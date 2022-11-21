Цифровизация АПК: медленно, но верно

Ассоциация менеджеров

Участники первого заседания комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров, которое состоялось 15 ноября 2022 года, определили особенности внедрения цифровизации в АПК, поделились цифровыми кейсами и указали на потенциальные пути оптимизации процесса

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев поприветствовал участников первого заседания новой комиссии общественной организации, указав на актуальность и важность цифровой трансформации сельского хозяйства.



«Инвестиции в инновации в агротехническом секторе растут быстрее, чем когда-либо прежде», — выдвинул тезис директор R&D центра агрохолдинга «Степь», председатель комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров Сергей Косогор.



Внедрение цифровых технологий в сельском хозяйстве может привести к увеличению ВВП на сумму более $500 млрд к 2030 году. И инфосистемы, аналогичные той, что с 2017 года внедряет «Степь», помогут в этом.



Вот уже три года, как Россельхозбанк создает экосистему «Свое фермерство» для фермеров, малых форм хозяйств, формирует интерес у IT-сообщества к агросфере для привлечения к решению задач сельского хозяйства.



Как отметила заместитель директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева, специфика процесса заключается в том, что, несмотря на большое количество технологический решений, им не хватает продуктового подхода: какую проблему они решают, на какую аудиторию рассчитаны, в чем их преимущество перед другими. Любаева подчеркнула, что работа экосистемы поднимает имидж села.



Для вовлечения всех сторон в процесс Россельхозбанк организует хакатоны, стартапы, реализует работу медиаплатформы «Агромнение». Существует ряд возможностей для фермеров в цифровой системе «Свое фермерство» — покупка товаров на маркетплейсе, использование банковских сервисов и продуктов, поиск сотрудников через сервис «Работа в АПК», обучение в «Школе фермеров», развитие агротуризма с площадкой «Свое за городом».



На данный момент только 10% предприятий АПК получили позитивный эффект от цифровизации. Так что, по мнению генерального директора «Луптаков и партнеры» Михаила Луптакова, агропромышленный комплекс России не готов к цифровизации. И для оптимизации ситуации спикер предложил предпринять следующие шаги: включить внедрение производственных систем в повестку цифровизации АПК; разработать отраслевые стандарты цифровых производственных систем и создать модель финансирования и оценки результата цифровизации АПК.



Среди насущных проблем цифровизации в АПК заместитель директора по отраслям АНО «Цифровая экономика» Андрей Пряников назвал недостаток коммуникации между реальным сектором и офисными работниками, «теми, кто сидит в Москва-сити», и кадровый вопрос. «Полноценная цифровизация невозможна без соответствующего нормативного регулирования», — сформулировал Пряников.



Об оптимизации сельскохозяйственной логистики посредством цифровых решений рассказал генеральный директор SmartSeeds Антон Кондратов. По словам спикера, в автомобильной логистике цифровизация минимальна, рынок авто в сельскохозяйственном сегменте очень консервативный. При этом использование цифровых решений помогает минимизировать налоговые риски, сокращает затраты на логистику, обеспечивает прозрачность и безопасность всех сделок. Кондратов обратил внимание на важность доведения информации о преимуществах диджитализации до целевых аудиторий релевантными способами, чтобы «посвятить перевозчиков в цифровую веру».



Кейсом использования цифрового сервиса агрометеоданных полевых метеостанций в Алтайском крае поделился руководитель инновационных проектов «ЭР-Телеком» Евгений Норов. Данный сервис рекомендует агрономам, фермерам, руководителям хозяйств сроки проведения сельскохозяйственных работ, ориентируясь на климатические и почвенные показатели, прогнозирует развитие посевов, помогает формировать стратегию защиты растений и технологических окон для проведения работ. Драйвером идеи цифрового сервиса выступил местный аграрный университет, а поддержку ее реализации оказало Министерство сельского хозяйства Алтайского края и качественный канал передачи данных «ЭР-Телекома». Также свой кейс представил заместитель генерального директора «Софтлабс» Вячеслав Бутин.



В завершение дискуссии Сергей Косогор отметил, что только консолидация усилий бизнеса, общества и власти, особенно в части нормативного регулирования, позволит процессу цифровизации АПК ускорить темпы.

