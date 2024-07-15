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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Косилка EASYCUT R 450 — Косить с ещё лучшим балансированием

Новость компании

Косилка EASYCUT R 450 — Косить с ещё лучшим балансированием Фото 1: EasyCut R 450 на разворотной полосе. Встроенный в подвеску цилиндр маятникового останова притягивает косилочный блок к консоли в разворотном положении и обеспечивает плавное движение с максимальным подъемом даже при поворотных маневрах
«Агро-Строительные Технологии»
Косилка EASYCUT R 450 — Косить с ещё лучшим балансированием Фото 1: EasyCut R 450 на разворотной полосе. Встроенный в подвеску цилиндр маятникового останова притягивает косилочный блок к консоли в разворотном положении и обеспечивает плавное движение с максимальным подъемом даже при поворотных маневрах
«Агро-Строительные Технологии»

«Агро-Строительные Технологии», официальный дилер кормоуборочной техники Krone, представляет новую модель: косилочный агрегат EasyCut R 450 с шириной захвата 4,5 м. Косилка оснащена телескопическим противовесом и механизмом складывания в транспортное положение в горизонтальной плоскости

Выпустив новую косилку EasyCut R 450, компания Krone в очередной раз подтверждает свою инновационную направленность и предлагает практичные транспортные решения для еще большей производительности машин с трехточечной навеской без плющилки. Данная задненавесная модель косилки обеспечивает максимальную устойчивость во время езды благодаря наличию телескопического противовеса, а в транспортное положение переводится обычным горизонтальным складыванием назад. 

Эффективное кошение с подходящим перекрытием

Новый флагман может эксплуатироваться в комбинации со всеми известными фронтальными косилками, обеспечивая при этом оптимальное перекрытие и ширину захвата вплоть до четырех метров. Регулируемые крепления нижних тяг и консоли, устанавливаемые в различных положениях, гарантируют безупречное скашивание кормовых культур, не оставляя ни одного нескошенного стебля.

Идеальное распределение массы для еще большей устойчивости движения

Косилка EasyCut R 450 оснащается гидравлическим телескопическим механизмом, который опционально может комплектоваться пластинами массой 50 кг в количестве до 10 шт. Данное устройство обеспечивает максимальное улучшение ходовых качеств в поле. Противовес массой до 500 кг выдвигается на 60 см благодаря автоматическому последовательному управлению. За счет этого достигается оптимальное балластирование машины и равномерная нагрузка на нижние тяги трактора. В итоге потребность в мощности составляет всего 74 кВт или 100 л.с. Этот факт делает косилку привлекательной не только для сельскохозяйственных предприятий самого разного размера и профиля, но и для совместного использования на нескольких предприятиях.

Образцовое копирование рельефа поля посредством гидравлического механизма снятия опорной нагрузки

Идеальное копирование почвы в том числе в самых суровых условиях гарантирует запатентованная навеска DuoGrip. Интегрированный маятниковый стоп-цилиндр подтягивает косилку к консоли в положение, предназначенное для прохождения разворотной полосы, обеспечивая тем самым плавный ход, в том числе, на неровной почве и при совершении стремительных маневров. Таким образом реализуется максимальное поднятие на разворотах.

Помимо всего прочего, в серийную комплектацию входит механизм гидравлического регулирования опорной нагрузки с манометром. Для обеспечения еще большего комфорта в качестве опции предлагается система регулировки опорной нагрузки с органом управления, расположенном в кабине трактора, правда, для данной системы потребуется дополнительный гидрораспределитель двухстороннего действия. Кроме того, данная система способствует снижению расхода дизельного топлива.

Проверенные временем технологии EasyCut 

Технической базой косилки EasyCut R 450 является герметично заваренный, смазанный на весь срок службы косилочный брус EasyCut, укомплектованный восьмью косилочными дисками и двумя косилочными барабанами. Запатентованное устройство защиты косилочного бруса SafeCut и гидравлическая защита от наезда надежно предотвращают серьезные повреждения косилочного агрегата.

Компактная и безопасная на дороге

Для целей транспортировки косилка EasyCut R 450 гидравлически отводится назад в горизонтальной плоскости. При этом противовес автоматически задвигается, таким образом транспортная ширина составляет менее 2,5 м. А с учетом серийного светодиодного освещения, включающего предупредительные таблички, задненавесной косилочный агрегат можно совершенно безопасно транспортировать по дорогам общего пользования. После проделанной работы косилку можно абсолютно надежно припарковать на входящие в серийную комплектацию опорные стойки, которые являются неотъемлемой частью машины. 

Заключение: Новая косилка EasyCut R 450, располагая шириной захвата 4,5 м, устанавливает новую планку для задненавесных косилок. А благодаря возможности гибкой адаптации перекрытия данный агрегат может в высшей степени эффективно использоваться в комбинации с различными фронтальными косилками производства компании Krone. В паре с косилкой EasyCut F 400 Fold можно достичь 8-метровой ширины захвата. Наличие других удобных функций, таких как гидравлическая система снятия опорной нагрузки и телескопический противовес, обеспечивает оптимальное копирование рельефа поля и распределение опорной нагрузки, которые, в свою очередь, даже в самых суровых условиях гарантируют стабильный точный cрез, обеспечивая тем самым наилучшие предпосылки для заготовки высококачественных кормов.

Обзор технических характеристик

Ширина захвата: 4,47 м.

Транспортная ширина: менее 2,50 м (за счет горизонтального складывания).

Собственная масса: 1250 кг.

Навеска: сцепка для трехточечного механизма навески (кат. III, перемещаемая). 

Косилочный брус: EasyCut включает:

  • устройство защиты косилочных дисков SafeCut;

  • расположение косилочных дисков SmartCut;

  • 8 косилочных дисков, 2 косилочных барабана.

Приводной механизм:

  • сочетает карданный вал и редуктор;

  • с интегрированной обгонной муфтой;

  • количество оборотов ВОМ 540 об/мин (опция 1000 об/мин).

Навешивание косилки по центру тяжести: система DuoGrip.

Регулировка опорной нагрузки: гидравлическая (в качестве опции предлагается система регулирования из кабины, для этого дополнительно требуется один гидрораспределитель двухстороннего действия).

Противовес: телескопический противовес массой до 500 кг. 

Необходимые гидрораспределители: один — одностороннего действия, один — двухстороннего действия.

Потребная мощность: от 74 кВт/100 л.с.

«Агро-Строительные Технологии» — официальный дилер Krone на территориях: Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Республика Дагестан, Чеченская республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Ростовская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Воронежская область.

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Фото 2: EasyCut R 450 в одиночной эксплуатации. С рабочей шириной 4,5 м новая модель EasyCut R 450 устанавливает новые стандарты для задненавесных косилок с трехточечной навеской

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Фото 3: EasyCut R 450 в комбинации с фронтальной косилкой EasyCut F 320. Благодаря свободно регулируемому перекрытию EasyCut R 450 можно использовать в сочетании с различными фронтальными косилками Krone — в данном случае с EasyCut F 320

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Фото 4: EasyCut R 450 в комбинации с EasyCut F 400 Fold. достигает рабочей ширины почти 8 м

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Фото 5: EasyCut R 450 на дороге. Благодаря возможности переводить косилочный блок назад посредством гидравлики и транспортной ширине, не превышающей 2,5 м, можно безопасно перевозить EasyCut R 450 по дороге

«Агро-Строительные Технологии»

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