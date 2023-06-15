Критические периоды в жизни поросят. Неонатальный период

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Увлечение интенсификацией производства зачастую не учитывает физиологические особенности свиней как биологического вида. Приемы управления, противоречащие основам естественного функционирования макроорганизма, являются тем сдерживающим фактором, который не дает полностью раскрыть потенциал животных

Физиологически критическими для поросят можно назвать неонатальный, пред- и постотъемный периоды. В данной статье рассмотрим негативные факторы, которые существуют в неонатальный период развития поросят и которые впоследствии могут повлиять на экономику производства.



Основными критериями, определяющими критическое состояние животных, являются физиологически обусловленный иммунодефицит (незрелость иммунной системы и отсутствие иммуноглобулинов в крови до выпойки молозива) и время формирования пассивного (колострального) иммунитета, за который отвечают не только иммуноглобулины, но и другие звенья иммунной системы: иммунологически активные клетки (лимфоциты, макрофаги), медиаторы, лактоферрин, лизоцим, компоненты системы комплемента С1q и С3, иммунологически активные лейкоциты секрета молочной железы.



На полноценное формирование пассивного иммунитета оказывают влияние такие факторы, как время первой выпойки и врожденная гипотрофия поросят. В течение первых 24-36 ч жизни поросенка энтероциты тонкого кишечника могут неизбирательно поглощать разнообразные макромолекулы (пиноцитоз), включая IgG. Кроме этого, следует учитывать, что концентрация иммуноглобулинов в молозиве свиноматки снижается в течение 6 ч после рождения первого поросенка в два раза, а через 24 ч — в пять раз. Здесь важно понимание времени прекращения поглощения макромолекул («замыкание»), которое лимитировано истощением способности кишечных эпителиальных клеток к пиноцитозу и процессом замены плодных энтероцитов более зрелой популяцией, а также достаточности получения молозива новорожденным поросенком в зависимости от времени его рождения. Среди поросят, не получивших молозива в достаточном количестве, отмечается более высокая смертность (до 38%), особенно если они родились с низким весом (J. Le Dividich и соавт., 2017).



Врожденная гипотрофия поросят (маловесность) — это особенность породы значительной части многоплодных линий. Неправильное содержание, кормление и эксплуатация супоросных свиноматок (ранняя первая случка, отсутствие моциона и скученное содержание в условиях неудовлетворительного микроклимата) способствуют рождению мелковесных поросят. Индивидуализация и разработка стратегии кормления свиноматок — основное направление постпродажной работы генетических компаний.



Не менее важными аспектами для формирования пассивного иммунитета у поросят являются:



управленческий подход к проведению опоросов и приему поросят, к их кормлению и адаптации. Стандартизация процедур и методов (на ферме не должно быть нескольких мнений);



качество молозива. Необходимо также соблюдать время выпойки и обеспечивать каждого поросенка молозивом;



выраженность сосательного рефлекса. Данный вопрос требует проработки с точки зрения не только генетики, но и ветеринарии (инфекционные заболевания, гормональная программа и т. д. );



терморегуляция и запас энергии при рождении. Присутствие ответственных и обученных сотрудников на участке в момент опороса позволяет минимизировать отход поросят в первые дни жизни;



особенности породы. В настоящее время все генетические компании ведут работу с целью нивелирования данного фактора, но это не отменяет внедрение стандартизированных процедур по работе с многоплодными линиями;



присутствие своей матери. У поросят, получающих молозиво от других свиноматок, хотя и происходит поглощение иммунокомпетентных клеток, но они обнаруживаются только в эпителии двенадцатиперстной и толстой кишки и отсутствуют в крови, лимфе и лимфатических узлах (S. Tuboly и соавт., 1988);



особенности метаболического статуса у новорожденного поросенка [кислотно-основное состояние, интенсивность свободнорадикального (перекисного) окисления липидов и белков, образования оксида азота, S-нитрозотиолов]. При прохождении плода по родовым путям происходит перестройка гемодинамики в связи с включением в общую циркуляцию легочного и портального кровообращения, а также физиологическая гипоксия — компенсаторный респираторно-метаболический ацидоз, который влечет снижение интенсивности пассивного транспорта колостральных иммуноглобулинов и формирование иммунного статуса новорожденного. В первые часы после рождения у поросенка происходит адаптивная перестройка обмена веществ, быстрое повышение концентрации свободных жирных кислот, глицерола и кетоновых тел в крови, главного источника энергии в первые часы после рождения. В результате наступает оксидативный стресс.



Дефицит железа — еще один критичный фактор для поросенка в неонатальный период. Это требует, как известно, применения качественного препарата с нужным количеством железа и хорошей биодоступностью. При отсутствии надлежащего контроля неизбежны падение среднесуточных привесов и проблемы со здоровьем поросят.



Функциональная незрелость пищеварительных органов. У поросенка в неонатальный период желудок лишен барьерной функции и понижена кислотность желудочного сока, поэтому микрофлора извне беспрепятственно попадает в дистальные отделы пищеварительного тракта.



Физиологический дисбаланс (по бифидо- и лактофлоре). К сожалению, частое и не всегда обоснованное применение антибактериальных препаратов, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил усугубляют развитие дисбиотических состояний у поросят.



Резюмируя сказанное, следует отметить, что на свиноводческих комплексах необходимо на постоянной основе заниматься повышением квалификации персонала, а также максимально адаптировать производственные процессы к потребностям животных. Только основываясь на знании физиологических особенностей вида и учитывая критические периоды и факторы, обусловливающие их возникновение, можно гарантировать эффективность производства с большой доходностью и минимизировать существующие риски.



М. БИРЮКОВ, канд. вет. наук, ведущий специалист по ветеринарному сопровождению, компания «МегаМикс»

