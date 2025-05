Экспортный Конгресс с участием делегаций стран БРИКС

«The First International Export Congress with the participation of BRICS»

27-29 мая 2025 | Москва, ВК «Тимирязев Центр»

Торжественное открытие с участием делегаций стран БРИКС задаст старт масштабному диалогу о будущем экспорта

С 27 по 29 мая 2025 года в Москве пройдет «The First International Export Congress with the participation of BRICS» — ключевое событие для игроков агропромышленного и экспортного рынков. Организатор — «Савкина Эксперт Group» — соберет на одной площадке представителей России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, Индонезии, Вьетнама, Африки и других стран.



Среди спикеров:



Президент БРИКС Центра — BRICS Center, член Делового совета Россия — Бразилия, эксперт по бизнесу и международным отношениям по Латинской Америке, России, БРИКС, ЕАЭС, ЕС и МЕРКОСУР г-н Висенте Барриентос (Бразилия)



Руководитель Международного Консорциума БРИКС, член Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, член Ассоциации Социальных Сподвижников Президента РФ Галибина Елена Геннадьевна (Россия)



Вице-президент компании Key Partners — Zibi Group, вице-президент Международного Консорциума БРИКС г-н Лавлиш Танеджа (Индия)



Управляющий партнер по странам Африки ООО «СИФАЛЬ РУС» г-н Огюст Людовик Аймонче (Африка)



Генеральный директор «Раша — Чайна Бридж» г-н Хуан Мэн (Китай)



Президент Альянса деловых структур и предпринимателей стран Юго-Восточной Азии B2BASEAN г-н Сартойо Любарто Санвирья (Индонезия)



Представитель АНО «Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества» г-н Аббас Мирзаи Гази (Иран)



Председатель Совета директоров Exim Solutions, директор по внешнеэкономической деятельности г-жа Нгуен Май Хонг (Вьетнам)



Юрисконсульт Министерства транспорта Бразилии, юрист федераций и магистр права г-н Маркони Арани Мело Филью и юрисконсульт в Бразилиа и Сан-Паулу (Бразилия), профессор, доктор предпринимательского права г-н Даниэль Амин Ферраз специально прилетят на Конгресс из Бразилии!



Программа первого дня: фокус на растениеводство и зерновой рынок

Дискуссионная панель: «Экспортное растениеводство: вызовы и перспективы»



Участники обсудят:



Глобальные тренды и перспективные рынки сбыта



Влияние геополитики на экспорт зерна и масличных культур



Импортозамещение в кормовой промышленности



Экспортный потенциал животноводческой продукции



Стратегическая сессия: «Зерно будущего: инновации, переработка, экспорт»



Ключевые темы:



Таможенное регулирование и правовые аспекты экспорта



Логистические решения и рыночная конъюнктура



Требования к маркировке в разных странах



Биоэкономика и инновации в переработке зерна



Почему стоит участвовать?

Эксклюзивная международная повестка



Актуальная аналитика от ведущих экспертов



Новые деловые контакты с ключевыми игроками рынка



Практические решения для выхода на международные рынки



Анализ геополитических рисков и их влияния на экспорт



Экспортный Конгресс БРИКС — это площадка, где формируются стратегии завтрашнего дня!



Дата: 27-29 мая 2025 г.

Место: Москва, ВК «Тимирязев Центр» на площадке Международной выставки «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода для АПК / MAP Russia»

Подробнее: https://savkina.expert/event1



Контакты для СМИ: info@savkina.expert

Организатор: «Савкина Эксперт Group» — ведущий консультант в сфере международной торговли и агроэкспорта.