. Сегодня по объему обрабатываемых площадей «Щелково Агрохим» занимает второе место в РФ, опережая известных европейских производителей СЗР.

Рост рынка сопровождается ростом цен на сырье и готовые препараты. Так, по словам Салиса Каракотова, в связи с рядом объективных факторов рынок СЗР уже испытал рост цен на сырье, необходимое для производства препаратов.

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Рынок СЗР уже испытал рост цен на сырье, необходимое для производства препаратов

«В одном литре препарата “Щелково Агрохим” доля импортного сырья в среднем занимает 58% себестоимости. С учетом роста цен на сырье и курса валют удорожание препаратов может составить 55-60%», — отметил Салис Каракотов. 

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Слева направо: глава алтайского представительства «Щелково Агрохим» Андрей Шестаков, директор по науке Елена Желтова и глава орловского представительства Виктор Титов 

Рост цен на сырье для производства СЗР, а также рост цен на удобрения приведет и к росту себестоимости производства сельхозкультур. В частности, по прогнозам гендиректора «Щелково Агрохим», себестоимость производства яровой и озимой пшеницы может подняться на 40%, сои — на 20%. Также на росте стоимости производства скажется увеличение цены на семена высоких репродукций. 

Увеличение себестоимости коснется и сахарной свеклы. В разрезе этой культуры стоимость производства, по словам спикера, вырастет примерно на 40%.

«Кто не успел приобрести по невысоким ценам импортные семена сахарной свеклы, приглашаем обратиться в алтайское представительство. Здесь достаточное количество семян как новой российской генетики, так и произведенных на основе импортной», — отметил Салис Каракотов. 

В сложившихся условиях необходимо рационально использовать ресурсы и искать пути снижения издержек, подчеркнул спикер. Это прежде всего оптимизация корневого азотно-фосфорно-калийного питания за счет использования жидких форм удобрений, а также применение листовых подкормок и стимуляторов роста для повышения продуктивности культур и, конечно, комплексная защита СЗР. 

Следующая презентация была посвящена новинкам препаратов «Щелково Агрохим», о которых рассказала Елена Желтова. Особое внимание было уделено инновационным формуляциям, в которых выпускаются современные препараты. Это наноформуляции и масляные растворы. К первым относятся препаративные формы микроэмульсий (МЭ) и концентратов коллоидных растворов (ККР), а также суспомикроэмульсии (СМЭ). Сверхмелкий размер частиц (менее 100 нанометров) позволяет препаратам проникать внутрь глубже и быстрее и действовать эффективнее. 

Что касается масляных формуляций, к которым относятся масляные дисперсии (МД) и масляные концентраты эмульсий (МКЭ), то в них масло выступает проводником действующего вещества. Препараты на масляной основе лучше растекаются по поверхности и удерживаются на ней, в том числе в условиях повышенной влажности или при засухе. 

В новых формах выпускаются протравители, гербициды, инсектициды и фунгициды, в том числе новинки: МИСТЕРИЯ, МЭ; ТИТУЛ ТРИО, ККР; РЕПЕР ТРИО, МД; КОНДОР ФОРТЕ, МД; ТВИНГО ЕВРО, МД; ЭСПЕРО ЕВРО, МД; ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ, а также ожидающие регистрации фунгицид ЭЙС, ККР и протравитель ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ.  

Наглядно преимущества инновационных формуляций, в частности микроэмульсии (МЭ), гостям продемонстрировала агроном-консультант алтайского представительства Мария Горшкова. Для примера использовался протравитель ПРОТЕГО МАКС, МЭ  и конкурентный препарат в виде концентрата суспензии. В опыте с семенами гороха, например, было видно, что ПРОТЕГО МАКС, МЭ буквально пропитал зерно насквозь, в то время как концентрат суспензии окрасил только оболочку. 

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Агроном-консультант Мария Горшкова демонстрирует преимущества протравителя в формуляции микроэмульсии

Рассказывая о новинках препаратов «Щелково Агрохим», Елена Желтова еще раз подчеркнула важность листового питания.

«В ассортименте нашей компании появились новые, еще более действенные формы препаратов серии УЛЬТРАМАГ. Это УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900 и УЛЬТРАМАГ СУПЕР ЦИНК-700. Их отличие от предыдущих в более высоких концентрациях микроэлементов, а также в том, что в препарате они представлены в нескольких формах, которые начинают работать одна за другой и оказывают пролонгированную поддержку культуре», — рассказала Елена Желтова. 

Самыми важными элементами листового питания для рапса являются сера и бор (препараты серии УЛЬТРАМАГ), об этом слушатели узнали из презентации главы орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктора Титова. Он рассказал о системе управления вегетацией рапса на примере хозяйств Орловской области, где самые высокие результаты по этой культуре — 30-40 ц/га — были достигнуты в агрофирме «Мценской». 

«Щелково Агрохим» 

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