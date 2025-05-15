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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Экспортный Конгресс с участием делегаций стран БРИКС

Пресс-релиз мероприятия

Экспортный Конгресс с участием делегаций стран БРИКС
«The First International Export Congress with the participation of BRICS»
Экспортный Конгресс с участием делегаций стран БРИКС
«The First International Export Congress with the participation of BRICS»

27-29 мая 2025 | Москва, ВК «Тимирязев Центр»
Торжественное открытие с участием делегаций стран БРИКС задаст старт масштабному диалогу о будущем экспорта

С 27 по 29 мая 2025 года в Москве пройдет «The First International Export Congress with the participation of BRICS» — ключевое событие для игроков агропромышленного и экспортного рынков. Организатор — «Савкина Эксперт Group» — соберет на одной площадке представителей России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, Индонезии, Вьетнама, Африки и других стран.

Среди спикеров:

  • Президент БРИКС Центра — BRICS Center, член Делового совета Россия — Бразилия, эксперт по бизнесу и международным отношениям по Латинской Америке, России, БРИКС, ЕАЭС, ЕС и МЕРКОСУР г-н Висенте Барриентос (Бразилия)

  • Руководитель Международного Консорциума БРИКС, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, член Ассоциации Социальных Сподвижников Президента РФ Галибина Елена Геннадьевна (Россия)

  • Вице-президент компании Key Partners — Zibi Group, вице-президент Международного Консорциума БРИКС г-н Лавлиш Танеджа (Индия)

  • Управляющий партнер по странам Африки ООО «СИФАЛЬ РУС» г-н Огюст Людовик Аймонче (Африка)

  • Генеральный директор «Раша — Чайна Бридж» г-н Хуан Мэн (Китай)

  • Президент Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN г-н Сартойо Любарто Санвирья (Индонезия)

  • Представитель АНО «Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества» г-н Аббас Мирзаи Гази (Иран)

  • Председатель Совета директоров Exim Solutions, директор по внешнеэкономической деятельности г-жа Нгуен Май Хонг (Вьетнам)

Юрисконсульт Министерства транспорта Бразилии, юрист федераций и магистр права г-н Маркони Арани Мело Филью и юрисконсульт в Бразилиа и Сан-Паулу (Бразилия), профессор, доктор предпринимательского права г-н Даниэль Амин Ферраз специально прилетят на Конгресс из Бразилии!

Программа первого дня: фокус на растениеводство и зерновой рынок

Дискуссионная панель: «Экспортное растениеводство: вызовы и перспективы»

Участники обсудят:

  • Глобальные тренды и перспективные рынки сбыта

  • Влияние геополитики на экспорт зерна и масличных культур

  • Импортозамещение в кормовой промышленности

  • Экспортный потенциал животноводческой продукции

Стратегическая сессия: «Зерно будущего: инновации, переработка, экспорт»

Ключевые темы:

  • Таможенное регулирование и правовые аспекты экспорта

  • Логистические решения и рыночная конъюнктура

  • Требования к маркировке в разных странах

  • Биоэкономика и инновации в переработке зерна

Почему стоит участвовать?

  • Эксклюзивная международная повестка

  • Актуальная аналитика от ведущих экспертов

  • Новые деловые контакты с ключевыми игроками рынка

  • Практические решения для выхода на международные рынки

  • Анализ геополитических рисков и их влияния на экспорт

Экспортный Конгресс БРИКС — это площадка, где формируются стратегии завтрашнего дня!

Дата: 27-29 мая 2025 г.
Место: Москва, ВК «Тимирязев Центр» на площадке Международной выставки «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia»
Подробнее: https://savkina.expert/event1

Контакты для СМИ: info@savkina.expert
Организатор: «Савкина Эксперт Group» — ведущий консультант в сфере международной торговли и агроэкспорта.

«The First International Export Congress with the participation of BRICS»

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