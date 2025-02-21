Комплексное решение

«Ростсельмаш»

Подготовка к весенним полевым работам идет полным ходом. Первыми на них выйдут аграрии юга и Северного Кавказа. Они пополняют свои машинопарки и запасаются необходимыми материалами. Раннее весеннее боронование, как залог хорошего урожая, требует особого внимания к выбору почвообрабатывающей техники. И компания Ростсельмаш готова обеспечить земледельцев современными и надежными машинами в полном объеме

Тракторы Ростсельмаш 2000 серии являются оптимальным выбором для работ на перезимовавшей почве. Эти машины сочетают в себе высокую производительность и надежность, а благодаря широкому выбору опций и навесного оборудования эффективно выполняют весь спектр фермерских задач.



Шарнирно-сочлененные тракторы Ростсельмаш отличаются высокой мощностью (405-433 л. с.) и гидравлической системой (до 260 л/мин.), способны обрабатывать до 12 000 га за сезон с производительностью до 19 га/ч.



На тракторы Ростсельмаш можно опционально установить систему автоуправления. Она увеличивает производительность машины за счет минимизации пропусков и перекрытий при обработке почвы, а также исключает «загущение» посевов. Агромашина совместима с установкой электрического и гидравлического подруливающего устройства.







Система автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 обеспечивает устойчивую работу с высокоточными поправками на расстояниях до 30 км от базовой станции RTK, сохраняя точность до 2,5 см. В ее комплектацию входит: электроруль, монитор с диагональю 10 дюймов, с помощью которого происходят настройка и управление системой; антенна ГНСС, радиомодем и инерциальная система в одном корпусе для установки на крыше.



РСМ Агротроник Пилот 1.0 взаимодействует с различными корректирующими сигналами. Приемники, расположенные на крыше машины, получают координаты с частотой 10 раз в секунду, что способствует получению высокой точности определения местоположения до 2,5 см, а инерциальная система позволяет компенсировать наклон трактора на сложном рельефе. Работа с различными спутниками обеспечивает стабильное функционирование техники даже возле лесополос или в сложных метеоусловиях — например, в туман.



«Компания стремится предложить аграриям не просто технику и цифровые разработки, а комплексные решения. Они включают в себя сервисное обслуживание, обеспечение наличия запасных частей в регионах, консультации по выбору наиболее выгодных условий финансирования приобретения техники. Действуют специальные программы обучения для механизаторов и инженеров хозяйств, направленные на повышение эффективности эксплуатации агромашин и сокращение времени простоя», — рассказал Александр Альперин, директор департамента маркетинга компании Ростсельмаш.

