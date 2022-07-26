«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» — один из ведущих российских производителей инновационной продукции для сельского хозяйства — приняла активное участие в Международном агрохимическом форуме «Агрополигон-2022», который прошел при поддержке правительства Московской области на полях ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова в Домодедовском районе Московской области

Главный акцент в деловой части форума был сделан на обеспечении семенами основных сельскохозяйственных культур и мерах поддержки отечественных селекционных школ в условиях санкций, а также на распространении инновационных практик ведения сельхозбизнеса в Подмосковье.



Торжественное открытие «Агрополигона-2022» началось с приветственного слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.



«Наша глобальная цель — обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. По итогам “Агрополигона” всегда появляются конструктивные и рациональные предложения, которые помогают вывести на новый уровень сельское хозяйство региона. Подмосковье уже сегодня лидер по многим направлениям, например по производству овощей открытого грунта — первое место в ЦФО и шестое место в России», — сказал зампредседателя правительства Московской области, открывая мероприятие.



Вице-президент Российской академии наук Ирина Донник в своем приветствии отметила, что благодаря тесной связи науки и производства внедряются прорывные технологии. Такое же мнение высказал директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Вугар Багиров.



«За последние 20 лет мы в 40 раз увеличили экспортный потенциал нашего агропромышленного комплекса. Благодаря аграрной науке мы сегодня являемся самым крупным экспортером зерна в мире. Но нам нельзя на этом останавливаться. В рамках реализации национального проекта “Наука и образование” созданы 35 селекционно-семеноводческих центров, которые являются инновационными площадками для реализации полученных научных знаний в прикладную плоскость», — сказал представитель Минобрнауки.



В части импортозамещения сельское хозяйство уверенно сохраняет первенство, а такие площадки, как «Агрополигон», помогают поддерживать эту тенденцию и наладить взаимодействие между наукой и бизнесом, добавил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.



Технологии и инновации — в массы

Затем официальная делегация осмотрела выставку. Здесь разместились производители средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и оборудования, поставщики минеральных удобрений, крестьянско-фермерские хозяйства, организации АПК, а также научно-исследовательские организации и вузы со своими новейшими разработками.



Особого внимания официальной делегации удостоился шатер «Щелково Агрохим». Здесь их встретил генеральный директор компании, д.х.н., академик РАН Салис Каракотов. «Мы находимся в Московской области, но работаем по всей огромной стране и, конечно же, поставляем свою продукцию за границу. Мы производим огромный ассортимент средств защиты растений, но главное наше направление сейчас — это селекция и семеноводство основных сельскохозяйственных культур. Мы даем нашим аграриям семена, средства защиты растений и технологии», — сказал Каракотов, приветствуя гостей у шатра компании.



Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, в свою очередь, отметил, что основная задача АПК сегодня — это увеличение урожайности всех сельскохозяйственных культур. Поэтому очень важно, чтобы такая компания, как «Щелково Агрохим», распространяла свои инновационные технологии в массовое производство сельскохозяйственной продукции, в том числе в Московской области.



Руководитель предприятия сообщил, что у компании есть собственные посевные площади в Шатурском районе Московской области, где успешно выращиваются озимая и яровая пшеница, соя и рапс. «Для тех, кто хочет с нами взаимодействовать, мы уже сегодня готовы предложить нашу продукцию, в том числе семена яровой и озимой пшеницы, сои и собственные технологии защиты. Все это предоставляется для развития Московской области, потому что здесь зарыт огромный потенциал и есть много неосвоенных площадей», — добавил Каракотов.



Будут ли семена для нового сезона?

После осмотра экспозиции гости, участники и организаторы форума переместились в центральный шатер «Агрополигона», где проходила основная часть деловой программы. Стратегической темой мероприятия стала научно-практическая конференция «Семена, удобрения и защита растений как составляющие продовольственной безопасности России». В рамках этого мероприятия обсуждался очень важный вопрос обеспечения семенами основных сельскохозяйственных культур.



Генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, выступая по данной теме, остановился на двух основных культурах для нашей страны — сахарной свекле и подсолнечнике. Россия сегодня закупает у иностранных производителей до 97% семян сахарной свеклы и до 77% — масличного подсолнечника.



И тут возникают сразу несколько вопросов, касающиеся всех без исключения: будут ли продолжаться дальнейшие поставки семян этих культур в нашу страну или же придется завозить их через третьи страны? И как вырастут цены на семена при параллельном импорте?



На эти вопросы у академика РАН Салиса Каракотова есть однозначный ответ: надо развивать собственные селекционные школы и перестать зависеть от иностранных поставщиков. По сахарной свекле у «Щелково Агрохим» уже есть собственные наработки, зарегистрированы 25 новейших гибридов этой культуры для всех регионов возделывания. Восемь гибридов можно приобрести уже в этом году. В следующем сезоне будут доступны порядка 12-15 гибридов.



«Мы достигли серьезных конкурентных преимуществ по сахарной свекле — это генетическая выравненность, урожайность и сахаристость», — пояснил гендиректор «Щелково Агрохим». Селекция сахарной свеклы ведется в Крыму на орошаемых полях, дражирование семян проводится на собственном заводе «Бетагран Рамонь» в Воронежской области.



«На следующий год у нас есть 495 тыс. п.е. сахарной свеклы — это приблизительно 40% потребностей всей страны», — сообщил Салис Каракотов.



Он напомнил, что согласно Доктрине продовольственной безопасности Россия должна обеспечивать себя собственными семенами основных сельскохозяйственных культур минимум на 75%.



Еще одна очень важная и зависимая культура для нашей страны — это подсолнечник, который занимает порядка 10 млн га, продолжил свое выступление академик РАН.



«Подсолнечник в нашей стране производится примерно в объеме 12-14 млн т. Это огромнейшая река масла. И мы запланировали для себя до 2030 года произвести 1 млн п.е. — это будет 25% общего объема подсолнечника, производимого в нашей стране», — добавил Салис Каракотов.



Эта культура также нуждается в новейших гибридах. За последние восемь лет благодаря усилиям российских селекционеров в портфеле «Щелково Агрохим» появились более 10 новых гибридов подсолнечника.



В заключение своего выступления генеральный директор предприятия предложил субсидировать российским аграриям покупку отечественных семян, поскольку такая мера способствует росту привлекательности российских гибридов для производителей и поддержит отечественные селекционные школы. Кроме того, он считает целесообразным ввести квоты на ввоз импортных семян по мере роста российского рынка семян.



Селекционеры в неравной конкуренции

Директор Федерального научного центра овощеводства, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАН Алексей Солдатенко поддержал предложения, выдвинутые Салисом Каракотовым для поддержки и развития отечественных селекционеров.



«Конечно, отрасль семеноводства нуждается в серьезных инвестициях для формирования современной инфраструктуры. Конечно, отрасль нуждается в планировании и квотировании объемов производства и закупки семян. Государственные селекционно-семеноводческие компании ведут работы по семеноводству за счет оборотных средств. У нас с 1992 года практически прекращено финансирование семеноводства, а также отсутствуют заказы на семена со стороны государственных структур», — сообщил Солдатенко.



По его словам, сегодня на российском рынке семян присутствуют более 70 транснациональных компаний, и российским селекционным школам крайне сложно конкурировать с иностранными гигантами. Вместе с тем российские ученые готовы заниматься импортозамещением, поскольку созданы сорта и гибриды, не уступающие и даже превосходящие иностранные аналоги. В настоящее время в хранилище только одного Федерального научного центра овощеводства находится более 10 т семян высшей репродукции по большинству сортов и гибридов.



«Мы считаем, что наличие элиты своих селекционных достижений — это основной вклад любого научного учреждения в реализацию Доктрины продовольственной безопасности нашей страны», — добавил в заключение докладчик.

