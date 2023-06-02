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В Россельхознадзоре предложили исключить нитраты из списка загрязняющих веществ

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В Россельхознадзоре предложили исключить нитраты из списка загрязняющих веществ
В Россельхознадзоре предложили исключить нитраты из списка загрязняющих веществ

В ведомстве считают, что это поможет сельхозпроизводителям избежать наложения чрезмерных штрафных санкций

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что из списка загрязняющих веществ нужно убрать те, что используют для удобрения почвы, в том числе органические нитраты. Как пояснил представитель ведомства, при внесении навоза в почву образуются нитраты, это, в свою очередь, способствует превышению их предельно допустимой концентрации, и ведомство обязано рассчитать ущерб. 

«Мы из-под нормативного регулирования федерального закона как бы уводим тех, кто хочет перерабатывать навоз и его реализовывать, но подставляем тех, кто будет его применять на землях сельхозназначения, так как нитраты априори будут расти при использовании навоза. А де-юре мы обязаны ущерб считать», — сказал замглавы Россельхознадзора. 

По словам Кармазина, в сложившейся ситуации есть только два пути — или менять нормативную базу, или «и дальше кошмарить бизнес». Ведомство предлагает как раз первый вариант — защиту сельхозпроизводителей от штрафов. Также Кармазин считает нужным внести поправки в ГОСТ, регламентирующий периодичность проб почв на определение концентраций загрязняющих веществ. «С учетом вегетационного периода мы предлагаем установить периодичность в два-три месяца», — советует эксперт. 

Старший преподаватель кафедры молекулярной биологии и биотехнологии факультета естественных наук НГУ Сергей Седых отметил, что органические вещества, в том числе навоз, под действием микроорганизмов в почве преобразуются в неорганические формы, которыми питаются корни растений. 

«А основная неорганическая форма, необходимая и усваиваемая растениями, — это нитраты. Часть нитратов, вносимых в виде минеральных удобрений, вымывается из почвы в силу хорошей растворимости. Часть нитратов, которые образуются в почве из органических удобрений (навоза), также вымывается. И здесь задача фермера — вносить любые виды удобрений так, чтобы “излишков” нитратов в почве не образовывалось», — сказал Седых. 

Важно, что предложение ведомства не снижает требований к охране окружающей среды. продолжит регулярные проверки сельхозземель, но уже по скорректированным нормам, которые будут учитывать использование побочных продуктов животноводства.

Россельхознадзор 

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