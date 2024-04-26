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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Салат Нордис от компании «Сингента»

Новость компании

Салат Нордис от компании «Сингента» Салат Нордис в производстве в РФ
«Сингента»
Салат Нордис от компании «Сингента» Салат Нордис в производстве в РФ
«Сингента»

В свете постоянного роста спроса на местные овощные продукты круглый год и быстрой смены поставщиков развитие собственного овощеводства становится актуальным. Особенно важным является развитие производства зеленных салатных культур, которые представляют собой скоропортящиеся продукты и сильно зависят от сезонности производства и импорта вне сезона

Поставщики овощей и логистические компании вносят новые требования к гибридам салата для профессиональных теплиц, особенно в условиях круглогодичной проточной гидропоники и интенсивного искусственного освещения. Компания «» повышает свои стандарты качества, расширяет ассортимент сортов салата и улучшает их безопасность, обеспечивая высокую генетическую устойчивость к различным заболеваниям и агрессивным условиям выращивания.

В последние годы компания «» значительно увеличила объем фундаментальных и прикладных исследований в области селекции зеленных культур, включая салат, нацеленных на развитие новых сортов для профессиональных теплиц и методов выращивания с использованием проточной технологии круглый год. Селекция салата и шпината ведется компанией «» на высоком технологическом и интеллектуальном уровне, что отражается в широком портфеле сортов салата и шпината. Ежегодно компания проводит множество фундаментальных и прикладных исследований, сотрудничая с основными странами по работе и производству семян, включая Соединенные Штаты Америки, Францию, Испанию, Германию и Нидерланды. Крупнейшими производителями салата и шпината в открытом грунте выступают страны Ближнего Востока, Турция и Иран, в то время как в защищенном грунте методом проточной гидропоники крупнейшими странами — производителями салата стали страны старой Европы, а в скандинавских странах салаты в защищенном грунте приобрели огромную популярность.


Салат Нордис в производстве в РФ

Научные исследования ведутся с целью достижения высокой продуктивности салата, скороспелости, холодостойкости и устойчивости к различным заболеваниям, а также адаптивности растений к орошению и минеральному питанию. «» является мировым лидером по селекции и производству шпината и салата, предлагая широкий выбор сортов для различных методов выращивания, включая бэби-лиф и кочанные типы салата.

Выращивание салата в защищенном грунте методом проточной гидропоники — более маржинальное и выгодное производство, обеспечивающее постоянное поступление свежего салата в течение всего года. Компания «» предлагает сорт салата Нордис в типе айсберг, который прошел успешные производственные испытания и официальную регистрацию в России для выращивания на гидропонике. Салат Нордис характеризуется быстрым формированием розетки хрустящих сладких листьев в течение короткого периода вегетации, от 35 до 45 дней в зависимости от сезона. Для достижения оптимальной заполненности пакета салата Нордис по технологии высевается от 2 до 3 семян в каждый горшочек. Этот сорт салата идеально подходит для гидропоники, не имеет негативных генетических особенностей, обладает высокой устойчивостью к различным заболеваниям и адаптирован к различным условиям выращивания.

Семена салата Нордис предлагаются в различных вариантах упаковки и фасовки, что делает их более доступными и привлекательными для производителей. Выбирая сорта салата от компании «», вы можете быть уверены в получении высоких результатов, а наши специалисты готовы помочь вам в решении любых вопросов по выращиванию этой культуры.

Реклама. ООО «», ИНН 7705255201
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«Сингента»

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