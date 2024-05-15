ОПТИТЭК выпустит плуги под собственным брендом

OPTITECH

Дистрибьютор и производитель сельхозтехники ОПТИТЭК организует выпуск плугов для российского рынка. Новый производственный проект позволит расширить линейку пятью новыми моделями и обеспечит снижение цен для конечных покупателей

Плуги будут производиться на партнерском предприятии по чертежам и спецификациям компании в соответствии с требованиями к качеству бренда ОПТИТЭК, а также окрашиваться в фирменный красный цвет. В качестве производственной площадки был выбран завод, который c 1993 года специализируется на выпуске почвообрабатывающей техники и поставке комплектующих для агрегатов известных мировых брендов.



Вместе с этим будет расширен модельный ряд: к ранее поставляемым 4-8-корпусным плугам добавятся агрегаты с 3, 9, 10, 11 и 12 корпусами. Линейка будет включать оборотные плуги для вспашки как в борозде, так и вне борозды (on land), с защитой срезным болтом. В базовой комплектации линейка оснащается перьевыми отвалами и кукурузными предплужниками. Особый интерес представляет самая старшая модель, поскольку она востребована на рынке России, где преобладают хозяйства с большой и средней площадью пашни: агрегатируясь с трактором 500-600 л.с., 12-корпусный плуг способен за 12-часовую смену обработать до 65 га (из расчета его производительности без остановок до 6 га/час). Первые плуги появятся на российском рынке в июле 2024 года.



Благодаря налаживанию производственных процессов и логистики дистрибьютору удалось добиться снижения цен на оборудование для конечных покупателей. Так, стоимость наиболее продаваемой модели — 8-корпусного плуга OPTITECH PL 850 в комплектации для вспашки вне борозды (on land) составит теперь 6 450 000 руб. Производственное партнерство также даст бесперебойное обеспечение запчастями не только на новую линейку, но и на агрегаты, ввезенные ранее и уже эксплуатируемые аграриями.



«Наша компания планомерно развивает продуктовый портфель с фокусом на глубокую адаптацию сельскохозяйственной техники и оборудования под особенности эксплуатации в России, что важно в текущих реалиях. Производство плугов под собственным брендом — новый значимый шаг в обеспечении российских аграриев комплексными решениями как в технико-технологическом отношении, так и в послепродажном обслуживании», — рассказал менеджер по продукту и продуктовой поддержке компании ОПТИТЭК Александр Довженко.



О компании

ОПТИТЭК — в прошлом AGCO-RM, предприятие, предлагающее широкий спектр техники и решений для сельскохозяйственных работ и осуществляющее дистрибуцию продукции на всей территории Российской Федерации. Компания поставляет на рынок сельскохозяйственную технику, в том числе собственного производства, оставаясь при этом единственным официальным представителем брендов Fendt, Massey Ferguson и Valtra в России. Во всех направлениях деятельности ОПТИТЭК сохраняет стратегический подход, который заключается в обеспечении российских аграриев качественными продуктами и решениями для сельского хозяйства, а также в премиальном уровне сервиса и высококвалифицированной поддержке дилеров и конечных клиентов, предоставляемой той же, что и ранее, профессиональной командой специалистов.



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