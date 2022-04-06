Представители бизнеса обсудили «новую индустриализацию» России в условиях санкций

«Щелково Агрохим»

В Торгово-промышленной палате России состоялось совместное заседание Совета по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Комитета по развитию агропромышленного комплекса. Обсуждались вопросы консолидации усилий российских предпринимателей для стимуляции экономики в условиях внешних давлений на страну. В мероприятии приняли участие свыше 400 экспертов из более чем 30 регионов России

Открывая заседание, вице-президент ТПП Дмитрий Курочкин отметил необходимость внесения корректировок в Стратегию экономического развития России до 2035 года с учетом новых вызовов и возможностей для российской экономики. О мерах государственной поддержки бизнеса в условиях санкций рассказала директор департамента Минпромторга России Мария Ёлкина.



Генеральный директор «Щелково Агрохим», д. х. н., академик РАН Салис Каракотов обратил внимание собравшихся на импорт действующих веществ для производства средств защиты растений, большая часть из которых завозится из Китая и Индии. Поэтому конечная стоимость готовой продукции сильно зависит от колебаний курсов валют, заметил Каракотов.



В советские годы наша страна производила огромное количество действующих веществ и готовых препаративных форм. Это обеспечивалось за счет организации смежного взаимодействия химических предприятий на всей территории страны.



По словам Салиса Каракотова, примерно на 20-25 наименований действующих веществ приходится 80% денежного оборота. Он уверен, что Россия в состоянии разработать технологии их производства и найти точки размещения. Так, на шесть наименований действующих веществ «Щелково Агрохим» уже имеет собственные технологии синтеза.



Поэтому Салис Каракотов предложил изучить возможности российских предприятий, определить источники сырья и полупродуктов, а также источники финансирования для этих целей.



Затем руководитель «Щелково Агрохим» остановился на зависимости России от импортных семян, которая составляет 97% по сахарной свекле, 77% — по подсолнечнику, 60% — по рапсу, 50% — по кукурузе и 40% — по сое. Если общий рынок семян оценивается в 143 млрд рублей, то на долю российских компаний приходится только 28 млрд рублей, а на долю иностранных — почти 115 млрд рублей.



Салис Каракотов проинформировал, что созданный в 2017 году селекционно-семеноводческий центр «СоюзСемСвекла» зарегистрировал в российском Госреестре 25 новых отечественных гибридов сахарной свеклы. К 2030 году компания планирует обеспечить 75% потребностей российских аграриев в семенах гибридов сахарной свеклы и на 25% — потребностей в семенах гибридов подсолнечника.



Для развития отечественного семеноводства руководитель «Щелково Агрохим» предложил не снижать целевое финансирование государственных и негосударственных селекционных компаний, установить квоты на ввоз импортных семян, чтобы предоставить преференции для отечественных селекционеров. Необходимо также продолжить программу субсидирования на покупку семян отечественных производителей и обеспечить преференции отечественным компаниям при регистрации новых сортов и гибридов в Госсорткомиссии.



В завершение заседания состоялась ХХV торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России». Генеральный директор «СоюзСемСвеклы» Роман Бердников стал лауреатом этой премии в номинации «Возрождение отечественного семеноводства».

