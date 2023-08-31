В 2023 году препаратами «Августа» защитят на 17% больше российских посевов, чем в 2022-м

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Почти каждый четвертый гектар посевных площадей в России в 2023 году хотя бы раз будет обработан химическими средствами защиты растений (ХСЗР) компании «Август». Ожидается, что в пересчете на однократную обработку они будут применены на площади около 62 млн га, тогда как в прошлом году данный показатель составлял порядка 53 млн га

В очередной раз уверенно подтверждая свое лидерство на отечественном рынке пестицидов, 31 августа фирма «Август» празднует свой 33-й день рождения. Компания стремительно развивается сразу в нескольких направлениях: в производстве ХСЗР, агробизнесе, научной сфере и др. Это многообразие теперь отражено в главном логотипе. Он включает слово Avgust, три цветные капли (символизирующие капельку воды, листик растения и семечко), а также слоган компании «С нами расти легче».



Заводы «Августа», расположенные в Российской Федерации, Республике Беларусь и КНР, продолжают стабильную работу с положительными производственными показателями. Ультрасовременное предприятие «Август-Алабуга» в Республике Татарстан, ориентированное на крупнотоннажный выпуск препаратов для защиты растений в жидких препаративных формах, ежегодно наращивает объемы отгрузки в ответ на потребности рынка. Завод «Август-Вурнары» в Чувашской Республике, старейшее предприятие компании, модернизируется в целях расширения ассортимента продукции, причем не только для АПК, но и для личных подсобных хозяйств. Так, в 2023 году здесь начали оснащение корпуса под производство и расфасовку популярных у садоводов и огородников гранулированных препаратов с технологической линией производительностью 1 т в час. Всего в нынешнем сезоне реализовано более 53 млн единиц продукции «Августа» в мелкой фасовке.



Динамику развития группы компаний «Август» задают масштабные инвестиционные проекты, реализуемые ею в различных направлениях. В г. Черноголовке Московской области скоро будет завершено возведение коробки здания собственного научно-исследовательского центра (НИЦ) по разработке инновационных препаратов для защиты растений и производству их опытных образцов. Закончить строительные работы планируется в августе 2024 года. В 2023-м «Август» активизировал сотрудничество с РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, СПбГАУ и другими аграрными вузами, чтобы к моменту открытия НИЦ уже был обеспечен перспективными кадрами в лице молодых исследователей, получивших необходимые навыки еще на студенческой скамье. Центр будет состоять из химического и биологического кластеров. В первом будут осуществлять синтез и отработку технологии получения действующих веществ, разработку препаративных форм, масштабирование процессов. Здесь же расположатся аналитические лаборатории. В биологическом кластере будет проводиться первичный скрининг новых активных компонентов и препаратов для определения их эффективности в борьбе с сорняками, болезнями растений и насекомыми-вредителями.



Чтобы сделать свою продукцию более доступной для аграриев Центрального Черноземья, на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» «Август» возводит логистический комплекс с проектной мощностью 26 тыс. паллетомест, который будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра ХСЗР для предприятий агропромышленного сектора, а также фермерских хозяйств области и соседних регионов. В будущем благодаря такому объекту срок от получения заявки клиента до доставки ему продукции «Августа» должен составлять не более 24 часов. В сентябре планируется начать набор и обучение персонала.



По данным консалтинговой компании BEFL, «Август» к 2023 году вошел в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России (19-е место, 260 тыс. га). Под управлением «Август-Агро» находятся угодья в Краснодарском крае, Чувашской Республике, а также Республике Татарстан, где сосредоточена ключевая часть земельного банка компании. Помимо этого, «Август» владеет почти 15 тыс. га земли в Республике Казахстан. Хозяйства «Августа» с момента их вхождения в состав компании исполняют роль демонстрационных площадок, где аграрии могут своими глазами удостовериться в том, как работают препараты «Августа» для защиты растений. Кроме того, неизменный интерес партнеров вызывает технология нулевой обработки почвы Nо-Till, применяемая в хозяйствах «Август-Агро». Также стоит отметить, что в 2023 году «Август» начал реализацию проекта системы орошения полей в Муслюмовском районе Республики Татарстан.



Чтобы обеспечить логистические преимущества для производимой сельхозпродукции и расширить экспортные возможности, «Август» строит в Республике Татарстан два мощных элеваторных комплекса с высокопроизводительными линиями отгрузки. Каждый из них позволит менее чем за сутки отгружать отправительский маршрут, в то время как возможности действующих на данный момент площадок, как правило, не превышают 5-6 вагонов в день. Первый элеватор «Свияжск-Зернопродукт» мощностью 112 тыс. т единовременного хранения заработает уже осенью — после ввода в эксплуатацию первой очереди комплекса. Благодаря расположению на судоходном участке реки Свияга отсюда можно будет отправлять зерно не только железнодорожным и автомобильным, но и водным транспортом. Второй элеватор, расположенный в Бугульминском районе республики, начали возводить летом 2023 года, его мощность единовременного хранения составит 100 тыс. т. Оба элеватора должны выйти на проектные показатели в 2025 году. Помимо этого, для совершенствования логистики «Август» начинает формирование собственного вагонного парка.



Нынешней осенью в агрофирме «Август-Тюлячи» будет запущен собственный семенной завод проектной мощностью 10 т в час. Здесь планируют производить высокорепродуктивные семена озимой и яровой пшеницы, а также гороха. Предприятие оснащается высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого будут проводиться многоступенчатая очистка и калибровка зерна, многослойное протравливание жидкими и порошкообразными компонентами.



На молочных фермах «Августа» за первое полугодие 2023 года было реализовано 18,8 тыс. т молока, которое поступило на молокоперерабатывающие производства Татарстана, Чувашии, Башкирии и Самарской области. В настоящий момент в хозяйствах «Август-Агро» содержится порядка 8 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), при этом вместо старых малопродуктивных ферм строятся современные роботизированные молочно-товарные комплексы (МТК). Так, в Муслюмовском районе Республики Татарстан уже полноценно работают две очереди МТК «Уразметьево» на 2,4 тыс. голов дойного стада, а в 2023 году данный комплекс получил статус племенного репродуктора и официально начал деятельность по разведению КРС голштинской породы. В Лениногорском районе после реконструкции успешно функционирует молочно-товарная ферма «Ялтау» на 600 коров, в 2024-м планируется запуск ее второй очереди на 400 голов. В стадии запуска находится МТК «Степановка» в Мензелинском районе на 1,2 тыс. коров. Также в 2023 году началось строительство самой крупной молочной фермы — МТК «Ульянково» в Кайбицком районе Республики Татарстан на 3,7 тыс. коров.



«Масштабные инвестиционные проекты — это не только возможность диверсификации бизнеса и перспектива роста выручки группы компаний “Август”. Это и наш вклад в развитие социально-экономического потенциала регионов, в которых мы присутствуем: рабочие места и социальные проекты для их жителей, современная инфраструктура и синергетические возможности для местного делового сообщества, — рассказывает генеральный директор фирмы «Август» Михаил Данилов. — Большинство наших начинаний наряду с обеспечением потребностей собственных бизнес-подразделений ориентировано на сотрудничество с местными предприятиями: например, наши элеваторы в Татарстане рассчитаны в том числе и на оказание услуг другим производителям сельхозпродукции. «Август» усиливает оснащение своих объектов отечественными технологическими разработками, которые показывают высокую эффективность на наших заводах, фермах и в лабораториях. Своей усердной работой на протяжении 33 лет мы не просто помогаем земледельцам сберечь урожай, а вместе с нашими партнерами цементируем фундамент продовольственной и технологической безопасности страны».

