ВНИИ Экология Минприроды России утвердил методические указания по экологической оценке пестицидов и агрохимикатов

ВНИИ Экология

ФГБУ «ВНИИ Экология», подведомственная организация Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвердило Методические указания по разработке проектов программ регистрационных испытаний для экологической оценки регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Документ определяет перечень регистрационных испытаний, необходимых для оценки безопасного воздействия препаратов на окружающую среду при их применении

Указания распространяются как на пестициды, так и на агрохимикаты. Они устанавливают научно обоснованные требования к разработке программ регистрационных испытаний.



Методика ориентирована на проведение полевых и лабораторных регистрационных испытаний и содержит четкие критерии их необходимости.



Так, лабораторные колоночные опыты требуются при одновременном выполнении условий: коэффициент сорбции (KОС(foc)) < 500 л/кг и стойкость в почве (DT50) превышает 21 сутки (для препаратов, применяемых в открытом грунте, за исключением феромонов и средств, используемых только для обработки зернохранилищ).



Полевые исследования по поступлению веществ в поверхностные воды вследствие сноса с обрабатываемых полей проводятся в отношении препаратов, применение которых предусматривает наземное опрыскивание и которые по результатам лабораторных исследований токсичны для любой из групп водной биоты.



Указания предусматривают регистрационные испытания на основные группы живых организмов с учетом условий применения препаратов.



Испытания по изучению воздействия на млекопитающих необходимы для всех пестицидов, за исключением применяемых только для обработки зернохранилищ или только в условиях закрытого грунта.



Оценка токсического воздействия на медоносных пчел проводится в отношении всех пестицидов, кроме твердых форм (гранулы, порошки, брикеты и иные формы без образования рабочей жидкости и аэрозоля), протравителей семян, препаратов, используемых только для обработки зернохранилищ и мест хранения урожая, а также применяемых исключительно в закрытом грунте.



Аналогичный дифференцированный подход применяется и к другим группам живых организмов.



Проведение регистрационных испытаний по указаниям ВНИИ Экология позволяет выявлять потенциальную опасность препаратов, связанную в том числе с влиянием коформулянтов (ПАВ, растворителей, стабилизаторов и других компонентов). Это обеспечивает более полный учет реального воздействия пестицидов и агрохимикатов на объекты окружающей среды при регистрации.



Документ направлен на повышение обоснованности оценки экологической безопасности регламентов применения средств защиты растений и агрохимикатов.

