Экспортный Конгресс с участием делегаций стран БРИКС

27-29 мая 2025 | Москва, ВК «Тимирязев Центр»
Торжественное открытие с участием делегаций стран БРИКС задаст старт масштабному диалогу о будущем экспорта
С 27 по 29 мая 2025 года в Москве пройдет «The First International Export Congress with the participation of BRICS» — ключевое событие для игроков агропромышленного и экспортного рынков. Организатор — «Савкина Эксперт Group» — соберет на одной площадке представителей России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, Индонезии, Вьетнама, Африки и других стран.
Среди спикеров:
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Президент БРИКС Центра — BRICS Center, член Делового совета Россия — Бразилия, эксперт по бизнесу и международным отношениям по Латинской Америке, России, БРИКС, ЕАЭС, ЕС и МЕРКОСУР г-н Висенте Барриентос (Бразилия)
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Руководитель Международного Консорциума БРИКС, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, член Ассоциации Социальных Сподвижников Президента РФ Галибина Елена Геннадьевна (Россия)
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Вице-президент компании Key Partners — Zibi Group, вице-президент Международного Консорциума БРИКС г-н Лавлиш Танеджа (Индия)
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Управляющий партнер по странам Африки ООО «СИФАЛЬ РУС» г-н Огюст Людовик Аймонче (Африка)
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Генеральный директор «Раша — Чайна Бридж» г-н Хуан Мэн (Китай)
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Президент Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN г-н Сартойо Любарто Санвирья (Индонезия)
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Представитель АНО «Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества» г-н Аббас Мирзаи Гази (Иран)
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Председатель Совета директоров Exim Solutions, директор по внешнеэкономической деятельности г-жа Нгуен Май Хонг (Вьетнам)
Юрисконсульт Министерства транспорта Бразилии, юрист федераций и магистр права г-н Маркони Арани Мело Филью и юрисконсульт в Бразилиа и Сан-Паулу (Бразилия), профессор, доктор предпринимательского права г-н Даниэль Амин Ферраз специально прилетят на Конгресс из Бразилии!
Программа первого дня: фокус на растениеводство и зерновой рынок
Дискуссионная панель: «Экспортное растениеводство: вызовы и перспективы»
Участники обсудят:
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Глобальные тренды и перспективные рынки сбыта
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Влияние геополитики на экспорт зерна и масличных культур
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Импортозамещение в кормовой промышленности
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Экспортный потенциал животноводческой продукции
Стратегическая сессия: «Зерно будущего: инновации, переработка, экспорт»
Ключевые темы:
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Таможенное регулирование и правовые аспекты экспорта
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Логистические решения и рыночная конъюнктура
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Требования к маркировке в разных странах
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Биоэкономика и инновации в переработке зерна
Почему стоит участвовать?
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Эксклюзивная международная повестка
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Актуальная аналитика от ведущих экспертов
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Новые деловые контакты с ключевыми игроками рынка
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Практические решения для выхода на международные рынки
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Анализ геополитических рисков и их влияния на экспорт
Экспортный Конгресс БРИКС — это площадка, где формируются стратегии завтрашнего дня!
Дата: 27-29 мая 2025 г.
Место: Москва, ВК «Тимирязев Центр» на площадке Международной выставки «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia»
Подробнее: https://savkina.expert/event1
Контакты для СМИ: info@savkina.expert
Организатор: «Савкина Эксперт Group» — ведущий консультант в сфере международной торговли и агроэкспорта.