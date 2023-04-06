Вакцинация со скоростью света!

Вакцинация поголовья считается одной из самых непростых методик в промышленном животноводстве. Но на птицеводческом холдинге CHUVA (ГК МЕГАМИКС) выстроили эту процедуру таким образом, что на иммунизацию одного корпуса птичника уходит 20 минут. При этом формирование клеточного иммунитета, в том числе к болезни Ньюкасла, завершается уже через 5-7 дней
За последние 20 лет производство мяса птицы в России выросло более чем до 5 млн т в живом весе. Из импортера этой продукции наша страна превратилась в экспортера и заняла 5-е место в мире по производству мяса птицы и 9-е место по производству пищевых яиц. Такие объемы невозможно выпускать без увеличения поголовья. Современная фабрика — это сложный промышленный комплекс, рассчитанный на содержание не менее 1,5 млн голов птицы разного возраста, где на одной территории могут располагаться родительское стадо, цеха выращивания, убойный цех, инкубатор
Все это создает условия для вспышек инфекционных заболеваний, преимущественно вирусных, таких как грипп птиц, ньюкасловская болезнь, инфекционный бронхит кур, пневмовирус, ларинготрахеит
Своевременная вакцинация позволяет сформировать адекватный иммунитет в отношении возбудителей инфекций и надежно защищает поголовье птиц. Задача самих хозяйств — выстроить процесс вакцинации максимально эффективно и с минимальными затратами. Этими принципами обоснован выбор метода аэрозольной вакцинации от болезни Ньюкасла в хозяйствах ГК МЕГАМИКС.
Выбор метода вакцинации
-
По сравнению с индивидуальным введением препаратов массовые методы вакцинации (спреи, выпаивание, аэрозоль), которые используются в промышленном птицеводстве, имеют ряд преимуществ: обширный контакт вакцинного антигена с Т-лимфоцитами сокращает сроки формирования иммунитета.
-
Сама процедура физиологична и биологически обоснована.
-
Не требуется фиксировать птицу, что снижает стрессовое воздействие.
-
Одновременно стимулируется как общий, так и местный иммунитет.
-
Вакцинация оказывает щадящее действие и не угнетает факторы естественного иммунитета.
-
В 10-20 раз повышается производительность труда.
-
Процесс вписывается в технологию производства продуктов птицеводства.
Среди массовых технологий вакцинации важно выбрать оптимальный метод, который будет соответствовать всем задачам. Необходимо учитывать особенности заболевания, вирусный тропизм, место локализации и размножения вируса в организме. Для введения вакцины лучше использовать пути, совпадающие с механизмом передачи возбудителя. Например, при респираторных инфекциях целесообразно проводить аэрозольную вакцинацию, при кишечных — пероральную.
Преимущества аэрозольного метода при респираторных болезнях птиц
Выпаивание — самый распространенный и при этом наиболее трудозатратный метод массовой вакцинации птиц. Технология требует слаженных и точных по времени действий сотрудников предприятия, так как вакцина в растворенном состоянии теряет свои свойства через 2 часа. Нужно слить воду из линий поения, 2-4 часа выдержать птицу без воды и далее в течение 2 часов выпоить раствор. Все это время птица не потребляет корм.
Проведение вакцинации от респираторных болезней, в том числе болезни Ньюкасла, по такой технологии имеет существенные недостатки. Во-первых, раствор вакцины попадает на слизистые оболочки органов дыхания лишь в одном из трех случаев выпаивания. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев птицы пьют воду, не погружая в нее ноздри и суспензия вакцины не попадает из глотки в носовые полости. Использование ниппельной системы поения еще больше снижает вероятность попадания вакцины в нужный участок. Во-вторых, иммунитет к респираторным болезням при этом методе формируется 2 недели.
При аэрозольном методе вакцинации условия содержания птицы не меняются, она так же получает воду, корм, продолжает набирать вес. В ГК МЕГАМИКС опробовали эту методику как наименее затратную по трудовым и временным ресурсам. Практика подтвердила — 80-100 тыс. голов птицы возможно вакцинировать всего за 20 минут. Кроме того, аэрозольная вакцинация имеет дополнительные преимущества: на слизистых оболочках дыхательной системы сорбируется в 8-11 раз больше вакцины, чем при пероральном применении. Срок выработки 100%-го клеточного иммунитета занимает 5-7 суток.
Технология использования аэрозольного метода
Раньше на предприятиях Группы применяли методику с использованием аппаратов САГ или АПА, которые на время вакцинации требовали полной герметизации корпусов, а также монтажа системы для подачи сжатого воздуха.
Сегодня в птичниках агрохолдинга CHUVA проводят вакцинацию с помощью электрогенераторов аэрозолей. Алгоритм действий в одном корпусе, где содержится от 80 до 100 тыс. голов птицы, следующий.
Перед вакцинацией в корпусе отключаются газогенераторы. Емкости аэрозольных генераторов заполняются рабочим раствором вакцины, как этого требует методика. Далее векторфоги устанавливаются на специальной тележке на уровне каждого яруса с птицей под углом 30 градусов к клеточным батареям. Тележки подключаются к общему силовому кабелю и перемещаются в конец корпуса. По команде ветеринарного специалиста начинается аэрозольная вакцинация птицы. Одновременно включаются все векторфоги и аэрозольное оборудование равномерно с одинаковой скоростью перемещается по проходу между клеточными батареями в начало корпуса. При этом используют две тележки, на каждой устанавливают восемь векторфогов. В корпусах установлены от шести до восьми клеточных батарей, и достаточно двухкратного прокатывания тележек по определенной схеме. Таким образом, вся процедура вакцинации занимает 20 минут.
Этим способом специалисты ГК МЕГАМИКС решили задачу получения максимального эффекта от вакцинации при минимальных временных и трудовых затратах.