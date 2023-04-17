Тепло без стресса

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Летняя жара — непростое время для крупного рогатого скота. Животные неизбежно испытывают дискомфорт из-за высоких температур и влажности. Тепловой стресс ежегодно бьет по самочувствию коров и, как следствие, по экономике животноводческих предприятий. Чтобы минимизировать последствия этого удара, специалисты компании МЕГАМИКС рекомендуют сбалансировать рацион

Температура выше — продуктивность ниже

От теплового стресса страдают представители всех пород КРС. Но наиболее уязвимы перед ним молодняк, новотельные коровы, и высокопродуктивные животные. Тепловому стрессу подвержены животные и в новых, и в старых коровниках. Важная задача животноводов в теплое время года — усилить контроль условий содержания и питания, вентиляции, соблюдения норм зоогигиены.



Внешне тепловой стресс можно и не заметить, но у животных повышается слюноотделение, снижается аппетит, учащается дыхание. Производить молоко и одновременно регулировать температуру тела — непростая задача для организма продуктивной коровы. Из-за этого значительно падают надои — специалисты фиксируют потери в 15-30%.



Поддерживать комфортный климат в коровнике крайне важно. Животные чувствуют себя хорошо от -13 и до +22 градусов. Если температура и влажность воздуха выше, то опасность теплового стресса уже рядом. Одновременно с температурой в расчет нужно принимать и уровень влажности воздуха. Эти показатели взаимосвязаны. Например, при температуре 28°C и влажности 60% животное будет чувствовать себя лучше, чем при температуре 23°C и влажности 80%.



Проблема теплового стресса тем острее, чем выше молочная продуктивность животных. Сегодня производительность высокопродуктивных коров достигает 8-10 тыс. л молока в год. Эти показатели напрямую зависят от конверсии кормов. Проблема в том, что летом, в условиях жары и высокой влажности, животные потребляют кормов меньше, а энергии на поддержание функций организма расходуют больше. Так молочная корова оказывается в условиях двойного дефицита энергии. Из-за этого снижается молочная продуктивность коров. Отдельное направление борьбы с тепловым стрессом — сбалансированный рацион, гарантирующий хорошее потребление и конверсию корма.



Как минимизировать тепловой стресс через кормление

«Рацион в первую очередь должен быть свежим, — рассказывает эксперт по кормлению компании МЕГАМИКС Анатолий Бондаревич. — Хороший пример мы знаем в хозяйствах Краснодарского края, где в жаркое время года количество раздач увеличивают до 5 раз в сутки. У животных должно быть в доступе необходимое количество свежей прохладной питьевой воды. Правильно будет сбалансировать рацион по клетчатке, и, конечно, в рацион необходимо добавлять спецпродукты, такие как добавка “МЕГА ЖАРА” ».



Секретный ингредиент летних рационов

Добавка «МЕГА ЖАРА» от производителя МЕГАМИКС поможет снизить одновременно несколько проявлений теплового стресса у КРС. Она доказанно уменьшает снижение молочной продуктивности и потерю жировой массы в жару.



«МЕГА ЖАРА» в рационе КРС стимулирует потребление сухой части корма. Это происходит, в частности, за счет того, что в составе содержится хром в органической форме, яблочный жом, богатый пектином. Животные любят этот ингредиент и с удовольствием поедают корма с «МЕГА ЖАРОЙ».



Максимальный эффект от введения добавки «МЕГА ЖАРА» наблюдается через несколько дней с начала ее употребления. Специалисты рекомендуют использовать добавку в рационах уже с мая, и тогда уже к началу лета поголовье будет легко справляться с тепловым стрессом.



200 грамм добавки «МЕГА ЖАРА» в суточном рационе молочных коров сохранит их продуктивность на уровне показателей, с которыми животное подошло к лету.

