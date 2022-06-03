Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков ознакомился с проектом научного инженерного центра «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

3 июня министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков с рабочим визитом посетил компанию «Ростсельмаш», где провел совещание по вопросу подготовки инженерных кадров для сельхозмашиностроения России

Делегация ознакомилась с новейшими разработками и инвестпроектами компании, линейкой моделей техники и этапами производства тракторов, комбайнов, трансмиссий и мостов. Особое внимание уделили высокопроизводительному комбайну TORUM 785 и трактору RSM 2375.



На стенде электронных систем вниманию гостей представили решения для повышения эффективности сельскохозяйственных работ, разработанных «Ростсельмаш». На площадке экспокомплекса провели тест-драйв комбайна высокой степени автоматизации RSM 161. Гости проявили большой интерес к системе автоуправления РСМ «Агротроник Пилот 2.0», работающей на базе технологий RTK, ГНСС и машинного зрения.



В ходе визита министр лично управлял трактором RSM 2375, убедился в его маневренности, комфорте и эргономичности рабочего места механизатора.



Валерий Фальков отметил, что это его первый визит на «Ростсельмаш», хотя с продукцией компании он хорошо знаком, так как она активно используется сельхозпредприятиями страны.



Министр провел совещание, посвященное программе развития и подготовки квалифицированных кадров инженерных специальностей, в котором приняли участие генеральный директор компании «Ростсельмаш» Валерий Мальцев, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и делегация ДГТУ во главе с ректором Бесарионом Месхи.



«Одним из ключевых условий в проекте создания инженерных школ является участие высокотехнологичных компаний. Студенты должны получать практические навыки, чтобы по окончании обучения быть востребованными на предприятиях реального сектора экономики. Еще одно условие — стажировки преподавателей на лучших производственных площадках страны. Безусловно, только в комплексе все эти меры помогут достичь поставленных целей и подготовить квалифицированные кадры для экономики России», — подчеркнул Валерий Фальков.



Министр назвал опыт компании «Ростсельмаш» удачным и отметил ее активное стремление стать участником программы.



«Их вера в собственные силы и амбициозность впечатляют. Представители компании намерены реализовывать масштабные проекты в сотрудничестве с научными организациями и университетами. Мы это приветствуем. Но решающее слово — за конкурсной комиссией», — резюмировал Валерий Фальков.



Валерий Мальцев представил стратегию развития компании, расширения производства и модельного ряда. Для выполнения целей предприятию требуется значительное количество квалифицированных специалистов. И чтобы решить данную задачу, в рамках федерального проекта Минобрнауки России «Ростсельмаш» совместно с ведущим вузом юга — ДГТУ — формирует Передовую инженерную школу.



«Компания “Ростсельмаш” и ДГТУ ведут тесное сотрудничество с 1944 года. Многие наши выпускники работали на “Ростсельмаш” и являются сотрудниками компании сегодня. Совместно с индустриальным партнером наш вуз реализует образовательные и стратегические проекты, среди которых проведение производственных практик и стажировок для наших будущих инженеров, — отметил ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи. — Компания “Ростсельмаш” — один из крупнейших разработчиков и производителей современной высокоэффективной сельскохозяйственной техники. Сегодня, посетив производство “Ростсельмаш”, мы в очередной раз убедились в том, что предприятие играет огромную роль в экономике Донского региона и всей страны».



Компания ведет собственный федеральный проект «Образование», направленный на поддержку высших и средних учебных заведений, готовящих кадры для АПК. Сотрудничество предполагает обеспечение партнеров учебно-методическими материалами, открытие специализированных корпоративных аудиторий, передачу сельскохозяйственной техники для ее изучения студентами, механизаторами и инженерами хозяйств, а также организацию курсов в Академии «Ростсельмаш» для преподавателей и другие формы взаимодействия. На данный момент в России открыты 63 корпоративные аудитории в вузах и 34 — в ссузах.

