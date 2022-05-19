Энергия солнца в АПК

ENERGON

Эффективный способ сократить затраты на производство сельхозпродукции

Солнечная энергетика постепенно переходит в статус однозначного мастхэва. Эти технологии становятся все более доступными и активно используются в комплексных поставках решений для различных отраслей экономики — добывающей, машиностроительной, нефтеперерабатывающей. В некоторых секторах они даже стали обычным прикладным инструментом для решения проблем экономического, энергетического, технического и маркетингового характера. Российский агропромышленный комплекс возможности солнечной энергетики пока только начинает осваивать, но с учетом постоянно повышающихся тарифов на традиционное электричество внедрение данных технологий с каждым годом становится все более актуальным.



С принятием закона о микрогенерации сетевые солнечные электростанции (СЭС) фактически легализованы, а значит, могут внедряться в любое производство. Установленная солнечная станция может легко закрыть дневное потребление энергии предприятием, а ее небольшой избыток компания сможет продавать, тем самым дополнительно зарабатывая (пока законом разрешено на продажу не более 15кВт). «Электроэнергия при наличии сетевого подключения порой обходится аграриям даже дороже, чем промышленным производствам, — обращает внимание руководитель направления «Солнечная энергетика» компании ENERGON Анатолий Саметов. — В зависимости от отрасли в себестоимости производства сельхозпродукции на энергетические затраты приходится до 15%».



Между тем СЭС — это совершенно неспецифичный источник электроэнергии, который подойдет для любого крупного потребителя, цель которого — снизить затраты на электричество, получив его источник с постоянной ценой за киловатт в час на 25 лет вперед. Инвестиции в солнечную технологию окупаются за 3-7 лет, в зависимости от входного тарифа и климатических условий (инсоляции).



Помимо экономии, использование СЭС в агропроизводстве имеет и маркетинговый эффект. «Не секрет, что ответственное отношение к окружающей среде, к партнерам и сотрудникам — основа процветания бизнеса и общества. Маленький шаг к этому — солнечная энергетика, — подчеркивает Саметов. — Внедрение солнечных технологий позволит компании соответствовать ESG-требованиям».



Возможности применения



Солнечные станции подойдут предприятиям, работающим в различных отраслях сельского хозяйства. В первую очередь их использование оправданно там, где тарифы на электроэнергию высоки, и особенно в случаях, где постоянно дневное потребление, а в ночное время энергия не расходуется. В таком случае при наличии солнечных модулей счетчик на электричество будет стоять на месте и фиксировать потребление только в пасмурную погоду. Нередкой является и необходимость точечного или сезонного наличия электроэнергии на удаленных объектах — солнце идеально подходит для этих целей, уверяет Саметов.



Кроме того, солнечные станции полезны там, где вовсе нет электричества, также оно может заменить топливные генераторы. «Это отличное решение для агропромышленных предприятий, занимающихся переработкой сельхозсырья, птицефабрик, животноводческих комплексов», — перечисляет специалист. Для автономных, удаленных от электросетей решений, работающих на дизельной генерации, доступны гибридные системы «солнце + дизель», которые могут резко сократить количество затрат на топливо и обслуживание дизель-генераторных установок.



Помимо этого, существуют специализированные солнечные насосные комплекты, состоящие из солнечных модулей, инвертора и насоса. Они подойдут для полива агрокультур и добычи воды для различных целей. «Все это работает по достаточно простому принципу: светит солнце — насос качает воду из скважины в искусственный или естественный резервуар, в дальнейшем вода может использоваться как для полива, так и, например, для нужд животных, — рассказывает Саметов. — Такие установки могут быть расположены совершенно в разных местах, без привязки к какой-либо точке и отлично подойдут для мест выпаса скота на отдаленных пастбищах».



Также солнечные модули в сельском хозяйстве можно использовать не только по прямому назначению. Некоторые сельхозкультуры активнее растут в условиях частичной затененности, и применение светопрозрачных модулей в качестве навеса дает прирост урожайности с одновременным уменьшением испарения влаги с поверхности почвы. «Снижение испарения и затенение могут не только повлиять на повышение сбора, но буквально превратить пустыню в цветущий сад, — говорит специалист. — Подтверждением тому служит амбициозная многомегаваттная китайская стройка на окраине пустыни Гоби — ягоды годжи, растущие под панелями, постепенно улучшают качество околопустынных земель».



ENERGON — разработчик и поставщик решений для хранения и генерации энергии c 1998 года. Основное направление — промышленные аккумуляторные батареи, солнечные модули и решения на их основе. Продукция применяется в системах безопасности, телекоммуникаций, источниках бесперебойного питания, возобновляемых источниках энергии, электротранспорте и мототехнике. Экспертиза, компетенции и опыт, накопленные более чем за 20 лет истории развития ENERGON, позволяют индивидуально подходить к решению широкого спектра задач в энергетике. Ежегодно ENERGON продает до 4 млн аккумуляторов и десятки тысяч солнечных батарей. Продукция ENERGON представлена в 22 странах. В российском агросекторе Li-ion АКБ компании ENERGON используют такие игроки рынка, как «Мираторг», «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo), Danone, Mars и прочие.

