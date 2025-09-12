Пластиковый лидер или живой голос компании? Как не потеряться в эпоху личных брендов

разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Пресс-релиз вебинара

19 сентября 2025 года в 11:00 состоится бесплатный вебинар «Лидер и репутация: как личность руководителя формирует лицо компании в АПК». Эксперты АПК, медиа и PR разберут в прямом эфире, как личность топ-менеджера влияет на доверие к бизнесу, как построить сильный личный бренд руководителя и избежать фатальных ошибок

Число заявок на регистрацию российских личных брендов в первом полугодии 2025 года выросло на 19%, сообщили в пресс-службе Роспатента. Для 55% россиян в возрасте от 18 до 24 лет важна публичность руководящего состава компаний, показало совместное исследование HeadHunter и FAVES Communications. В работе, опубликованной в августе 2025-го, также говорится, что у всех опрошенных до 55 лет компании с медийными лицами вызывают больше доверия.

В условиях высокой конкуренции и растущих ожиданий от бизнеса в агропромышленном комплексе (АПК) все чаще именно личность лидера становится лицом компании. Репутация, харизма, открытость и способность вести за собой — не просто личные качества, а стратегические активы. Но как управлять своей репутацией, не выгорая при этом, и как сделать личный бренд инструментом роста бизнеса?

Ответы на эти вопросы — в программе практического вебинара «Лидер и репутация: как личность руководителя формирует лицо компании в АПК», который пройдет 19 сентября 2025 года в онлайн-формате. Мероприятие объединит топовых экспертов АПК, медиа и коммуникаций, которые поделятся не только теорией, но и реальными кейсами — включая личные истории успехов, ошибок и преодоления выгорания.

Участники вебинара получат:

  • практические инструменты по управлению личной репутацией;

  • конкретные приемы для позиционирования себя как эксперта и лица компании;

  • успешные примеры и ключевые ошибки работы с личным брендом первого лица;

  • инсайты о том, как выстраивать доверие через медиа и экспертное сообщество.

Основатель экспертного аналитического агентства «Савкина Эксперт Group», аналитик и спикер российских и международных конференций Любовь Савкина расскажет, как репутация лидера влияет на бизнес-решения и доверие партнеров, а также поделится личной историей трансформации после выгорания.

«Репутация работает на компанию любого масштаба. Кейсами мы показываем, что ошибки и победы лидеров можно трансформировать в практику: как правильно выстраивать доверие, управлять публичностью, сохранять человеческое лицо бизнеса. Даже для МСП эти принципы не абстрактны — они помогают удерживать клиентов, привлекать партнеров и выстраивать долгосрочные отношения на рынке», — комментирует Любовь Савкина. 

Руководитель коммуникационного агентства Promote Abroad, автор Telegram-каналов «Деликатная коммуникация» и «Планторий» Алина Облыгина раскроет, как формируется «капитал доверия» и какие практики помогают сохранять баланс в публичной деятельности.

«Дать человеческое лицо бизнесу — важный инструмент, который решает задачи: от HR-бренда и привлекательности для кадров до инвестиционной привлекательности компании и роста узнаваемости среди клиентов. На вебинаре мы разберем, как конкретные компании в сельском хозяйстве и за его пределами работают с репутацией лидеров. На основе нашего агентского опыта работы с брендами разберем, какие инструменты и в какой комбинации наиболее эффективно использовать в эпоху ИИ и расслоения контента на информационные пузыри», — добавляет Алина Облыгина.

Главный редактор отраслевых журналов «» и «Агротехника и Агротехнологии» Инна Ганенко поделится, как СМИ видят «настоящих» лидеров и какие качества они ценят в отраслевых интервью.

«В последнее время количество желающих давать интервью и даже просто небольшие комментарии заметно сократилось: люди осторожничают и опасаются делиться своими достижениями или рассказывать о сложностях. Тем ценнее для нас каждая беседа со знающим руководителем. Знающим свой бизнес, своих людей, ситуацию на рынке. Между тем выступления в СМИ также помогают формировать образ настоящего лидера. Открытость — это одна из важных черт уверенного в себе человека», — делится опытом Инна Ганенко. 

Формат вебинара — интерактивный диалог, во время которого слушатели смогут:

  • принять участие в опросах и обсуждениях в чате;

  • задать вопросы спикерам в реальном времени;

  • получить рекомендации по укреплению своей репутации и личного бренда.

Особое внимание будет уделено практической пользе: участники узнают, как избежать типичных ошибок, как работать с кризисами в публичном поле и как стать «живым лидером» — не «пластиковым» представителем компании, а ее душой и голосом, который будет усиливать HR-бренд компании.

Организаторы: экспертное аналитическое агентство «Савкина Эксперт Group», PR-агентство Promote Abroad, журналы «» и «Агротехника и Агротехнологии».

Мероприятие пройдет 19 сентября 2025 года с 11:00 до 13:00 (МСК). Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
