В Москве состоится IX Конгресс «Наука плюс бизнес»

«Наука плюс бизнес»

13-15 декабря в Москве пройдет IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и негосударственный институт развития «Иннопрактика»

Конгресс продлится три дня, пройдет в смешанном формате: спикеры будут вести обсуждение вопросов на площадке мероприятия, а участники смогут присоединиться дистанционно.



IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» традиционно соберет представителей науки, культуры, бизнеса, власти для обсуждения роли и влияния ценностного подхода на экономику страны и жизнь общества. Флагманским тематическим направлением мероприятий конгресса станет задача консолидации усилий всех заинтересованных сторон в целях достижения совокупного суверенитета России.



«Сегодня для нашей страны как никогда актуальна задача достижения суверенитета. Технологии не возникают сами по себе: их появление и становление идут в связке с развитием человеческого потенциала, культуры, науки, бизнеса. Именно поэтому сегодня важно объединить решения, предложения и “дорожные карты” − культурный, экономический, информационный, технологический аспекты, способствующие сохранению национальной самобытности, ─ чтобы сформировать задачи для достижения единого, совокупного суверенитета страны, — отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова. — Мы надеемся, что вовлечение в рамках конгресса всех заинтересованных сторон в обсуждение задач будущего нашей страны поможет найти пути решения по ключевым сферам деятельности для достижения суверенности государства в различных сферах деятельности».



Откроет IX Конгресс пленарное заседание «Совокупный российский суверенитет: ценность объединения усилий науки, бизнеса и власти». Кто выступит драйвером перехода от экспорта сырьевых ресурсов к созданию высокотехнологичных производств? Какие факторы влияют на укрепление единства российского общества, защиту традиционных духовных и культурных ценностей? Как сохранить национальную идентичность и при этом активно развивать международное сотрудничество? Эти и другие вопросы стоят в повестке ключевой сессии, открывающей IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес».



Последующие мероприятия конгресса будут представлены в формате тематических треков. «Территория науки и культуры и спорта» соберет представителей этих сфер для дискуссии об актуальности создания межотраслевой коммуникационной среды в целях реализации инновационного подхода к сбережению здоровья населения и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



Территория «Активы будущего» будет посвящена новым форматам сотрудничества вузов, бизнеса и государства, вопросам развития стратегического партнерства с другими странами, вовлечению молодежи в инновационную деятельность через образовательные программы по инженерии, агрогенетике и другим перспективным направлениям экономики. Спикеры проанализируют процессы интеграции школьного и высшего образования, практики работы в регионах, а приглашенные молодые ученые — участники телешоу «Вызов» — поделятся своим опытом построения образовательной траектории для достижения успеха.



В рамках «Территории технологического предпринимательства» эксперты рассмотрят механизмы кооперации вузов, крупных, средних и малых предприятий для синхронизации задач науки, бизнеса и государства с целью повышения эффективности научно-технического развития и обеспечения технологического суверенитета страны.



На IX Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» приглашены первые лица и ведущие специалисты российских компаний, государственных структур, фондов развития и инвестиционных организаций, представители вузов, научно-исследовательских институтов, а также высокотехнологичных российских компаний и предприятий.



Для участия в мероприятии необходимо до 8 декабря 2022 года зарегистрироваться на официальном сайте .

