Олег Платунов, «АПХ РУС»: «Сельское хозяйство становится умным»

«АПХ РУС»

«АПХ Групп» — международная компания с более чем 30-летним опытом работы в России, которая помогает аграриям по всему миру внедрять инновации и добиваться максимальной эффективности при выращивании картофеля и овощей, а также реализует проекты по орошению. Коммерческий директор «АПХ РУС» Олег Платунов рассказал о ключевых трендах отрасли, умных технологиях и комплексных решениях в сельском хозяйстве

— Олег, расскажите коротко о компании, что сегодня представляет собой «АПХ Групп»?



— «АПХ Групп» — международная компания, свыше 30 лет работающая в России и продающая технику и оборудование более чем в 50 странах. Мы специализируемся на поставках оборудования для орошения, хранения, переработки и упаковки картофеля и овощей, а также реализуем комплексные проекты «под ключ».



Важно, что выручка компании стабильно растет, за последние пять лет мы увеличили ее в два раза. Это особенно значимо, потому что мы не продаем самоходную технику типа тракторов или комбайнов, а работаем в узкоспециализированном сегменте: техника и оборудование для выращивания, хранения, приемки, сортировки и переработки картофеля и овощей, а также на рынке орошения.



Для нас принципиально важно, чтобы наши клиенты имели доступ к технологическим решениям, которые пока не имеют аналогов в России, могли использовать лучшие мировые практики и получали профессиональный сервис.



— «АПХ Групп» активно использует термин «комплексные решения». Что вы вкладываете в это понятие?



— Комплексный подход — это когда мы не просто продаем технику, а помогаем клиенту выстроить логичную и эффективную технологическую цепочку от поля до фасовки. В мире не существует ни одного производителя техники и оборудования, который может «закрыть» весь требуемый набор техники и оборудования для выращивания, хранения, упаковки и переработки картофеля. Есть компании — лидеры в какой-то определенной области. Это может быть техника для посадки картофеля, системы орошения, машины для хранения и сортировки, вплоть до оборудования для производства чипсов и картофеля фри. Мы подбираем технику, учитывая климат, почву, инфраструктуру и задачи клиента, предоставляя оптимальное решение под конкретный проект.



Посмотреть видео работы техники и оборудования можно по ссылке в Telegram-канале https://t.me/aphgroupru



— Какие технологии сегодня особенно востребованы на мировом рынке?



— Аграрный рынок идет по пути «Сельского хозяйства 4.0» (Farming 4.0, в англоязычных источниках) — точного и умного сельского хозяйства.



— Расскажите подробнее о концепции «Сельское хозяйство 4.0» и почему эти подходы важны сегодня?



— Шесть лет назад на Всемирном правительственном саммите был представлен доклад «Сельское хозяйство 4.0 — Будущее сельскохозяйственных технологий», а четыре года назад ФАО выпустила обширный отчет «Сельское хозяйство 4.0: сельскохозяйственная робототехника и оборудование для устойчивого растениеводства». Оба документа задали вектор развития мировой агротехнологии.



Всемирный правительственный саммит — ежегодная площадка, где спикеры из более чем 150 стран, в том числе Илон Маск, обсуждают глобальные тренды и инновации. В отчете были выделены четыре ключевых фактора давления на сельское хозяйство: демография, истощение природных ресурсов, изменение климата и пищевые потери (как «в поле», так и на этапе логистики).



Доклад ФАО подробно описывает, как интернет вещей, ИИ и Big Data могут помочь преодолеть эти вызовы, увеличить урожайность и одновременно оптимизировать затраты.







— Почему именно эти четыре фактора, выделенные в докладе, считаются наиболее критичными с точки зрения давления на сельское хозяйство?



— Первый фактор — рост населения. Сегодня на Земле проживают 8,2 млрд человек, это свыше чем в два раза больше, чем было в 1973 году, в котором я родился. Сейчас рост происходит преимущественно за счет Азии, Африки и Ближнего Востока. Уже в 2009 году городское и сельское население сравнялось по численности (3,4 млрд человек), а к 2050-му более двух третей людей будут жить в городах.



Второй фактор — нехватка природных ресурсов. Деградация почв из-за интенсивного использования удобрений, урбанизация, рост спроса на воду и удобрения, безусловно, влияют и будут влиять на развитие АПК.



Следующий фактор — изменение климата. Можно, конечно, смеяться над этими данными, но планета действительно стала теплее на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальным периодом; без кардинальных мер к 2100 году потепление может достичь 2,8 °C. Кажется, что это мало, но авторитетные ученые заявляют, что это уже привело к экстремальным погодным явлениям и повышению рисков для урожая в ряде регионов.



И, наконец, фактор пищевых потерь и отходов: 20-30% продовольствия теряется на этапах уборки, хранения и транспортировки, усугубляя дефицит при растущем спросе. Этот пункт особенно важен, поскольку именно в этой области мы можем работать над эффективностью и добиваться экономии затрат.



— Как концепция «Сельское хозяйство 4.0» помогает справиться с этими вызовами?



— Суть данной концепции — интеграция цифровых технологий на всех этапах агропроцесса. Так, например, IoT‑сенсоры мониторят влажность, температуру и состав почвы в реальном времени. Связь между машинами (machine-to-machine) и с облачными платформами (cloud-to-cloud) обеспечивает обмен данными между ними и аналитическими системами. ИИ‑алгоритмы анализируют изображения и телеметрию для предсказания заболеваний и оптимизации внесения удобрений и пестицидов, формируя отчеты для оперативного управления. Big data собирает исторические и актуальные данные для построения рекомендаций и прогноза урожайности. Агродата‑центры интегрируют информацию о погоде, составе почвы и технике.



В картофелеводстве и овощеводстве также начинают использовать искусственный интеллект — например, для оптической сортировки картофеля. Также стоит упомянуть, что у нас есть новая модель картофелеуборочного комбайна Dewulf с искусственным интеллектом, где скорость движения транспортеров и агрессивность встряхивателей подстраивается под ситуацию на конкретном участке поля, в результате чего повышается производительность и снижается количество механических повреждений. Дополнительные инвестиции окупаются в течение года, даже если вы выращиваете всего 100 га картофеля.



Также для хранения картофеля и овощей применяются автоматизированные системы хранения (Omnivent, Omnicuro), которые позволяют сократить процент усушки картофеля и овощей во время хранения. Активно применяется управление орошением в реальном времени. Уже давно существует точное земледелие, GPS‑управление посевом и внесением удобрений «по карте». Также мы поставляем единые технологические линии Miedema: от приемки урожая до сортировки и упаковки без «человеческой паузы».



Эти решения мы уже поставляем в хозяйства по всей России — это рабочие технологии, не из будущего, а из настоящего.



— Какие конкурентные преимущества России в развитии АПК вы видите?



— Учитывая постоянный рост спроса, к 2050 году нам потребуется производить на 70% больше продовольствия. При этом доля сельского хозяйства в мировом ВВП сократилась всего до 3%, что составляет треть от того, что было лишь несколько десятилетий назад. Доходы людей по всему миру растут быстрее расходов на питание, в результате все меньшая часть бюджета семей расходуется на продукты. Примерно 800 млн человек во всем мире страдают от голода. По данным ФАО, качество почвы повсеместно ухудшается из-за чрезмерного использования удобрений, изменения климата, расширения площади пастбищ, увеличения площади городской застройки.



Россия имеет серьезные конкурентные преимущества для развития АПК: богатейшие и все более ценные пресные водные ресурсы, значительную протяженность территории в умеренных широтах, географическую близость к крупнейшим центрам потребления и ожидаемое позитивное влияние глобального потепления. Россия находится на втором месте в мире по обеспеченности пресной водой, входит в топ-5 по обеспеченности земельными ресурсами, пригодными для сельского хозяйства, в топ-10 — по обеспеченности минеральными удобрениями. Экспорт в страны Азии, Африки, Ближнего Востока будет постоянно увеличиваться.







— С какими брендами вы сотрудничаете?



— «АПХ Групп» работает с ведущими мировыми производителями: Dewulf-Miedema (посадка и уборка картофеля), Omnivent (вентиляция и хранение), Manter (весовые дозаторы и упаковка), Valley (системы орошения), Flikweert Vision (автоматизация и сортировка). А на рынке России мы официальный дилер отечественного производителя дождевальных машин «Аквафилд».



— Почему вы рекомендуете «Аквафилд»?



— Это техника, адаптированная под российские условия. У нее продуманная конструкция: трубы длиной 12 м соответствуют ГОСТу, используются прочные болты с усилием затяжки 12 Нм, высокий клиренс позволяет работать на полях с высокостебельными культурами — такими как кукуруза и подсолнечник. Установлены надежные редукторы, а также качественные форсунки.

Отдельно стоит отметить сенсорную панель управления с возможностью дистанционного доступа — без абонентской платы.



Кроме того, «Аквафилд» — это дождевальные машины с высокой степенью локализации производства в России. Завод «Аквафилд» имеет заключение Минпромторга, подтверждающее соответствие требованиям к промышленной продукции, произведенной на территории России. Это дает аграриям право на приобретение данных дождевальных машин на льготных условиях: 50% субсидия и возможность покупки через «Росагролизинг» по низкой ставке удорожания.



— На ваш взгляд, какие вызовы сейчас стоят перед отраслью в текущей ситуации в РФ?



— Сейчас главный вызов — логистика и доступность оборудования. Мы адаптировались: держим запасы в России (подмосковный Чехов, Краснодар, Омск, Липецк), организуем доставку запчастей из Европы за 7-10 дней, через Турцию — за 25-30.



Также важно успевать за технологиями. Автоматизация, управление ресурсами, точный контроль каждого этапа — все это уже не опция, а необходимость.



— Какой у вас прогноз по развитию мирового рынка картофеля на ближайшие годы?



— На мой взгляд, он станет развиваться в трех направлениях. Во-первых, будет рост спроса на переработанный картофель. Во-вторых, расширение цифровых систем — от позиционирования до сбора и анализа больших данных. В-третьих, автоматизация всех звеньев: хранения, сортировки, упаковки, логистики. На рынке России будут востребованы высокоточные системы навигации; связь машин между собой и с облаком; центры сбора агроданных с рекомендациями; умные сортировки на базе ИИ; автоматическое управление поливом.



Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать хозяйствам внедрять все это быстро, эффективно и с поддержкой на каждом этапе.



— Что бы вы пожелали аграриям в 2025 году?



— Не бояться технологий. Современное сельское хозяйство — это точность, данные, ИИ и автоматизация. Если мы не можем измерить — мы не можем управлять. Данные и технологии — ключ к повышению урожайности, снижению затрат и устойчивому развитию. Не бойтесь цифровизации — это будущее вашего поля.



«АПХ Групп» делает все, чтобы этот переход был максимально простым, выгодным и надежным.



Посмотреть видео работы техники и оборудования можно по ссылке в Telegram-канале https://t.me/aphgroupru

