Эффективность применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов для предприятий мясного птицеводства

Главная задача предприятий мясного птицеводства — стабильно получать максимальный выход товарной продукции с единицы площади при минимальных затратах. Предприятие оптимизирует экономические показатели и технологические параметры с учетом биологических особенностей птицы

При этом ключевым фактором является правильное сочетание таких параметров, как срок выращивания, конечная живая масса, плотность посадки и выход мяса для бройлеров конкретного кросса. Ведущая роль в этом процессе отводится технологиям кормления.



ОПЫТ

В рамках научно-исследовательской работы Белгородского государственного аграрного университета им. В.Я. Горина была проведена оценка эффективности применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308».



Бройлеры этой породы обладают уникальными генетическими характеристиками, которые позволяют получать высокие показатели прироста живой массы. Однако для полного раскрытия потенциала им необходимы правильное кормление и благоприятные условия содержания.



Научно-хозяйственный опыт был проведен с февраля по апрель 2024 года на базе учебно-научной птицефабрики УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородского ГАУ. Исследование проводили в течение 40 дней с соблюдением необходимых параметров: микроклимата, плотности посадки и рациона кормления. Цыплят разделили на две группы, по 40 голов в каждой, из одного вывода с аналогичной живой массой и равным соотношением по полу.



Группа «Контроль»: основной рацион, стандартно используемый при кормлении цыплят-бройлеров в УНИЦ «Агротехнопарк».

Группа «Опыт»: комбикорм Раменского комбината хлебопродуктов.



Птица получала рационы ПК-5 Старт — с 0-го по 10-й день, ПК-5 Рост — с 11-го по 28-й день, ПК-6 Финиш — с 29-го дня до убоя. В ходе исследования были проведены следующие работы:



ежедневный учет раздачи корма;



ежедневный учет заболеваний, отхода, падежа;



взвешивание, расчет прироста, потребления корма, конверсии корма;



контрольный убой (по три головы из группы).



Условия содержания цыплят во всех группах были одинаковыми и соответствовали рекомендуемым нормативам для данного кросса.



РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение экспериментального периода ежедневно проводились наблюдения за физиологическим состоянием птицы. А для оценки эффективности применения кормовых программ Раменского комбината хлебопродуктов на резистентность организма птицы смотрели ее сохранность по отдельным периодам выращивания и в целом за весь период.



В конце периода сохранность птицы в группе на Раменском комбикорме составила 100%, что на 2,5% выше, чем в контрольной группе, — 97,5%.



В результате исследований было установлено, что бройлеры в группе на Раменском комбикорме потребили на 9,91 кг (5,67%) комбикорма меньше, чем в опытной группе. При этом итоговый прирост бройлеров на Раменском комбикорме был на 1,04 кг (1,03%) выше, а конверсия комбикорма лучше на 0,11 кг/кг (6,39%), чем в контрольной группе.



ВЫВОДЫ

По результатам исследований установлено, что комбикорма для бройлеров ПК-5 Старт, ПК-5 Рост, ПК-6 Финиш Раменского комбината хлебопродуктов позволяют:



увеличить прирост живой массы на 1% относительно стандартной схемы выращивания;



улучшить конверсию комбикорма до 1,61 единицы, что ниже показателя контрольной группы на 0,11 единицы;



обеспечить сохранность поголовья на уровне 100%;



повысить убойный выход потрошеной тушки на 0,25%;



увеличить чистую прибыль на 13% за счет снижения затрат на комбикорма.



Результаты исследований подтверждают, что Раменские комбикорма для бройлеров повышают продуктивность птицы и снижают затраты на кормление. А профессиональный подход к кормлению позволяет повысить эффективность производства и получать стабильно высокие результаты на предприятиях мясного птицеводства.



С полной версией отчета о научно-исследовательской работе по теме «Эффективность применения кормовых программ АО «Раменский комбинат хлебопродуктов» можно ознакомиться здесь https://ramkhp.ru/press-center/



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