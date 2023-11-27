Чем занимались растениеводы «Сибагро» в 2023 году

«Сибагро»

В нынешнем году российские аграрии смогли собрать 147 млн т зерновых — результат является вторым в истории страны и уступает рекордному показателю прошлого года всего на 7 млн т (по ходу сезона снижение ожидалось в заметно большем объеме)

Помимо рыночной конъюнктуры, заставившей часть аграриев уменьшить размеры посевов зерновых, на итоговых объемах также дополнительно сказалось ощутимое снижение урожайности. В среднем по стране за год она сократилась с 35,9 ц/га до 32,5 ц/га по направлению пшеницы и с 30,7 ц/га до 28,1 ц/га в части ячменя.



В Сибири средняя урожайность пшеницы стала самой низкой в масштабах страны и сократилась до 16,7 ц/га. При этом в целом ряде сибирских регионов с наиболее развитым аграрным сектором резко негативную роль сыграл погодный фактор — к примеру, в Новосибирской области валовой сбор зерновых снизился более чем на 1 млн т (до 2,36 млн).



Чтобы преодолеть все неблагоприятные тренды нынешнего года, аграрии компании «Сибагро» сосредоточили усилия на повышении качества продукции растениеводства и технологиях, применяемых на всех этапах производственного цикла. Результатом этой работы стало уверенное достижение планового показателя в размере более 600 тыс. т по всем выращиваемым культурам в семи регионах страны.



Безусловный приоритет качества над количеством определяется конечной целью выращивания зерна — именно наличие собственных кормов, производимых по передовым рецептурам, обеспечивает высокие производственные показатели и потребительские качества готовой продукции «Сибагро».



Высокоинтенсивная система, разработанная и применяемая специалистами холдинга, включает целый ряд современных методик возделывания сельскохозяйственных культур, а также комплексный подход к защите растений.



Одной из главных задач, поставленных и выполненных растениеводами «Сибагро» в нынешнем году, стал масштабный «пилот» по переходу на семенной материал, разработанный отечественными селекционерами.









Директор дивизиона по растениеводству компании «Сибагро» Василий Дерюга:



— Такие сорта семян озимой пшеницы, как Гром, Скипетр, Юка и Безостая 100 отлично показали себя в текущем сезоне. В итоге Белгородский свинокомплекс получил сводную урожайность в размере 56,2 ц/га, то есть на 1,2 ц/га выше установленного плана. Сорта зарубежной селекции по озимой пшенице на данном предприятии не применялись совсем.



Кроме того, заметный прирост урожайности был получен по направлению выращивания отечественных сортов сои. К примеру, на Кудряшовском свинокомплексе в Новосибирской области были опробованы сорта Сибниик 315, Сибниик 9, Золотистая и Сибириада. В итоге сводный показатель отдельных растениеводческих подразделений предприятия достиг 15,3 ц/га при 13,7 ц/га в целом по региону.



Еще одной важной составляющей работы растениеводов «Сибагро» стало внедрение в севооборот новых высокомаржинальных культур. В частности, Назаровское растениеводческое предприятие, расположенное в Красноярском крае, реализовало пилотный проект по технологии возделывания линейного сорта ярового рапса.



По словам Василия Дерюги, на одном из полей предприятию удалось достичь урожайности 24,1 ц/га при плане 20 ц/га. В следующем году холдинг планирует увеличить площадь посевов этой высокомаржинальной культуры до 35 тыс. га — проект будет реализован за счет семян ярового рапса, полученных по итогам нынешнего сезона.



Испытания новых средств защиты растений и их внедрение в повседневную практику растениеводческих подразделений проводятся с целью отбора препаратов с наибольшим экономическим эффектом. В итоге компания получает более высокую урожайность зерновых культур при меньшем уровне затрат.







В уходящем году успешные демонстрационные опыты были проведены на площадке в Криводановке (Новосибирская область). Кроме того, специалисты холдинга изучают результаты тиражного тестирования препаратов, зарекомендовавших себя в ходе демонстрационных испытаний 2022 года на Кудряшовском свинокомплексе и Назаровском растениеводческом предприятии.



По направлению технического оснащения производства сразу на четырех предприятиях «Сибагро» (Красноярском, Кудряшовском и Чистогорском свинокомплексах, а также на Назаровском растениеводческом предприятии) сельскохозяйственную технику оснастили бортовыми контроллерами, датчиками уровня топлива и картридерами.



Благодаря цифровизации машин и оборудования точные и детализированные данные об объемах выполненных работ и расходе ГСМ поступают в систему производственного учета. Нововведения позволили снизить степень влияния человеческого фактора и упростить процесс заполнения первичных документов.



Помимо этого, специалисты Кудряшовского свинокомплекса провели тестирование датчиков контроля высева и глубины заделки семян на посевных комплексах. Еще одним полевым нововведением стал расходомер, позволяющий автоматизировать процесс учета внесения органических удобрений, — прибор был успешно испытан на полях Новосибирской области.



Василий Дерюга:



— Новая техника помогла нам и на этапе уборки урожая. К примеру, в регионах Сибири и Урала предприятия «Сибагро» проводили уборку зерна с повышенной влажностью, поэтому главная задача состояла в том, чтобы своевременно убрать, просушить и сохранить урожай, не потеряв качественных показателей зерна. Техническим решением вопроса стали новые высокопроизводительные конвейерные зерносушилки Alvan Blanch, установленные на площадках нескольких предприятий холдинга. Что же касается общей картины, то большая работа по внедрению новаций проведена во всех звеньях растениеводческой цепочки — от подготовки семенного материала до подработки собранного зерна и закладки его на хранение.



Задел для будущего роста

В целом по регионам присутствия холдинга за 2023 год в сельскохозяйственный оборот были введены и возвращены более 22 тыс. га залежных земель. В планах на следующий год значится ввод еще 28,5 тыс. га. Работа по вовлечению в оборот заброшенных участков позволяет нарастить земельный банк компании и увеличить процент обеспеченности собственным зерном.



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