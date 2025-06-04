Китайская корпорация «Чжэн Дун» подписала стратегические соглашения и долгосрочные контракты с рядом российских агропредприятий на выставке SIAL China 2025

«Чжэн Дун»

На крупнейшей азиатской продовольственной выставке SIAL China, прошедшей в мае 2025 года в Шанхае, китайская корпорация «Чжэн Дун» (Forward East Group) заключила ряд стратегических соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими производителями и экспортерами сельскохозяйственной продукции. Совокупная стоимость подписанных контрактов составила более 400 млн китайских юаней

В рамках выставки корпорация «Чжэн Дун» оформила стратегическое партнерство с компаниями «ВЕТИН», «КМ», «Альтернатива+», «СИНКО Трейд», «Агро Виктория» и др. Кроме того, с транспортной компанией «Европак» было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью увеличения объемов транспортировки сельскохозяйственной продукции.



«Для нас это не просто протокольные соглашения — это результат многолетней работы с российскими производителями», — прокомментировал директор по международной торговле корпорации «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов.



«Выставка SIAL в Шанхае предоставила уникальную площадку для укрепления деловых связей между Россией и Китаем. Подписанные соглашения и контракты позволят нам расширить поставки высококачественной российской сельхозпродукции, включая растительные масла, зерно и кормовые добавки, на рынок КНР. Это важный шаг в реализации поручений лидеров наших стран по наращиванию торгово-экономического сотрудничества», — добавил Курбатов.







Корпорация «Чжэн Дун» была основана в 2004 году и уже более 20 лет занимается импортом агропромышленной продукции в Китай из стран СНГ, Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. В группу входят семь специализированных компаний, объединенных в рамках корпорации «Чжэн Дун». Совокупные объемы поставок превышают 70 тыс. т в месяц, из которых значительная доля приходится на Россию.



На сегодняшний день корпорация «Чжэн Дун» обеспечивает потребности шести заводов по переработке растительного масла, три из которых находятся на полном обеспечении компании: два завода в Чэнду и один в Шанхае. Ежемесячная мощность переработки достигает 80 тыс. т. Корпорация также поставляет значительные объемы кормовых добавок, включая все виды шрота, свекловичный жом, рыбную муку, бобовые и масличные культуры.



Выставка SIAL China 2025 собрала более 5000 участников со всего мира. Продукция из России традиционно представлена в категориях зерна, масла, кормовых ингредиентов и переработанных продуктов. По данным организаторов, в этом году интерес китайских трейдеров к российскому агроэкспорту заметно вырос — на фоне увеличения объемов поставок и расширения ассортимента товаров.

