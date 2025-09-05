Приглашаем на вебинар по агрострахованию

разделы

Вебинар пройдет 10 сентября в 10 часов мск

10 сентября в 10 часов мск «» проведет вебинар «Страхование аграрных рисков. Как сделать более эффективным данный инструмент защиты».

В ходе мероприятия мы обсудим, что сейчас представляет собой рынок агрострахования, какие последние изменения произошли в законодательстве, на что стоит обращать особое внимание при заключении договоров, поговорим про возможные подводные камни, которые сельхозпроизводители часто упускают из вида. Когда страхование действительно защищает от потерь, а когда превращается в лишние расходы — реальные кейсы из юридической практики помогут вам понять, какие решения работают, а какие могут оказаться бесполезными.

Вебинар будет полезен для сельхозпроизводителей — как небольших фермерских хозяйств, так и крупных холдингов — которые хотят грамотно управлять рисками и принимать осознанные решения о страховании.

Присоединяйтесь, задавайте вопросы и получите рекомендации для работы. 

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Накануне вебинара мы пришлем вам ссылку на подключение.

