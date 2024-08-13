Лидерство в инновациях: экстрактор Myande E-типа получил первую премию CCOA в области науки и техники

Myande

Недавно Управление стратегических запасов продовольствия и зерна Китая объявило список проектов-победителей научно-технической премии Ассоциации зерновых и масличных культур Китая за 2023 год. Проект «Крупное интеллектуальное оборудование для экстракции масличных культур типа E», представленный совместно Myande Group, университетом Цзяннань и Hainan Ausca International Grain and Oil, получил первый приз

Инновации и технологическое лидерство

Крупномасштабный интеллектуальный экстрактор типа E с независимыми правами интеллектуальной собственности является основным оборудованием в процессе производства пищевого масла. Он имеет три патента на изобретение, 16 патентов на полезную модель, два патента на внешний вид и два авторских права на программное обеспечение.



Инновационное использование интегрированной модульной структуры значительно повышает точность и качество изготовления оборудования, делая транспортировку удобной и быстрой.



Первая концепция проектирования четырехмоторного двухосевого гидравлического привода с распределенной мощностью, эффективно повышающая коэффициент запаса прочности цепи для обеспечения долгосрочной безопасной эксплуатации оборудования.



Интеллектуальная система активного управления техническим обслуживанием обеспечивает онлайн-мониторинг и регулирование параметров процесса в режиме реального времени и управление жизненным циклом оборудования, устраняя скрытые опасности аварий, вызванных действиями человека.



Остаточный растворитель в выгружаемом влажном шроте, остаточное масло в шроте, потребление пара и электроэнергии значительно снижаются, что признано Китайской федерацией машиностроительной промышленности ведущим на международном уровне.



Выйти на зарубежный рынок

Экстрактор Myande типа E использовался на многих крупномасштабных линиях по экстракции пищевого масла с ежедневной производительностью более 5000 т и экспортировался во многие страны «Пояса и пути», такие как Центральная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Восточная Европа, что позволяет отечественному оборудованию для производства пищевого масла быстро завоевать международный рынок. И это принесло местным жителям безопасные и полезные для здоровья пищевые масла.



Myande продолжит независимую разработку высококачественного оборудования для переработки зерна и масла, которое восполнит недостатки и восполнит пробелы. Это будет способствовать технологической самостоятельности страны, изобретательному созданию высококачественных механических изделий и системных решений, достижению успеха у клиентов и внесет вклад в реализацию качественного развития масличной, масложировой промышленности.



Source: https://ru.myandegroup.com/

