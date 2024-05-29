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Эффективность применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов для предприятий мясного птицеводства

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Эффективность применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов для предприятий мясного птицеводства
Эффективность применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов для предприятий мясного птицеводства

Главная задача предприятий мясного птицеводства — стабильно получать максимальный выход товарной продукции с единицы площади при минимальных затратах. Предприятие оптимизирует экономические показатели и технологические параметры с учетом биологических особенностей птицы

При этом ключевым фактором является правильное сочетание таких параметров, как срок выращивания, конечная живая масса, плотность посадки и выход мяса для бройлеров конкретного кросса. Ведущая роль в этом процессе отводится технологиям кормления.

ОПЫТ

В рамках научно-исследовательской работы Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина была проведена оценка эффективности применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308».

Бройлеры этой породы обладают уникальными генетическими характеристиками, которые позволяют получать высокие показатели прироста живой массы. Однако для полного раскрытия потенциала им необходимы правильное кормление и благоприятные условия содержания.

Научно-хозяйственный опыт был проведен с февраля по апрель 2024 года на базе учебно-научной птицефабрики УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородского ГАУ. Исследование проводили в течение 40 дней с соблюдением необходимых параметров: микроклимата, плотности посадки и рациона кормления. Цыплят разделили на две группы, по 40 голов в каждой, из одного вывода с аналогичной живой массой и равным соотношением по полу.

  1. Группа «Контроль»: основной рацион, стандартно используемый при кормлении цыплят-бройлеров в УНИЦ «Агротехнопарк».

  2. Группа «Опыт»: комбикорм Раменского комбината хлебопродуктов.

Птица получала рационы ПК-5 Старт — с 0-го по 10-й день, ПК-5 Рост — с 11-го по 28-й день, ПК-6 Финиш — с 29-го дня до убоя. В ходе исследования были проведены следующие работы:

  • ежедневный учет раздачи корма;

  • ежедневный учет заболеваний, отхода, падежа;

  • взвешивание, расчет прироста, потребления корма, конверсии корма;

  • контрольный убой (по три головы из группы).

Условия содержания цыплят во всех группах были одинаковыми и соответствовали рекомендуемым нормативам для данного кросса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение экспериментального периода ежедневно проводились наблюдения за физиологическим состоянием птицы. А для оценки эффективности применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов на резистентность организма птицы смотрели ее сохранность по отдельным периодам выращивания и в целом за весь период.

В конце периода сохранность птицы в группе на Раменском комбикорме составила 100%, что на 2,5% выше, чем в контрольной группе, — 97,5%.

В результате исследований было установлено, что бройлеры в группе на Раменском комбикорме потребили на 9,91 кг (5,67%) комбикорма меньше, чем в опытной группе. При этом итоговый прирост бройлеров на Раменском комбикорме был на 1,04 кг (1,03%) выше, а конверсия комбикорма лучше на 0,11 кг/кг (6,39%), чем в контрольной группе.

ВЫВОДЫ

По результатам исследований установлено, что комбикорма для бройлеров ПК-5 Старт, ПК-5 Рост, ПК-6 Финиш Раменского комбината хлебопродуктов позволяют:

  • увеличить прирост живой массы на 1% относительно стандартной схемы выращивания;

  • улучшить конверсию комбикорма до 1,61 единицы, что ниже показателя контрольной группы на 0,11 единицы;

  • обеспечить сохранность поголовья на уровне 100%;

  • повысить убойный выход потрошеной тушки на 0,25%;

  • увеличить чистую прибыль на 13% за счет снижения затрат на комбикорма.

Результаты исследований подтверждают, что Раменские комбикорма для бройлеров повышают продуктивность птицы и снижают затраты на кормление. А профессиональный подход к кормлению позволяет повысить эффективность производства и получать стабильно высокие результаты на предприятиях мясного птицеводства.

С полной версией отчета о научно-исследовательской работе по теме «Эффективность применения кормовых программ АО «Раменский комбинат хлебопродуктов» можно ознакомиться здесь https://ramkhp.ru/press-center/

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