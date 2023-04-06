Вакцинация со скоростью света!

ГК «МегаМикс»

Вакцинация поголовья считается одной из самых непростых методик в промышленном животноводстве. Но на птицеводческом холдинге CHUVA (ГК МЕГАМИКС) выстроили эту процедуру таким образом, что на иммунизацию одного корпуса птичника уходит 20 минут. При этом формирование клеточного иммунитета, в том числе к болезни Ньюкасла, завершается уже через 5-7 дней

За последние 20 лет производство мяса птицы в России выросло более чем до 5 млн т в живом весе. Из импортера этой продукции наша страна превратилась в экспортера и заняла 5-е место в мире по производству мяса птицы и 9-е место по производству пищевых яиц. Такие объемы невозможно выпускать без увеличения поголовья. Современная фабрика — это сложный промышленный комплекс, рассчитанный на содержание не менее 1,5 млн голов птицы разного возраста, где на одной территории могут располагаться родительское стадо, цеха выращивания, убойный цех, инкубатор и т. д. Исторически сложилось так, что многие действующие сегодня фабрики были построены в 60-80-х годах прошлого столетия, когда важность соблюдения принципа «все пусто — все занято» была не столь критична. Однако сегодня при интенсивном птицеводстве несоблюдение данного принципа ведет к большим экономическим потерям.



Все это создает условия для вспышек инфекционных заболеваний, преимущественно вирусных, таких как грипп птиц, ньюкасловская болезнь, инфекционный бронхит кур, пневмовирус, ларинготрахеит и т. д. Их профилактика и в первую очередь предупреждение одной из самых распространенных в России инфекций — болезни Ньюкасла (особенно ее нового, VII генотипа) в птицеводстве играют очень важную роль.



Своевременная вакцинация позволяет сформировать адекватный иммунитет в отношении возбудителей инфекций и надежно защищает поголовье птиц. Задача самих хозяйств — выстроить процесс вакцинации максимально эффективно и с минимальными затратами. Этими принципами обоснован выбор метода аэрозольной вакцинации от болезни Ньюкасла в хозяйствах ГК МЕГАМИКС.



Выбор метода вакцинации

По сравнению с индивидуальным введением препаратов массовые методы вакцинации (спреи, выпаивание, аэрозоль), которые используются в промышленном птицеводстве, имеют ряд преимуществ: обширный контакт вакцинного антигена с Т-лимфоцитами сокращает сроки формирования иммунитета.



Сама процедура физиологична и биологически обоснована.



Не требуется фиксировать птицу, что снижает стрессовое воздействие.



Одновременно стимулируется как общий, так и местный иммунитет.



Вакцинация оказывает щадящее действие и не угнетает факторы естественного иммунитета.



В 10-20 раз повышается производительность труда.



Процесс вписывается в технологию производства продуктов птицеводства.



Среди массовых технологий вакцинации важно выбрать оптимальный метод, который будет соответствовать всем задачам. Необходимо учитывать особенности заболевания, вирусный тропизм, место локализации и размножения вируса в организме. Для введения вакцины лучше использовать пути, совпадающие с механизмом передачи возбудителя. Например, при респираторных инфекциях целесообразно проводить аэрозольную вакцинацию, при кишечных — пероральную.



Преимущества аэрозольного метода при респираторных болезнях птиц

Выпаивание — самый распространенный и при этом наиболее трудозатратный метод массовой вакцинации птиц. Технология требует слаженных и точных по времени действий сотрудников предприятия, так как вакцина в растворенном состоянии теряет свои свойства через 2 часа. Нужно слить воду из линий поения, 2-4 часа выдержать птицу без воды и далее в течение 2 часов выпоить раствор. Все это время птица не потребляет корм.



Проведение вакцинации от респираторных болезней, в том числе болезни Ньюкасла, по такой технологии имеет существенные недостатки. Во-первых, раствор вакцины попадает на слизистые оболочки органов дыхания лишь в одном из трех случаев выпаивания. Это обусловлено тем, что в большинстве случаев птицы пьют воду, не погружая в нее ноздри и суспензия вакцины не попадает из глотки в носовые полости. Использование ниппельной системы поения еще больше снижает вероятность попадания вакцины в нужный участок. Во-вторых, иммунитет к респираторным болезням при этом методе формируется 2 недели.



При аэрозольном методе вакцинации условия содержания птицы не меняются, она так же получает воду, корм, продолжает набирать вес. В ГК МЕГАМИКС опробовали эту методику как наименее затратную по трудовым и временным ресурсам. Практика подтвердила — 80-100 тыс. голов птицы возможно вакцинировать всего за 20 минут. Кроме того, аэрозольная вакцинация имеет дополнительные преимущества: на слизистых оболочках дыхательной системы сорбируется в 8-11 раз больше вакцины, чем при пероральном применении. Срок выработки 100%-го клеточного иммунитета занимает 5-7 суток.



Технология использования аэрозольного метода

Раньше на предприятиях Группы применяли методику с использованием аппаратов САГ или АПА, которые на время вакцинации требовали полной герметизации корпусов, а также монтажа системы для подачи сжатого воздуха.



Сегодня в птичниках агрохолдинга CHUVA проводят вакцинацию с помощью электрогенераторов аэрозолей. Алгоритм действий в одном корпусе, где содержится от 80 до 100 тыс. голов птицы, следующий.



Перед вакцинацией в корпусе отключаются газогенераторы. Емкости аэрозольных генераторов заполняются рабочим раствором вакцины, как этого требует методика. Далее векторфоги устанавливаются на специальной тележке на уровне каждого яруса с птицей под углом 30 градусов к клеточным батареям. Тележки подключаются к общему силовому кабелю и перемещаются в конец корпуса. По команде ветеринарного специалиста начинается аэрозольная вакцинация птицы. Одновременно включаются все векторфоги и аэрозольное оборудование равномерно с одинаковой скоростью перемещается по проходу между клеточными батареями в начало корпуса. При этом используют две тележки, на каждой устанавливают восемь векторфогов. В корпусах установлены от шести до восьми клеточных батарей, и достаточно двухкратного прокатывания тележек по определенной схеме. Таким образом, вся процедура вакцинации занимает 20 минут.



Этим способом специалисты ГК МЕГАМИКС решили задачу получения максимального эффекта от вакцинации при минимальных временных и трудовых затратах.

