Агромаркетплейс поле.рф провел сессию о развитии e-commerce в АПК

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2 июня в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР команда поле.рф провела экспертную сессию «Агромаркетплейсы — в чем ценность»

В ходе дискуссии участники обсудили общие тренды развития e-commerce в АПК и связанную с ними проблематику отрасли. Эксперты сошлись во мнении, что определяющими точками роста сегмента в АПК являются возможность закрыть производственные потребности всех участников рынка в режиме «одного окна» и простота использования. Несмотря на начальную стадию развития этого направления, у целевой аудитории уже есть запрос на персонализированные предложения.



Также эксперты выделили приоритетные потребности, которые аграрии готовы закрывать с помощью онлайн-площадок уже сейчас: получение финансирования, приобретение техники в лизинг, доступ к экспертным сервисам.



Кроме того, спикеры отметили, что все решения, которые сегодня существуют на рынке, позволяют аграриям находить оптимальные предложения по покупке сельхозтоваров и открывают для производителей новую аудиторию — малых и средних фермеров.



Спикеры едины во мнении, что, как и в b2c-сегменте, b2b e-commerce проектам необходим омниканальный подход, а также остро стоит вопрос логистики «последней мили». Для аграриев в большинстве случаев сроки и стоимость доставки являются крайне важными факторами при покупке. Наличие готовых логистических решений на маркетплейсах позволит производителям удобрений, семян и СЗР расширить географию продаж.



Модератором выступила редактор отдела «Технологии» газеты «Ведомости» Екатерина Кинякина. Опытом создания электронных коммерческих площадок в АПК поделились:



Наталья Сутягина, операционный директор поле.рф;



Жанна Шалимова, начальник управления онлайн-маркетинга и электронной коммерции «ФосАгро»;



Дарья Мальковец, руководитель по стратегическим проектам компании «Сингента»;



Любовь Любаева, заместитель директора центра развития финансовых технологий Россельхозбанка;



Владимир Буздалкин, руководитель направления, «Росагролизинг».



Наталья Сутягина, операционный директор поле.рф: «Согласно нашим регулярным исследованиям, фермеры заинтересованы в онлайн-каналах покупки и сбыта урожая, несмотря на традиционный подход к ведению бизнеса. Рынку нужны комплексные инструменты, решающие задачи в течение всего сельскохозяйственного цикла. Однако e-commerce АПК в России находится в самом начале своего пути. Все игроки рынка — от цифровых площадок сбыта производителей до агромаркетплейсов — сегодня не конкуренты, а единомышленники, меняющие и развивающие АПК».